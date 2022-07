Le logo d’une école de Géorgie ressemblant à un symbole nazi suscite l’indignation

MARIETTA, Géorgie (AP) – Le déploiement d’un nouveau logo pour une école élémentaire de la région d’Atlanta a été suspendu après que les parents ont noté des similitudes avec un symbole nazi, bien qu’un district scolaire ait déclaré que le design était basé sur les ailes d’aigle d’un colonel de l’armée américaine.

Le district scolaire du comté de Cobb a déclaré mardi qu’il avait interrompu la distribution du nouveau logo de l’école primaire East Side à Marietta après avoir été condamné sur les réseaux sociaux.

Le logo représente un aigle, la mascotte de l’école, sur les initiales de l’école ES.

L’aigle nazi, qui a été développé dans les années 1920 et est devenu plus tard un symbole pour les suprématistes blancs, représente un aigle tenant une croix gammée dans ses serres.

Le deuxième plus grand district scolaire de Géorgie a annoncé son intention de retarder le nouveau logo tout en “examinant immédiatement les changements nécessaires”.

“Nous comprenons et sommes fermement d’accord que les similitudes avec le symbolisme nazi sont inacceptables, bien que cette conception soit basée sur les ailes d’aigle du colonel de l’armée américaine, la contribution des parties prenantes a été et continue d’être importante pour nos écoles”, indique le communiqué.

Un message aux parents lundi les a informés du nouveau logo. disant qu’il a été choisi pour “représenter l’aigle qui s’envole vers l’excellence et pour honorer l’histoire de notre grande école”. Le district a travaillé avec toutes les écoles pour créer des logos, ajoute le message.

Le design a suscité une réaction rapide sur les réseaux sociaux.

“Je ne veux pas voir mes enfants porter ça sur leur chemise”, a déclaré Mike Albuquerque, père de deux élèves qui fréquenteront l’école l’année prochaine, à The Atlanta Journal-Constitution. “Vraiment, c’est un gros oubli du comté et de toutes les personnes impliquées dans le processus qui ont examiné cela, pour ne pas signaler le fait que cela ressemble à l’iconographie nazie. Ou peut-être, qui sait, quelqu’un l’a appelé et il n’a pas été entendu.

East Side Elementary se trouve en face d’une synagogue.

Rbbi Amanda Flaks a déclaré à WSB-TV qu’elle devait regarder à deux fois le design.

« J’ai pensé : ‘Ça a l’air bizarre. Cela me met mal à l’aise “, et j’y suis revenu plusieurs fois et je me sentais de plus en plus mal à l’aise et malade à chaque fois”, a déclaré Flaks, notant que l’aigle de guerre était utilisé par les nazis dans World World II et actuellement par d’autres néo- Groupes de sympathisants fascistes et néonazis.

Flaks a déclaré qu’elle avait contacté l’école et obtenu des excuses du directeur, ainsi que des photos de ce sur quoi le district scolaire avait déclaré que le logo était basé.

Elle a dit avoir été blessée à plusieurs niveaux, ajoutant : “mes enfants sont les arrière-petits-enfants de quelqu’un qui a fui le régime nazi en Allemagne et a survécu à l’Holocauste”.

Stacy Efart a déclaré qu’en tant que parent et membre de la communauté juive, elle était outrée.

«Je veux voir le logo non seulement enlevé, je veux des excuses directes à notre communauté. Pas seulement la communauté juive, mais toute la communauté », a déclaré Efart.

La controverse sur le logo n’est que la dernière en date liée à l’antisémitisme dans les écoles Cobb. Le mois dernier, un groupe a commencé à afficher des panneaux d’affichage rose vif dans le métro d’Atlanta pour inciter les gens à lutter contre l’antisémitisme, en partie en réponse aux incidents de l’année scolaire dernière.

Des graffitis représentant des croix gammées ont été trouvés dans deux lycées du comté de Cobb pendant les grandes vacances juives. Plusieurs collégiens de Cobb ont été sanctionnés plus tôt cette année pour avoir partagé des images antisémites sur les réseaux sociaux.

Les incidents antisémites en Géorgie ont plus que doublé entre 2020 et 2021, selon un rapport de la Ligue anti-diffamation. La Géorgie a recensé 49 incidents en 2021.

“Ce n’est pas la première fois que les écoles du comté de Cobb sont sourdes à l’antisémitisme”, a déclaré Dov Wilker, directeur de la région d’Atlanta du Comité juif américain, dans un communiqué sur la conception du logo. « Prétendre que l’antisémitisme n’existe pas ne le fera pas disparaître. Les enfants qui fréquentent les écoles du comté de Cobb – et leurs familles – méritent mieux.

