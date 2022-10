Le logo du hibou de Drake orne le devant du maillot de Barcelone lors du “clasico” contre le Real Madrid

Les joueurs de Barcelone auront le logo en forme de hibou du rappeur canadien Drake sur leurs maillots au Real Madrid dimanche lors du premier “clasico” de la saison en championnat espagnol.

Barcelone a annoncé vendredi qu’elle échangerait le logo du nouveau sponsor Spotify contre le logo de l’artiste lauréat d’un Grammy sous la forme d’une silhouette de hibou.

“Spotify a donné cet espace privilégié sur le maillot dans le cadre du partenariat avec le Club, une des actions que les deux marques mettent en place pour offrir des expériences innovantes aux fans de football, ainsi que pour aider à toucher de nouveaux publics. à travers la musique”, a déclaré Barcelone dans un communiqué vendredi.

D’autres échanges de logos sur ses maillots seront effectués à l’avenir, a déclaré le club catalan.

Barcelone et Spotify ont convenu la saison dernière d’un partenariat de 12 ans qui comprend les droits de dénomination du stade Camp Nou et la mise du nom du service de streaming audio sur les maillots des équipes masculines et féminines. Les médias espagnols ont rapporté que l’accord valait 400 millions d’euros (plus de 540 millions de dollars).

Barcelone mène Madrid en tête du classement à la différence de buts.

