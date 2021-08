De face, la maison de Marsha Mason à Washington, Connecticut, est aussi modeste que possible – basse en bandoulière, avec de petites fenêtres – aucune raison de s’arrêter et de regarder avec convoitise.

« Cela a l’air très modeste », a déclaré Mme Mason, 79 ans, tout aussi modeste, quatre fois nominée aux Oscars (y compris pour « Cinderella Liberty » de 1973 et « The Goodbye Girl ») de 1977, qui incarne Arlene dans la série Netflix « Grace and Frankie », maintenant en production pour sa dernière saison.

Mais promenez-vous à l’arrière, et c’est une toute autre histoire : une étendue de verre du sol au plafond encadrée de cèdre gris et une terrasse avec un coin salon et salle à manger qui s’étend sur la largeur de la structure rectiligne, faisant du grand air se sentir partie intégrante du grand intérieur (et vice versa).