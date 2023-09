Le logiciel Microsoft 365 Copilot sera disponible pour les entreprises le 1er novembre

Microsoft a annoncé jeudi qu’à partir du 1er novembre, les grandes entreprises pourront acheter Microsoft 365 Copilot, son complément d’IA aux applications de productivité de base comme Word et Excel.

Le lancement de l’outil d’intelligence artificielle élargira une partie déjà leader du marché de l’activité de Microsoft. Les applications Office représentent 24 % du chiffre d’affaires total de Microsoft et la catégorie a augmenté de 16 % au quatrième trimestre fiscal, plus de 30 ans après que la société a commencé à proposer cette offre groupée.

Microsoft 365 Copilot est l’un des résultats de l’étroite collaboration de l’entreprise avec la startup de San Francisco OpenAI, devenue célèbre après que ChatGPT, le chatbot d’OpenAI, soit devenu viral l’année dernière. Dans Microsoft 365 Copilot et plusieurs autres produits annoncés cette année, Microsoft s’appuie sur le grand modèle de langage GPT-4 sous-jacent d’OpenAI, qui sous-tend ChatGPT et peut résumer des informations ou générer un texte de type humain en réponse à une invite écrite. Le cloud public Azure de Microsoft effectue le travail informatique d’OpenAI.

Microsoft développe également des assistants pour son logiciel d’analyse de données Fabric, son logiciel de vente et de service client Dynamics, son moteur de recherche Bing et son système d’exploitation Windows 11. Mais lors d’un événement à New York jeudi, la société a annoncé qu’elle commencerait à déployer un Copilot dans Bing, Edge et Windows 11 le 26 septembre.

Pour les employés d’entreprise, le Copilot de Microsoft 365 peut les aider à préparer des fichiers Word et des présentations PowerPoint et à trouver rapidement des informations dans les messages électroniques.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré jeudi qu’il était ravi de discuter avec Copilot dans son compte personnel. Il a ajouté qu’à ses yeux, le travail avec les assistants IA est aussi remarquable que l’essor du PC dans les années 1980, de l’Internet dans les années 1990 et du mobile au 21e siècle.

En mars, Microsoft a dévoilé pour la première fois ses plans pour Microsoft 365 Copilot. Dès le mois de mai, 600 grandes organisations nous l’utilisions dans un programme d’accès anticipé payant. En juillet, la société a annoncé le prix de 30 dollars par personne et par mois pour les améliorations, en plus des coûts d’abonnement existants pour Microsoft 365, anciennement connu sous le nom d’Office 365.

Microsoft n’est pas le seul à vouloir utiliser l’IA générative pour améliorer le traitement de texte, les feuilles de calcul et les présentations. Google a demandé un prix mensuel de 30 $ par personne pour son Duet AI pour Google Workspace, qui est devenu disponible pour les entreprises à ce prix à la fin du mois dernier.

Les outils Microsoft 365 Copilot sont désormais en avant-première auprès des petites entreprises, a déclaré Colette Stallbaumer, directrice générale, lors de l’événement de jeudi.

Faire de Microsoft 365 Copilot une grande entreprise pourrait prendre du temps. Amy Hood, directrice financière de l’entreprise, a déclaré aux analystes en juillet que la croissance des services d’IA serait « progressive » à mesure que les organisations adopteraient certaines fonctionnalités Azure et que les copilotes tels que le copilote Microsoft 365 deviendraient généralement disponibles pour un achat à grande échelle.

Hood a déclaré que pour l’exercice 2024 en cours de Microsoft, qui se terminera en juin 2024, l’impact se produirait principalement au second semestre.

