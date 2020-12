Alors que le gouvernement chinois suivait et persécutait des membres de groupes minoritaires à majorité musulmane, le géant de la technologie Alibaba a enseigné à ses entreprises clientes comment elles pouvaient jouer un rôle. Le site Web d’Alibaba pour son activité de cloud computing a montré comment les clients pouvaient utiliser son logiciel pour détecter les visages des Ouïghours et d’autres minorités ethniques dans des images et des vidéos, selon des pages du site découvertes par la publication de l’industrie de la surveillance. IPVM et partagé avec le New York Times. La fonctionnalité a été intégrée au logiciel Alibaba qui aide les plates-formes Web à surveiller le contenu numérique pour le matériel lié au terrorisme, à la pornographie et à d’autres catégories de signalements rouges, a déclaré le site Web. Cette découverte pourrait plonger l’une des sociétés Internet les plus précieuses au monde dans la tempête de la condamnation internationale entourant le traitement par la Chine de ses minorités musulmanes. Le gouvernement chinois a entraîné des centaines de milliers d’Ouïghours et d’autres dans des camps d’endoctrinement dans le cadre de ce qu’il appelle une campagne antiterroriste. Il a également déployé un vaste réseau de surveillance, utilisant la reconnaissance faciale et les tests génétiques, pour les surveiller. Le gouvernement des États-Unis, entre autres, a dénoncé le programme et sanctionné les entreprises chinoises soupçonnées d’être impliquées.

Il n’a pas été possible de déterminer si ou comment les clients d’Alibaba avaient utilisé l’outil de détection des minorités. Mais le potentiel d’utilisation dérangeante est élevé. Une plate-forme de médias sociaux, par exemple, pourrait automatiquement signaler les vidéos pour un examen plus approfondi, ou même alerter les autorités, si elles contiennent des visages que le logiciel prédit comme des Ouïghours. Après que le Times ait interrogé Alibaba sur l’outil cette semaine, la société a modifié son site Web pour supprimer les références aux ouïghours et aux visages minoritaires. « La mention de l’appartenance ethnique fait référence à une fonctionnalité / fonction qui a été utilisée dans un environnement de test lors d’une exploration de nos capacités techniques », a déclaré un représentant d’Alibaba Cloud dans une déclaration écrite. «Il n’a jamais été utilisé en dehors de l’environnement de test.» La société a refusé d’en dire plus sur ses tests ou d’expliquer pourquoi des informations sur la fonctionnalité avaient été incluses dans la documentation officielle de son logiciel. Il a également refusé de dire pourquoi il avait testé des outils pour détecter les visages des minorités ethniques. Alibaba est un géant chinois de l’entreprise avec une portée mondiale. Il s’agit peut-être du seul pair mondial d’Amazon, un monstre du commerce numérique qui s’est étendu à la logistique, à l’épicerie, à la vente au détail physique et aux services cloud. Les actions d’Alibaba se négocient à la Bourse de New York et appartiennent à de grands investisseurs internationaux. Marques internationales comme Nike, Starbucks et Ralph Lauren utilisent ses plates-formes pour vendre aux acheteurs chinois. Alibaba est le partenaire officiel des services cloud pour le jeux olympiques.

Mais l’administration Trump considère les entreprises technologiques chinoises avec une suspicion croissante, en particulier celles qui sont considérées comme participant à des violations des droits de l’homme dans le Xinjiang, la région de l’ouest de la Chine qui abrite de nombreux Ouïghours. L’année dernière, l’administration a ajouté 28 entités chinoises, y compris des fabricants de matériel de surveillance et des start-ups d’intelligence artificielle, à une liste noire du commerce en raison de préoccupations concernant leur rôle dans la répression. Le mois dernier, la Maison Blanche a interdit aux Américains d’investir dans une liste d’entreprises liées à l’armée chinoise, une étape vers la rupture de l’accès des entreprises chinoises aux marchés financiers américains. Les responsables chinois ont défendu la campagne au Xinjiang comme un moyen non létal de lutter contre l’extrémisme. Ils ont a souligné les tensions raciales aux États-Unis pour détourner les critiques des responsables américains. La technologie de surveillance a été cruciale pour les efforts de la Chine. La grande majorité de la population du pays est de l’ethnie Han. Mais les membres d’autres groupes ethniques peuvent paraître suffisamment distincts des Chinois Han pour permettre aux logiciels de les distinguer plus facilement.

Le Washington Post rapporté la semaine dernière que Huawei, un autre géant chinois de la technologie, avait testé un logiciel capable d'alerter automatiquement la police lorsque ses caméras de surveillance détectaient des visages ouïghours. Le reportage du Post, qui citait un document trouvé sur le site Web de Huawei, a conduit une star du football français, Antoine Griezmann, à rompre les liens avec l'entreprise. Il avait été un ambassadeur de la marque pour les smartphones de Huawei.

