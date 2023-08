Le logement n’est peut-être pas la seule responsabilité de Trudeau, mais c’est son problème

L’observation récente de Justin Trudeau selon laquelle le logement n’est pas un « responsabilité fédérale première » était quelque chose d’un Gaffe de Kinsley — le fait de dire la vérité par inadvertance ou d’avouer malencontreusement une pensée privée.

Le premier ministre n’avait pas tout à fait tort, en soi, lorsqu’il a déclaré que le logement n’était pas quelque chose dont le gouvernement fédéral était «directement responsable». Le logement n’est pas comme la défense nationale, la politique étrangère ou le commerce international — des domaines de politique dont le gouvernement fédéral est seul responsable. C’est une question de compétence partagée et de nombreux leviers politiques et règlements existent aux niveaux provincial et municipal.

Il y a aussi quelque chose à dire pour repousser la tendance des débats canadiens à ignorer l’existence des gouvernements provinciaux et municipaux, qui ont leurs propres lois , pouvoirs et responsabilités. La couverture médiatique de la politique canadienne est fortement orientée vers le niveau fédéral et les demandes de reddition de comptes montent maintenant presque invariablement en montée

Le reste de la réponse de Trudeau a mis l’accent sur la volonté du gouvernement fédéral de faire quelque chose – « C’est quelque chose que nous pouvons et devons aider », a-t-il déclaré. Et si Trudeau avait dit quelque chose de banal comme « nous ne pouvons pas faire ça tout seuls », il n’aurait probablement pas été grondé par plusieurs chroniqueurs au cours de la semaine écoulée.

Mais aucun élu n’a jamais amélioré sa situation en tentant de préciser les limites de sa propre responsabilité face à un problème important. Et on ne peut pas voir un gouvernement qui est arrivé au pouvoir sur la promesse d’aider la classe moyenne à faire face au coût de la vie en train d’essayer d’affiner la responsabilité d’une préoccupation aussi urgente.

C’est aussi tout simplement le cas que politique fédérale a une incidence importante et, dans bien des cas, directe sur l’abordabilité du logement au Canada. Et les libéraux de Trudeau ont, depuis 2015, adopté l’idée que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle significatif et constructif dans l’élargissement de l’accès au logement (le mot « logement » est apparu 29 fois dans la plateforme du Parti libéral en 2015). En 2017, le gouvernement a annoncé une stratégie nationale du logement qui comprend désormais 82 milliards de dollars de dépenses et d’engagements fédéraux .

Trudeau peut dire à juste titre que son gouvernement a montré plus d’intérêt pour le logement que son prédécesseur conservateur. Mais le chef conservateur Pierre Poilievre a une réplique facile : toutes ces promesses et tous ces investissements n’ont pas fait assez pour rendre le logement abordable aussi accessible qu’il devrait l’être.

Selon le propre compte du gouvernement fédéral, ses dépenses à ce jour devraient entraîner la création de 107 000 nouveaux logements. Ce n’est pas rien. Mais cela ne semble pas non plus beaucoup par rapport au besoin projeté de construire 5,8 millions de nouvelles maisons au Canada d’ici 2030 .

La nécessité d’aller plus vite et de sortir des impasses

Répondre à ce besoin pourrait nécessiter encore plus de financement fédéral. Mais, comme l’a suggéré cette semaine le ministre du Logement, Sean Fraser, cela pourrait plus simplement impliquer que le gouvernement fédéral fasse un meilleur travail (c’est-à-dire plus rapide) de dépenser l’argent qu’il a déjà engagé .

D’autres idées fusent. Le gouvernement fédéral pourrait supprimer la TPS de nouvelles unités locatives ou faire modifications à la déduction pour amortissement pour les immeubles locatifs . Il pourrait affecter des fonds à la construction de logements pour les étudiants universitaires et collégiaux. La conversion d’immeubles de bureaux inutilisés en logements pourrait être plus facile à dire qu’à faire mais céder davantage de propriétés fédérales au développement pourrait faire une brèche utile dans le problème (il y a déjà, par exemple, neuf propriétés fédérales à vendre à Ottawa ).

