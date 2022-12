Le logement abordable de St. Charles se développe grâce à la hausse des revenus – Shaw Local

Le nombre de logements abordables à St. Charles continue de croître, selon les données de la ville et de l’État.

Le personnel municipal effectue une analyse annuelle de l’abordabilité du parc de logements de la ville. Le personnel effectue l’analyse depuis 2009 pour suivre l’état d’abordabilité du logement de St. Charles, a déclaré l’urbaniste Ellen Johnson.

“Les conclusions de cette année sont que 17% du parc de logements de St. Charles sont considérés comme abordables”, a déclaré Johnson aux échevins lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles lundi. “Cela inclut les logements locatifs et les logements occupés par le propriétaire.”

Un logement abordable est défini comme un logement dont le prix de vente ou le loyer est dans les moyens d’un ménage dont le revenu est égal ou inférieur à 80 % du revenu médian de la zone pour les logements occupés par leur propriétaire et égal ou inférieur à 60 % du revenu médian de la zone pour les logements locatifs. . Pour être considérés comme abordables, les frais de logement ne peuvent excéder 30 % du revenu annuel d’un ménage.

L’achat abordable pour une famille de quatre personnes gagnant 80 % de l’AMI est de 231 528 $, en hausse de 10,5 % par rapport à 207 083 $ en 2021

Du côté de la propriété, 17,3% des unités occupées par le propriétaire sont très abordables, contre 10,8% l’année dernière, a déclaré Johnson. Elle a attribué l’augmentation de l’abordabilité à une augmentation du revenu médian de la région, ce qui a entraîné une hausse du prix des maisons abordables.

Un autre facteur contribuant à l’augmentation est que les données sur la valeur marchande de l’évaluateur du canton de St. Charles utilisées dans le calcul de l’abordabilité sont basées sur les données de ventes des trois années précédentes (2019-2021), en retard par rapport aux conditions actuelles du marché du logement.

Du côté locatif, 16,1 % des logements locatifs sont considérés comme abordables, comparativement à 12,4 % l’an dernier.

“Encore une fois, cette augmentation est due à un revenu médian plus élevé, malgré une tendance à la hausse des loyers dans les communautés d’appartements de St. Charles”, a déclaré Johnson.

La loi sur la planification et l’appel en matière de logement abordable de l’État exige que les communautés disposent d’un parc de logements composé d’au moins 10% d’unités abordables, a déclaré Johnson. Une communauté est exemptée de la loi si elle compte plus de 10 % de logements abordables et non exemptée si elle est inférieure à 10 %.

Cependant, le personnel de la Ville s’attend à ce que l’abordabilité – en particulier en ce qui concerne l’accession à la propriété – diminue dans les années à venir une fois que les tendances actuelles du marché du logement seront pleinement prises en compte dans les données.