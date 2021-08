Le Lollapalooza de Chicago pourrait être un super épandeur, avertissent les experts

Le spectacle était saisissant. Alors que les cas de COVID-19 augmentaient aux États-Unis le week-end dernier, le centre-ville de Chicago était une mer d’humanité pour la plupart non masquée, avec des centaines de milliers de personnes se pressant pour le festival de musique en plein air Lollapalooza.

Un chœur d’experts en santé publique a tiré la sonnette d’alarme sur la propagation rapide de la variante contagieuse du delta – même par les personnes entièrement vaccinées – et la ville a appelé à se masquer à l’intérieur, mais plus de 385 000 personnes ont emballé l’événement de quatre jours.

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a défendu la décision d’organiser le festival, citant des précautions strictes en cas de pandémie qui obligeaient les spectateurs à présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif et à porter un masque.

Lollapalooza a déclaré que 90% des participants le premier jour de l’événement ont prouvé qu’ils étaient vaccinés. Lightfoot a déclaré que des centaines de personnes avaient été refoulées.

« Je me sens très bien dans ce que nous avons fait », a-t-elle déclaré dimanche, ajoutant que l’événement a livré des coups de feu. « Des milliers de jeunes ont été vaccinés à cause de Lolla. »

Mais d’autres craignent les retombées du rassemblement de masse, qui a attiré des gens de tout le pays.

Tina Tan, professeure à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, a appelé le festival « une recette pour le désastre ». Elle a fait part de ses inquiétudes quant à la manière dont les organisateurs ont appliqué les masques et la distanciation sociale, et a critiqué Lightfoot pour avoir suggéré que l’événement serait sûr car il était en grande partie à l’extérieur.

« Oui, c’était un événement en plein air, mais c’était un événement en plein air avec plus de 100 000 personnes (par jour) dans un petit espace », a déclaré Tan. « Vous êtes moins capable de transmettre COVID dans un espace extérieur, mais cela ne signifie pas que vous pouvez emballer 100 000 personnes dans un petit espace clos où elles sont les unes sur les autres et s’attendre à ce que personne ne transmette. Ce n’est pas le cas. Comment ça fonctionne. »

Il est trop tôt pour dire si le festival de musique post-pandémique – que Lightfoot a présenté comme le plus grand que le monde verra cette année – sera considéré comme un événement à grande diffusion, mais les experts en santé préviennent que de tels rassemblements à grande échelle alimentent le courant épidémie.

Emily Landon est directrice médicale exécutive pour la prévention et le contrôle des infections au centre médical de l’Université de Chicago. Elle a déclaré que lorsque Lollapalooza a été annoncé pour la première fois, « les choses semblaient vraiment bien ».

« Les Américains couraient toujours pour se faire vacciner, les cas diminuaient et nous n’avons pas vu beaucoup de cas delta à l’horizon », a déclaré Landon.

Les circonstances ont changé. Les taux de vaccination à l’échelle nationale ont ralenti alors que la propagation de la variante delta montait en flèche. Les États-Unis ont signalé plus de 634 000 cas de coronavirus au cours de la semaine se terminant mercredi, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins – un cas toutes les 1,05 seconde.

Au plus fort de la pandémie à la mi-janvier, le pays signalait en moyenne près de trois cas par seconde.

Et bien que le taux de nouveaux cas à Chicago ne soit pas aussi élevé que celui de certains endroits, la transmission est toujours considérée comme « substantielle » par les Centers for Disease Control and Prevention. La ville signale une moyenne de 252 cas par jour, soit une augmentation de 42% par rapport à la semaine précédente. Environ 52% des habitants de Chicago sont vaccinés, ce qui, selon les experts de la santé, est loin d’être idéal. D’autres régions du pays, comme la région de Seattle, ont un taux de vaccination de 70 %.

Espérant que Lollapalooza soit un « remontant économique », Landon a déclaré que les responsables de Chicago répugnaient probablement à débrancher la prise lorsque la pandémie s’est aggravée.

« Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de ce genre d’événements, vous êtes moins susceptible de vouloir annuler cela parce que la balle est déjà lancée et que les choses ont été payées », a-t-elle déclaré.

« Ce qui est fait est fait. Espérons que maintenant nous échapperons au pire. Le temps nous dira si cela devrait être ou non une mise en garde. »

Lollapalooza sera-t-il un événement « super épandeur » ?

Les experts locaux et nationaux des maladies infectieuses disent qu’il est probable que Lollapalooza entraînera une augmentation des infections à coronavirus, mais il peut être difficile de suivre au milieu de la recrudescence actuelle des cas et de la diminution des tests.

« Il sera difficile de déterminer si cela a ou non provoqué une augmentation des cas, car ils commencent déjà à augmenter », a déclaré le Dr Mercedes Carnethon, vice-présidente de la médecine préventive à la Northwestern University Feinberg School of Medicine. « Je m’attends à voir une augmentation qui est probablement alimentée par ce grand événement. »

Les cas commencent généralement à apparaître 10 à 14 jours après un grand événement, a-t-elle déclaré, mais les responsables de la santé pourraient avoir du mal à les lier au festival car de nombreuses infections pourraient survenir en dehors de la zone immédiate dans les restaurants, bars, transports en commun et halls d’hôtel à proximité.

Il est également difficile de retrouver les participants de l’extérieur de la ville, qui ont peut-être ramené le virus à la maison.

« Vous rassemblez des gens de nombreux domaines », a déclaré le Dr Ezekiel Emanuel, président du département d’éthique médicale et de politique de santé à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. « Les gens voyagent et ensuite ils vont retourner dans leur communauté, ensemençant potentiellement beaucoup d’autres communautés. »

Un festival géant comme Lollapalooza a le potentiel de faire autant de mal que le rallye de motos Sturgis dans le Dakota du Sud en août 2020, ont déclaré des experts de la santé. Environ 460 000 personnes ont assisté au rassemblement, qui était lié à des centaines de cas signalés à travers le pays.

