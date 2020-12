Les téléphones personnels de quelque 36 journalistes d’Al Jazeera ont été piratés par des «agents du gouvernement» qui ont utilisé un outil d’espionnage controversé du tristement célèbre NSO Group d’Israël pour les fouiner, selon un rapport du laboratoire de recherche canadien.

Le rapport, publié dimanche par Citizen Lab, une unité de recherche de l’Université de Toronto spécialisée dans la cybersécurité, alléguait que les téléphones appartenant aux employés du réseau de médias basé au Qatar, y compris les journalistes, les producteurs, les présentateurs et les dirigeants, avaient été compromis. et piraté avec « Un exploit invisible sans clic dans IMessage » en juillet et août de cette année.

L’exploit a permis aux auteurs de l’attaque, que Citizen Lab « Avec un degré de confiance moyen » blâmé sur «Agents du gouvernement» d’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, pour infecter les téléphones avec des logiciels espions sans que les journalistes cliquent eux-mêmes sur des liens malveillants.

Dans son rapport, le Citizen Lab a déclaré que les techniques clandestines employées dans l’attaque «Étaient sophistiqués» et donc «Difficile à détecter», depuis le « Cibles » souvent inconscient de quoi que ce soit de suspect.

Le piratage aurait pu rester non détecté cette fois-ci sans le journaliste de la chaîne en langue arabe Tamer Almisshal, qui a sonné l’alarme selon laquelle son téléphone aurait pu être espionné et a laissé les chercheurs surveiller son trafic en ligne à partir de janvier 2020. Plusieurs mois après , en juillet, les chercheurs ont vu son téléphone personnel visiter un site Web où il a été infecté par le logiciel espion Pegasus du groupe NSO sans qu’Almisshal ne clique jamais sur le lien.

La découverte a suscité une recherche approfondie d’éventuelles autres victimes parmi les trucs d’Al Jazeera, menant finalement au Citizen Lab et à l’unité informatique de la chaîne identifiant un total de 36 téléphones personnels qui avaient été ciblés avec succès par le «Quatre opérateurs du groupe NSO.» L’un d’eux, que le groupe a surnommé « La monarchie, » aurait mis sur écoute 18 téléphones, tandis qu’un autre – surnommé « Sneaky Kestrel » – espionné 15 téléphones.

Le groupe a dit qu’il croyait « La monarchie » agissait sur les ordres de marche de Riadh, car il «Semble cibler des individus principalement en Arabie saoudite» tandis que «Sneaky Kestrel» concentré sur les journalistes qui étaient «Principalement aux EAU.»

Les chercheurs ont déclaré que la faille de sécurité qui avait facilité le piratage avait été comblée avec la mise à jour IOS 14 publiée en septembre, mais ont noté que jusque-là, elle avait probablement été exploitée à grande échelle.

Nous soupçonnons que les infections que nous avons observées ne représentaient qu’une infime partie du total des attaques tirant parti de cet exploit

Apple, pour sa part, a semblé jeter du poids derrière les allégations de Citzen Lab concernant un piratage sanctionné par l’État, affirmant que l’attaque signalée «Était très ciblé par les États-nations», mais a noté qu’il pouvait vérifier les conclusions du rapport.

Le groupe israélien a dit au Guardian qu’ils le feraient « Prendre toutes les mesures nécessaires, » s’il est fourni avec «Preuves crédibles» que ses outils d’espionnage ont été abusés.

Ce n’est pas la première fois que le producteur du kit de logiciel espion Pegasus se retrouve sous les projecteurs en raison d’allégations selon lesquelles sa technologie a été utilisée contre des journalistes. Amnesty International a rapporté en juin de cette année qu’un journaliste marocain primé Omar Radi avait été victime du même logiciel espion lors d’une attaque étonnamment similaire à celle décrite par le Citizen Lab.

L’année dernière, WhatsApp a confirmé que des dizaines d’avocats, de journalistes et de militants des droits de l’homme indiens figuraient parmi les 1400 utilisateurs concernés par le logiciel de surveillance.

Malgré la controverse perpétuelle entourant le groupe NSO, un tribunal israélien s’est rangé en juillet du côté de la société et du ministère israélien de la Défense dans une affaire intentée par Amnesty International, qui exigeait l’interdiction des ventes internationales du logiciel.