Le premier ministre Justin Trudeau annonce la Stratégie nationale sur le logement de son gouvernement sur 10 ans sur le site d’un nouveau développement domiciliaire à Toronto le 22 novembre 2017. (David Donnelly/CBC)

La nomination de Fraser a signalé que les libéraux savent qu’ils doivent se réapproprier le programme du logement. Mais une partie d’une meilleure réponse fédérale pourrait consister à régler cette question de compétence.

« Il y a un problème de coordination », a déclaré Mike Moffatt, directeur du LIEU Centre et un chercheur axé sur le développement économique et les questions de logement, a déclaré dans une interview cette semaine.

Pour illustrer le problème, Moffatt a décrit ses propres conversations avec des fonctionnaires municipaux et fédéraux.

« Je parlerai aux planificateurs municipaux des réformes pour faire construire plus d’immeubles d’appartements », a-t-il déclaré. « Et ils diront: » Eh bien, il n’y a pas vraiment d’intérêt à libéraliser le zonage et des choses comme ça parce que nous avons déjà tellement de projets qui sont approuvés mais pas construits. Les développeurs nous disent que ces projets ne sont tout simplement pas financièrement viables parce que les taux d’intérêt sont trop élevés ou qu’ils ont besoin de supprimer la TPS sur les locations construites à cet effet – comme si nous n’allions pas passer par ce processus pour ne pas faire construire de nouveaux bâtiments.

« Mais ensuite, je parlerai au gouvernement fédéral de choses comme la suppression de la TPS sur les locations construites à cet effet et leur réponse sera toujours du genre » Eh bien, cela ne fera rien parce que les municipalités n’ont pas le zonage pour cela. Donc, toute suppression de la TPS ou quelque chose comme la déduction pour amortissement accéléré ne fera que payer les promoteurs pour faire ce qu’ils allaient déjà faire. Cela ne créera pas de nouveaux bâtiments nets parce que le zonage est un problème.

La solution, dit Moffatt, est que tout le monde s’assoit et accepte de bouger de concert. « En ce moment, tout le monde attend que l’autre bouge en premier et rien ne se passe à cause de cela », a-t-il déclaré.

Les gouvernements peuvent-ils unir leurs forces pour vaincre le NIMBYisme ?

Le gouvernement Trudeau n’a pas hésité à utiliser le pouvoir fédéral de dépenser pour stimuler le changement et ils pourraient proposer d’échanger de l’argent contre des réformes. Mais Moffatt a aussi a lancé l’idée d’une « table ronde nationale ou d’un plan unifié où le gouvernement fédéral, les provinces et certaines des plus grandes municipalités se réunissent et s’entendent sur des réformes ». Et quelque chose comme un sommet national sur le logement pourrait avoir des avantages à la fois pratiques et politiques.

Alors que l’idée abstraite de construire plus de maisons pourrait avoir un large soutien, un nombre important d’électeurs sont sûrement moins enthousiastes à l’idée que de nouveaux logements soient ajoutés à leur propre quartier. NIMBYisme est vrai. Même Poilievre, qui a juré de lutter contre les NIMBY, semble contourner le problème avec précaution, dirigeant sa colère contre Vancouver et Toronto – deux villes où les conservateurs ne détiennent aucun siège.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, prend la parole lors d’une conférence de presse à Toronto, le 19 avril 2022. Poilievre a déclaré que si son parti forme le prochain gouvernement, il s’attaquera à la hausse du coût du logement à travers le pays. (Alex Lupul/CBC)

Si les politiciens, à tous les niveaux, craignent le contrecoup local qui pourrait provenir de la vague de duplex et de triplex nécessaire pour résoudre le problème du logement au Canada, leur meilleur pari pourrait être de former un front uni et de répandre le blâme sur trois niveaux de gouvernement.

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que le problème du logement au Canada soit résolu d’ici les prochaines élections fédérales. Le manque d’approvisionnement actuel dure depuis 30 ans — et ce n’est pas un problème unique au Canada. Les libéraux ont au plus deux ans avant d’affronter à nouveau les électeurs.

Au mieux, les libéraux pourraient se présenter aux prochaines élections avec l’argument qu’ils sont saisis de la question et que les choses avancent dans la bonne direction, soulignées par des signes tangibles de progrès. Cela pourrait au moins être un argument plus fort que celui fondé sur les obstacles juridictionnels à la résolution de problèmes dans une fédération décentralisée.