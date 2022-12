Le logement est la plus grosse dépense pour les familles qui vivent d’un chèque de paie à l’autre

Cette histoire fait partie Prix ​​fixéla couverture de CNET sur la façon dont de vraies personnes font face au coût élevé de la vie aux États-Unis.

Lorsque les propriétaires de Billie McClure dans le sud-ouest du Colorado lui ont annoncé qu’ils vendaient l’immeuble à l’été 2019, elle avait 45 jours pour emballer sa famille et trouver un nouvel endroit où vivre.

Brandon Douglas/Crumpe



Les locations devenaient arrachées de loin, mais McClure a trouvé quelque chose pour 550 $ de plus par mois. Pour couvrir la caution, le premier mois de loyer et les frais de déménagement, elle a dû contracter un emprunt. Compte tenu du revenu d’invalidité fédéral de McClure – égal à environ 13 $ de l’heure – et des montagnes de dettes médicales et étudiantes entre elle et son partenaire, le loyer plus élevé et un nouveau remboursement de prêt ont exercé une pression excessive sur le budget de leur ménage.

Le loyer moyen à l’échelle nationale a atteint un record à 24 % plus élevé l’été dernier qu’il y a deux ans. Un rapport récent de la Coalition nationale du logement pour les personnes à faible revenuou NLIHC, a montré qu’un travailleur à temps plein au salaire minimum ne peut pas se permettre une location de deux chambres n’importe où dans le pays et que chaque État américain ne disposait pas d’une offre adéquate de logements abordables.

Logement est la dépense la plus importante pour les familles qui vivent d’un chèque de paie à l’autre.

“Le loyer mange d’abord”, a déclaré Nick Graetzchercheur postdoctoral à la Laboratoire d’expulsion à l’Université de Princeton. Au cours des dernières décennies, les salaires n’ont pas suivi l’envolée croissance des loyers, entraînant une augmentation du nombre de locataires surchargés de coûts dans tout le pays. En 2018, quelque 10,9 millions de foyers aux États-Unis payaient plus de 50 % de leurs revenus pour le loyer. Des loyers plus élevés rendent plus difficile pour les familles de couvrir d’autres besoins essentiels, sans parler d’épargner ou d’investir. Cet impact est durable et sape la stabilité financière pour les années à venir.

Une variété de coalitions pour le logementsans but lucratif et groupes de base travaillent sur des lois et des initiatives pour remédier à la pénurie nationale de logements, faire baisser les coûts qui montent en flèche et donner la priorité à des logements stables pour les communautés marginalisées. Mais il reste encore du travail à faire.

“Nous n’investissons pas dans des solutions à l’échelle nécessaire”, a déclaré Sarah Saadienvice-président principal de la politique publique et de l’organisation sur le terrain au NLIHC.

Entre-temps, les familles trouvent des moyens de le faire fonctionner : acheter des maisons ensemble, déménager dans des zones moins chères, demander une aide financière et travailler avec des avocats pour obtenir des protections en matière de logement.

Équilibrer les frais de logement avec d’autres nécessités

Avec le loyer du nouveau logement de McClure qui devrait maintenant augmenter de 100 $ supplémentaires par mois, la budgétisation est devenue un défi de taille. Afin de gérer, la famille a commencé à réduire les sorties comme les dîners et les soirées cinéma en famille. Ils évitent également les courses plus saines et réduisent leur consommation de chaleur et de climatisation.

Le dernier coup dur a été une adhésion à un centre de loisirs local où la famille pouvait accéder à des cours de mouvement et à de l’équipement, en particulier pendant les mois d’hiver. “Nous l’avons abandonné début septembre”, a-t-elle déclaré. McClure savait qu’ils pouvaient continuer leurs promenades nocturnes, mais seulement jusqu’à ce que le temps hivernal s’installe.

Bien qu’il y ait quelques logements locaux basés sur le revenu dans la région, le besoin est si élevé que les listes d’attente s’allongent sur des années – un problème courant pour les communautés dans le besoin.

Après avoir payé le logement, la majorité des locataires à faible revenu, comme les McClure, et de nombreux locataires à revenu moyen, ont peu ou pas assez d’argent pour couvrir d’autres besoins, comme la nourriture et les soins de santé, selon une étude de Le Joint Center for Housing Studies de l’Université de Harvard. Les difficultés matérielles sont plus importantes pour les ménages noirs et latinos, les familles avec enfants et les personnes à revenu fixe ou inactives.

Risque d’expulsion ou de sans-abrisme

La hausse des prix du logement a laissé plus d’Américains à risque d’expulsion, de sans-abrisme ou de vivre dans des refuges dans tout le pays, a déclaré Saadian. Une étude du Government Accountability Office des États-Unis a constaté que des augmentations moyennes de loyer de 100 $ par mois étaient associées à une augmentation de 9 % du nombre de sans-abrisme dans plusieurs régions.

Lorsque la pandémie de COVID-19 et le chômage de masse ont exercé une pression encore plus forte sur la situation instable du logement dans le pays, des protections ont été mises en place aux niveaux fédéral et étatique pour freiner les expulsions. Mais ces moratoires ont depuis expiré. Le NLIHC est derrière un effort coordonné, appelé EFFACERpour mettre fin aux arriérés de loyer et arrêter les expulsions pour les communautés les plus faibles et les plus marginalisées grâce à des programmes coordonnés, ainsi que pour accélérer la distribution équitable des fonds d’aide au logement d’urgence.

