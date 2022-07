Le Loeb Boathouse à Central Park fermera cet automne

Le hangar à bateaux actuel en briques et à plusieurs colonnes, qui a ouvert ses portes en 1954 après que Carl M. Loeb, banquier d’affaires et philanthrope, et sa femme Adeline, aient fait don de 305 000 $ pour le reconstruire, est la troisième version à exister depuis la fin des années 1800. Le premier, conçu par Calvert Vaux en 1872, était une structure victorienne en bois qui, en 1924, avait été remplacée par une conception plus simple, qui tomba en ruine dans les années 1950.

En tant qu’institution new-yorkaise, le hangar à bateaux a honoré le grand écran – de “Quand Harry rencontre Sally” à “Le candidat mandchou” à “27 robes” – et a accueilli l’élite de la ville, y compris Ivana Trump et Luciano Pavarotti.

Le Boathouse est aussi un attrait pour les amoureux de la nature et les ornithologues amateurs, dont beaucoup enregistrent leurs observations dans un registre des oiseaux situé à l’intérieur du hall du hangar à bateaux.

Ray DeCarlo, 75 ans, a visité le Boathouse au moins une fois par an au cours des 20 dernières années pour une conférence de travail annuelle. Il a dit qu’il aimait l’atmosphère du Boathouse et la façon dont il surplombait l’eau.

“C’est comme si vous étiez à New York, mais vous n’êtes pas à New York”, a déclaré M. DeCarlo, qui vit dans le New Jersey et était à New York pour la première fois en trois ans à cause de la pandémie. “Je suis très déçu.”

“Il se passe tellement de choses de ce genre dans la ville”, a déclaré M. DeCarlo. “Je ne sais pas où nous allons à partir d’ici, mais ce n’est pas le New York que je connais et que j’aime.”