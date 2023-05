Le logo de la Coupe du monde 2026 est sans intérêt et trop simpliste

Le logo de la Coupe du monde 2026 a été révélé par la FIFA, et c’est certainement quelque chose. Le tournoi, qui devrait être organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada à l’été 2026, sera le plus grand jamais organisé et le premier à présenter un champ élargi de 48 équipes.

Mercredi soir, la marque du tournoi a été dévoilée par le président de la FIFA Gianni Infantino et la légende brésilienne Ronaldo lors d’un événement à Los Angeles. Le logo a été présenté lors du lancement de la campagne et du slogan « WE ARE 26 ».

Quant au logo lui-même, l’emblème principal est extrêmement simple. Un « 26 » stylisé et le mot-symbole de la FIFA en noir et blanc, recouverts d’une photo du trophée de la Coupe du monde. C’est ça. Pas de couleurs. Aucune mention des noms des hôtes (tous les autres emblèmes de la Coupe du monde à ce jour ont noté l’hôte[s]).

Regarder de plus près

Le guide de style officiel comprend des polices et des éléments visuels intéressants et plus colorés :

Mais le logo lui-même reste incroyablement sans intérêt. L’absence de toute référence visuelle aux trois hôtes, ou à l’Amérique du Nord dans son ensemble, est décevante. La diversité et la beauté des peuples et des paysages naturels de nos trois nations sont incroyables. Mais je suppose qu’un ’26’ monochrome funky devra faire l’affaire.

De nos jours, davantage de contenu marketing est numérique par opposition aux médias imprimés. Mais quand j’apprenais l’art du design graphique (il n’y a pas si longtemps, remarquez), une règle cardinale du design de logo était de ne jamais, en aucune circonstance, mettre un photographier dans un logo. Il est difficile à reproduire à grande et à petite échelle, et ne fonctionne pas bien avec des supports mixtes tels que la broderie ou la sérigraphie. Les gars de la production de marchandises ne peuvent pas être satisfaits de celui-ci.

Avant 2002, un seul logo de la Coupe du monde présentait le trophée – Angleterre 1966, qui avait une image du trophée Jules Rimet original, désormais disparu. De 2002 à 2010, une icône stylisée du trophée actuel a été incluse dans les logos officiels de la Coupe du monde. Depuis Brésil 2014, le principal emblème de la Coupe du monde est une interprétation créative du trophée. Mais maintenant, ce n’est littéralement qu’une image de celui-ci.

Malheureusement, la FIFA semble en être fière. Dans le communiqué de presse, ils notent « Pour la première fois dans l’histoire, une image du trophée réel et de l’année d’accueil du tournoi est représentée, formant un langage de conception innovant qui ancre l’emblème de la Coupe du Monde de la FIFA pour 2026 et au-delà. » Les deux derniers mots de la déclaration ci-dessus sont encore plus troublants : « …et au-delà.« La FIFA suit-elle la voie du Super Bowl, avec un rendu photoréaliste du trophée comme élément/modèle cohérent pour chaque événement ?

Chambre à améliorer ?

Alors que le logo principal est plutôt simple, la version officielle laissait ouverte la possibilité d’un package de marque flexible et personnalisable. Chacune des 16 villes hôtes a sa propre version unique du logo, qui sera révélée tout au long de la journée du 18 mai. Les documents officiels notent la forme « 26 » comme un « vaisseau d’expression de soi ». Cool, non ?

Eh bien, apparemment, non. Du moins pas encore, en tout cas.

La plupart des versions de la ville hôte qui ont été diffusées jusqu’à présent ne semblent être que des versions colorisées avec le nom de la ville en dessous. Mieux que la version noir et blanc ? Bien sûr. Mais toujours moins qu’inspirant, et avec peu de liens avec ces villes.

Bien sûr, nous sommes encore à trois ans du tournoi. Je m’attends donc à ce que des versions supplémentaires, plus complexes et intéressantes, de chaque logo de ville soient déployées à mesure que nous nous rapprochons de l’événement. Mais il y a autre chose à propos de cette conception…

Où avons-nous vu cela avant?

Si un logo relativement simple avec des éléments interchangeables, entraînant de nombreuses déclinaisons officielles, pour un événement sportif majeur aux États-Unis vous semble familier, vous n’êtes pas en train de devenir fou.

La marque officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles de 2028 présente un concept très similaire. « LA28 » en lettres noires et grasses, avec le « A » interchangeable. Des artistes, des athlètes, des célébrités et d’autres ont créé divers éléments « A » pour mettre en valeur la diversité et la créativité de LA :

Selon les mots du célèbre collectionneur d’art Ongo Gablogian, « Derivative ».

En fin de compte, la compétition elle-même est la chose la plus importante. Nous savons que le Canada, le Mexique et les États-Unis sont automatiquement qualifiés. Avec 45 autres places encore à gagner, nous pouvons supposer que la plupart des grandes équipes mondiales seront là. Ces équipes écriront de nouveaux chapitres dans l’histoire du jeu. Et les souvenirs qu’ils fabriquent seront estampillés de cette identité visuelle.

Nous sommes maintenant vraiment entrés dans la préparation de la Coupe du monde de retour en Amérique du Nord. Et cette révélation de marque, ainsi que , sont une déception pour lancer les choses.