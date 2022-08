Le logement des personnes âgées au Pérou obtient un financement de 6 millions de dollars – Shaw Local

Un ensemble de logements abordables pour personnes âgées au Pérou a reçu un financement de 6 millions de dollars pour la construction.

Associated Bank a déclaré qu’elle finançait les Diamond Senior Apartments of Peru par 3 Diamond Development au 927 Wenzel Road.

Les Diamond Senior Apartments comprendront 10 immeubles résidentiels d’un étage totalisant 56 unités. Le projet comprendra un mélange de 42 aménagements d’une chambre et 14 de deux chambres. Toutes les unités sont réservées aux personnes âgées à faible revenu de 55 ans et plus. Douze des unités seront réservées aux ménages de personnes âgées gagnant moins de 30 % du revenu médian de la région, et les 44 unités restantes seront limitées à 60 % de l’AMI.

Chaque unité comprendra des appareils électroménagers modernes, des ventilateurs de plafond et la climatisation centrale, ainsi que des laveuses et des sécheuses. Les unités seront câblées pour le câble, Internet et le service téléphonique et auront un sol en planches de vinyle partout. Le développement comprendra également un bâtiment communautaire, situé près du coin sud-est du site, avec une salle d’exercice et une salle communautaire avec cuisine.

L’Illinois Housing Development Authority a accordé des subventions à des développements abordables dans tout l’Illinois, y compris ce projet au Pérou.

Financé par le biais du programme de subventions pour le logement abordable COVID-19, l’État fournit des subventions utilisant 75 millions de dollars de fonds fédéraux qui visent à créer ou à préserver 1 023 unités de logement abordable pour les ménages à revenu faible et moyen. L’argent fournira un financement d’écart vital et une souscription complète pour les développements de logements abordables qui n’auraient peut-être pas été construits autrement en raison des défis financiers provoqués par la pandémie de COVID-19.