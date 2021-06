Le locataire a approuvé un allégement de 5 000 $. Comment demander une aide au loyer

Après que Janell Ivy a perdu son emploi dans une garderie à cause de la pandémie, elle a pris du retard sur son loyer de 890 $.

La mère célibataire craignait qu’elle et ses quatre enfants, tous âgés de moins de 7 ans, soient expulsés de leur appartement à Houston. Elle a emballé les jouets et les vêtements de ses enfants en préparation, bien qu’elle ne sache pas où ils iraient.

Mais après une année terrible, Ivy a récemment reçu de bonnes nouvelles : elle a été approuvée pour plus de 5 000 $ par le Programme d’aide à la location d’urgence du comté de Houston-Harris.

« J’ai complètement déballé et c’est merveilleux de connaître mes enfants et j’ai un toit au-dessus de nos têtes », a déclaré Ivy, 33 ans.

Plus de Personal Finance :

60 000 chèques de relance envoyés aux personnes décédées ont été retournés

Protégez vos dépenses contre l’inflation en évitant ces achats

54% des Américains soutiennent la réduction du chômage par l’État

Il y a maintenant plus de 380 programmes à travers le pays fournissant de l’argent aux locataires qui ont pris du retard à cause de la crise de santé publique. Les fonds totalisent plus de 45 milliards de dollars et ont été alloués par le Congrès dans les deux derniers grands plans de relance.

Plus de 10 millions d’Américains, soit 14% des locataires américains, disent qu’ils ne sont pas rattrapés par leurs paiements de logement, selon à une analyse récente du Centre sur les priorités budgétaires et politiques.

« Les locataires ont été vraiment durement touchés par la pandémie », a déclaré André Aurand, vice-président de la recherche à la National Low Income Housing Coalition. « Le besoin est sans précédent.

Vous essayez de demander l’aide ? Voici ce que vous devez savoir.