“Nous vivons dans un système qui rend difficile de conserver notre logement chaque fois que nous rencontrons un problème”, a déclaré Graetz. Si une dépense inattendue survient – d’un problème de santé soudain à une réparation de voiture – les familles en difficulté doivent choisir entre le loyer du mois prochain et l’urgence. Parfois, la seule alternative est de emménager en famille ou doubler avec d’autres ménages.

Les communautés économiquement et socialement défavorisées sont plus susceptibles de prendre du retard dans le paiement des loyers, ce qui les expose à un risque accru de perdre leur logement. Dans un Étude Harvard 202129 % des locataires noirs et 21 % des locataires latinos avaient pris du retard, contre 11 % des locataires blancs.

Les expulsions ne sont pas seulement une conséquence de la pauvreté, mais elles en sont aussi une cause, a déclaré Graetz. Les locataires qui ont été expulsés sont plus susceptibles de perdre leur emploi dans l’année et de connaître d’autres revers majeurs, déclenchant un cercle vicieux. Avoir le “E écarlate” a également un impact sur votre historique de location, ce qui rend plus difficile l’obtention d’un nouveau logement.

Gagner 55 000 $ par an et toujours bloqué

Dans certains marchés locatifs, il est difficile de trouver un logement en raison du manque de logements vacants. À Asheville, en Caroline du Nord, qui a récemment été considérée comme la ville la moins abordable pour les locataires de l’étatun énorme boom touristique a incité de nombreux propriétaires à convertir leur propriété en locations à court terme, aggravant la pénurie de logements.

Avec l’aimable autorisation de Deanna Clark



En conséquence, des résidents comme DeAnna Clark, une gérante de restaurant, ont commencé à chercher un logement six mois avant l’expiration de son bail en juin 2022. En octobre, elle cherchait toujours. “J’ai sauté de canapé et j’ai trouvé des hôtels quand je le pouvais”, a déclaré Clark.

Même avec le revenu mensuel moyen de Clark de 4 600 $, elle n’a pas été en mesure de rivaliser avec les autres candidats. Avec la flambée des taux hypothécaires ces derniers mois, il y a eu une légère baisse du nombre d’acheteurs de maisons, ce qui exerce une pression encore plus forte sur le marché locatif, car les locataires tentent de surenchérir pour obtenir une unité.

Acheter une maison, mais à peine

Dans un marché du logement concurrentiel, Anna Janssen, une jeune femme de 25 ans qui travaille pour une société de logiciels, ne pourrait même pas envisager d’acheter une maison sans une aide financière substantielle de sa belle-famille. Quand elle et son mari ont commencé à chercher à la fin de 2020, les maisons allaient vite dans les guerres d’enchères, les acheteurs potentiels renonçant aux inspections et offrant de l’argent pour obtenir les premiers dibs.

Après plusieurs mois, leur agent immobilier a trouvé des vendeurs sympathiques aux Janssens – le couple était alors confronté à une situation médicale d’urgence avec leur enfant de 7 mois. La maison proposée était plus éloignée et plus petite que ce que les Janssens voulaient, mais en désespoir de cause, ils ont offert 20 000 $ au-dessus du prix demandé sans voir l’endroit en personne.

Avec l’aimable autorisation des Janssen



La stratégie a fonctionné. Ils ont contracté une hypothèque juste au-dessus de 3 %, soit moins de la moitié de ce que sont aujourd’hui les prêts immobiliers. Bien que son mari ait obtenu une augmentation de salaire, ils ne sont toujours pas aussi avancés qu’ils l’espéraient, surtout avec deux enfants.

“Entre l’augmentation du coût de la vie et le coût des soins médicaux, nous sommes toujours en train de rattraper notre retard”, a déclaré Janssen.

Selon le Association nationale des agents immobiliers. Un an plus tard, cette même famille aurait besoin d’un revenu d’au moins 91 000 $ pour être admissible. Dans de nombreuses métropolesune maison à prix médian nécessite un revenu annuel de plus de 200 000 $.

Ressources pour un logement abordable

Bien que ce ne soit pas toujours une option pour emménager chez les parents ou colocataires pour réduire les coûts de logement, plus jeunes américains le font à cause des coûts. Surtout pendant la pandémie, De nombreuses familles ont quitté les villes pour trouver un logement moins cher, et certains se sont inscrits à des programmes de réinstallation incités à recevoir des primes pour déménager.

“Il va falloir beaucoup de ressources pour résoudre pleinement la crise du logement”, a déclaré Saadian. À cette fin, la NLIHC encourage les gouvernements locaux à mettre en œuvre de meilleurs règlements de zonage, d’utilisation des sols et de protection des locataires, et fait également campagne pour obtenir davantage de fonds fédéraux pour construire des logements abordables. Une grande partie des efforts de lobbying de l’organisation vise à amener le Congrès à allouer davantage au Fonds national d’affectation spéciale pour le logementqui fournirait des subventions pour construire des logements abordables et pour étendre l’aide fédérale, étatique et locale à la location aux populations les plus vulnérables.

De nombreux défenseurs locaux du logement, des programmes de sensibilisation et organismes d’aide juridique œuvrer pour améliorer l’accès aux logements sociaux et protéger les locataires face à une expulsion. Les avocats de l’aide juridique sont extrêmement importants, a noté Saadian, et les locataires bénéficiant d’un avocat ont plus de chances de restant dans leurs résidences.

Pour en savoir plus sur vos droits ou obtenir des conseils juridiques pour un problème de logement, Graetz recommande de consulter barreaux d’Étatla Association du barreau américain et LawHelp.orgou la création d’un syndicat des locataires. Le laboratoire d’expulsion de Princeton a également une organisation sœur appelée Juste un abriqui offre une carte interactive qui relie les gens aux ressources locales liées au logement.