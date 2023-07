Le logement des demandeurs d’asile sur une barge ne peut économiser que 10 £ par personne par jour, selon un rapport

Selon un rapport, des plans controversés visant à héberger des demandeurs d’asile sur une barge pour réduire la dépendance à l’égard d’hôtels coûteux permettront d’économiser moins de 10 £ par personne et par jour.

Le rapport Bibby Stockholm – À quel prix ? des ONG Reclaim The Seas et One Life To Live, fournit les premières estimations détaillées des coûts du Bibby Stockholm, la barge que le ministère de l’Intérieur envisage d’utiliser dans le Dorset pour accueillir les demandeurs d’asile.

Il indique que l’économie la plus généreuse que le ministère de l’Intérieur puisse réaliser est de 9,28 £ par personne et par jour s’il remplace l’hébergement à l’hôtel par des barges. Ce chiffre est calculé sans connaissance de certains coûts tels que les inspections, les réparations et les remises à neuf.

Bien que le ministère de l’Intérieur n’ait pas publié de ventilation détaillée des coûts de sécurisation et d’exploitation de la barge en tant que premier site d’hébergement flottant du Royaume-Uni pour les demandeurs d’asile, les responsables ont déclaré à plusieurs reprises que l’utilisation de barges réduira la dépendance aux hôtels chers et coûtera moins cher.

Nicola David de One Life To Live a déclaré: « Le Bibby Stockholm sera presque certainement un coût supplémentaire et ne fera donc aucune différence ni pour le coût des hôtels ni pour le nombre utilisé. »

Le Bibby Stockholm devait arriver à Portland dans le Dorset le 19 juin mais n’y est pas encore arrivé.

Comme certains autres projets du ministère de l’Intérieur visant à proposer des alternatives à l’hébergement à l’hôtel pour les demandeurs d’asile, les propositions ont rencontré des difficultés avant qu’un seul demandeur d’asile ne monte à bord de la péniche.

Les projets d’hébergement des demandeurs d’asile sur une base militaire à Linton-on-Ouse dans le North Yorkshire ont été abandonnés à la dernière minute après avoir fait face à une forte opposition de la part de la communauté locale et de la circonscription du député conservateur Kevin Hollinrake.

Les projets d’hébergement des demandeurs d’asile dans deux autres bases militaires – Wethersfield dans le nord de l’Essex et Scampton dans le Lincolnshire – font face à une contestation judiciaire cette semaine.

Le rapport indique qu’au plus, l’option barge pourrait permettre d’économiser 4 694 £ sur la facture d’hôtel quotidienne de 5,6 millions de £ – soit 0,08 % des dépenses actuelles et ajoute que si le ministère de l’Intérieur devait publier les coûts complets, il pourrait n’y avoir aucune économie financière. du tout.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le nombre de demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni était une « urgence nationale ».

Les auteurs du rapport affirment qu’il serait beaucoup plus rentable pour le ministère de l’Intérieur de dépenser l’argent pour employer davantage de travailleurs chargés des demandes d’asile afin de résorber l’arriéré record d’asile, qui s’élevait à 173 000 en mars 2023.

David a déclaré: «Nous pensons qu’il n’y a pas d' »urgence nationale » nécessitant l’utilisation d’un confinement à grande échelle, autre que celle du ministère de l’Intérieur en raison de l’arriéré sans précédent de demandes d’asile.

« Une seule journée de facture d’hôtel de 5,6 millions de livres sterling pourrait payer environ 150 nouveaux décideurs en matière de demande d’asile. »

Alors que Portland a accepté que la barge y soit amarrée, d’autres ports, notamment à Londres, Birkenhead, Teesside et Tyneside, ont rejeté les demandes du gouvernement d’amarrer une barge.

Le rapport souligne que le fait d’être forcé de vivre sur l’eau pourrait traumatiser à nouveau les demandeurs d’asile qui ont peut-être vu des personnes avec lesquelles ils ont voyagé sur de petits bateaux à travers la Méditerranée tomber par-dessus bord ou se noyer. Ceux qui ne savent pas nager peuvent avoir particulièrement peur de vivre sur l’eau.

Dans une étude distincte, One Life To Live a découvert que Bibby Marine, la société dont le Home Office a sécurisé la barge Bibby Stockholm, a des liens historiques avec la traite des esclaves avec au moins trois voyages en 1805 et 1806 transportant des esclaves de diverses parties. de l’Afrique vers d’autres parties du monde, y compris les Caraïbes.

La recherche appelle l’entreprise à être « du bon côté de l’histoire » et à ne pas avoir de personnes de couleur sur sa péniche vivant dans des conditions difficiles.

Un porte-parole de Bibby Marine a déclaré: «Ceux qui séjournent sur le Bibby Stockholm bénéficieront d’un lieu de séjour de qualité, confortable et sûr. Les services à bord du navire seront gérés par Corporate Travel Management Limited (CTM) et ses partenaires de livraison au nom du Home Office. En tant qu’entreprise responsable, le bien-être de toute personne à bord de nos navires est une priorité essentielle pour nous – nous restons en dialogue permanent avec le ministère de l’Intérieur, CTM et ses partenaires de livraison sur la manière dont ces prestataires de services garantiront que les demandeurs d’asile séjournant à bord du navire sont traités avec soin et dignité.

« Le groupe Bibby Line a été formé après l’abolition de l’esclavage et l’entreprise n’a jamais été impliquée dans le transport d’esclaves. Dans les livres que nous avons publiés en 1969 et 2007, nous avons exposé la copropriété de John Bibby sur les navires de commerce transatlantique, et les liens de ceux-ci avec le transport des esclaves. Plus récemment, nous avons travaillé avec des universitaires pour explorer et rapporter ces liens plus en détail. Nous maintenons une approche de tolérance zéro à l’égard de l’esclavage moderne, conformément à nos valeurs.

Le ministère de l’Intérieur a été approché pour commentaires.