Au 8 septembre 2020, le Dakota du Sud a confirmé 124 cas de COVID-19 liés à l’événement, et au moins 12 États ont signalé au moins 290 personnes testées positives après avoir assisté au rassemblement. Une étude a révélé que le rassemblement aurait pu entraîner 260 000 cas, mais il a fait l’objet de critiques concernant ses conclusions et sa méthodologie.

Contrairement au rassemblement, certaines garanties COVID-19 étaient en place pendant Lollapalooza. Mais l’ampleur de l’événement rend presque impossible l’application des précautions, a déclaré Carnethon, et ne sert qu’à « un peu de fausse assurance ».

Les photographies prises tout au long de l’événement du jeudi au dimanche montrent presque aucun spectateur portant des masques.

« C’est un bon début, mais surtout dans une foule comme celle-là, il sera presque impossible d’imposer un port de masque correct et cohérent », a déclaré Robert Bednarczyk, professeur agrégé de santé mondiale et d’épidémiologie à la Rollins School of Public Health de l’Université Emory. . « En regardant à quel point la variante delta est contagieuse, ma préoccupation en ce moment est que de nombreuses personnes peuvent se retrouver avec une infection bénigne. »

Doit-on faire une pause sur les grands rassemblements ?

Après que le Coachella Valley Music and Arts Festival à Indio, en Californie, ait été reporté à l’année prochaine, Lollapalooza est devenu le premier grand festival de musique multi-genres de 2021. Parmi les principaux festivals de musique à venir figurent Bonnaroo à Manchester, Tennessee ; Summerfest à Milwaukee; Life Is Beautiful à Las Vegas et Governors Ball à New York, tous prévus pour septembre.

Alors que certains experts de la santé affirment que les responsables de la ville devraient éviter les grands rassemblements, d’autres reconnaissent que la décision de reporter peut être plus complexe.

« Nous devons faire une pause pour organiser de grands rassemblements comme celui-ci, même s’ils sont à l’extérieur, et c’est parce que le paysage a changé », a déclaré Carnethon.

Un rapport récent du CDC montre comment même complètement vacciné peut avoir des infections dites « révolutionnaires » et propager le COVID-19.

L’étude, publiée vendredi, a révélé que les personnes entièrement vaccinées représentaient près des trois quarts des infections au COVID-19 survenues dans une ville du Massachusetts pendant et après les festivités du 4 juillet.

Sur 469 cas identifiés dans le comté de Barnstable, Massachusetts, du 3 au 17 juillet, l’agence a constaté que 74% se sont produits chez des personnes entièrement vaccinées. Les échantillons séquencés par le CDC prélevés sur 133 patients et découverts à 90 % étaient causés par la variante delta.

Après un an d’isolement social, le report d’un grand festival peut avoir des impacts économiques et psychologiques, mais s’il conduit à une épidémie de COVID-19, les hôpitaux peuvent être débordés, en particulier dans les zones rurales où les populations sont en grande partie non vaccinées, a déclaré le Dr Ricardo Franco, professeur adjoint de médecine à l’Université de l’Alabama à Birmingham.

«Nous avons affaire à une épidémie, et dans une situation d’épidémie, les délibérations sur les grands rassemblements doivent être très prudentes. Une taille ne convient pas à tous », a-t-il déclaré. « Cela ne veut pas dire qu’ils ne devraient pas se produire, mais nous devons être très prudents à leur sujet jusqu’à ce que d’autres informations émergent. »

Si les données épidémiologiques de Lollapalooza montrent de nombreuses épidémies issues du festival, a-t-il déclaré, l’annulation d’événements futurs pourrait être justifiée.

Les experts en santé craignent également que de grands rassemblements ne menacent le retour des étudiants à l’apprentissage en personne à l’automne. Avec le début de l’école dans quelques semaines à peine – et déjà en cours dans certaines parties du pays – les experts disent que les hôpitaux voient déjà plus d’enfants présentant des symptômes plus graves.

Selon l’American Academy of Pediatrics, plus de 70 000 cas d’enfants COVID-19 ont été signalés du 22 au 29 juillet, représentant 19% des cas signalés hebdomadairement.

« Je veux que (les enfants) retournent à l’école, et maintenant avec une propagation incontrôlée, le virus va trouver ces individus non vaccinés », a déclaré Carnethon. « Ce seront des enfants et nous devrons espérer que les jeunes enfants s’en sortiront. »

Que dois-je faire si j’allais à Lollapalooza ?

Landon a déclaré que les participants à Lollapalooza ont la responsabilité « de prendre des mesures pour protéger les personnes qui les entourent ». Elle a déclaré que beaucoup interagissent avec d’autres personnes à haut risque ou non vaccinées, non pas par choix, mais en raison de facteurs tels que l’âge. Les vaccins ne sont pas encore approuvés pour les enfants de 12 ans et moins, et ceux dont le système immunitaire est affaibli pourraient ne pas être aussi protégés même s’ils ont été complètement vaccinés.

Elle a suggéré que les participants non vaccinés partent du principe qu’ils sont exposés en se mettant en quarantaine et en se faisant tester. Pour les participants vaccinés, elle a suggéré de porter un masque et de se faire tester.

« Ils ont pris la décision d’aller à cet événement et maintenant ils doivent en tenir compte lorsqu’ils interagissent avec les autres par la suite », a-t-elle déclaré.

Contribution : Jennifer McClellan

Suivez Adrianna Rodriguez et Christine Fernando sur Twitter : @AdriannaUSAT @christinetfern

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.