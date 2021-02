Dans une interview provocante et exclusive avec RT.com, Lidia Falcón O’Neill accuse le lobby trans d’être aussi dictatorial que le despote espagnol de longue date, le général Franco, et la gauche de soutenir une guerre dystopique pour « éradiquer » les femmes.

Lidia Falcón O’Neill est une femme formidable.

Elle n’avait pas peur du dictateur espagnol, le général Francisco Franco, et elle n’a certainement pas peur d’affronter la foule transgenre minuscule mais vocale – hurlante, même -.

Lidia a été torturée dans les années 1970 pour ses opinions féministes et de gauche par les sbires de Franco. Ils l’ont suspendue à un mur, puis lui ont donné des coups de pied et des coups de poing dans l’inconscient pendant des jours, la faisant parfois revivre avec un lavage d’eau glacée jeté d’un seau. Ils n’ont pas réussi à la faire taire.

Avocate en exercice, Lidia a publié plus de 40 livres et a passé 60 ans à représenter les victimes de violences sexuelles.

Elle a maintenant 85 ans et est présidente du Parti féministe espagnol (PFE). Son parti est fermement opposé aux nouvelles lois sur le genre proposées en Espagne, et le PFE a été expulsé d’une coalition mélodieuse de partis de gauche.

Le projet de loi proposait d’abolir les mots «homme » et « femme»Et de remplacer les termes«père » et « mère » avec « parent enceinte » et « parent non enceinte. »

En vertu de la loi, un homme pourrait, à peu près, se déclarer une femme sur un coup de tête – et cela, évidemment, pourrait avoir un impact sur les prisons et les refuges pour femmes qui abritent des victimes de violence sexuelle, ainsi que des emplois réservés aux femmes et, de cours, sports.

Lidia fait également l’objet d’une enquête personnelle du parquet de Barcelone pour un ‘crime de haine‘- essentiellement pour avoir osé avoir une opinion contraire à l’orthodoxie transgenre émergente et s’opposer aux changements qui pourraient offrir des changements de genre simplifiés et un traitement médical pour les enfants qui s’identifient comme transgenres.

Elle insiste sur le fait que les femmes existent en tant qu’entités distinctes des hommes, et que les mammifères ont deux sexes – homme et femme – et que les boot boys du lobby trans (et, avouons-le, ce sont surtout des garçons) ne la persuaderont pas du contraire.

Dans une interview avec RT.com, Mme Falcón O’Neill – et pour être scientifiquement précise ici, Lidia est née avec les deux chromosomes X qui la rendent génétiquement féminine – dit que le lobby transgenre a pris une feuille du livre de jeu fasciste de Franco.

RT: Que signifie ‘transgenres‘ signifie pour vous?

LF: Rien.

La ‘trans«le genre n’existe pas. Depuis plus de 30 ans, je dis qu’il s’agit d’une invention patriarcale pour rendre invisibles les catégories de femmes et d’hommes, et de substituer au féminisme quelque chose de plus générique. C’est une stratégie pour dépolitiser la lutte féministe qui se renforce chaque jour. Le mot ‘le sexe‘a remplacé ceux de’femmes‘ et ‘Hommes‘; ‘loi sur la violence de genre‘a remplacé le patriarcat, le féminisme, la lutte féministe.

La plus grande acceptation des demandes des transsexuels a provoqué un débat de plus en plus amer – par ce changement conceptuel, de se faire appeler ‘transgenres‘et la diffusion de’théorie queer‘ [that sexuality is a fluid thing].

Non seulement les personnes trans ne semblent pas s’être insérées pacifiquement dans la société plurielle qui accepte aujourd’hui l’homosexualité et le lesbianisme tout naturellement – même en ayant légalisé le mariage homosexuel – mais un conflit pervers s’est créé qui a des traces de devenir éternel, avec les prétentions de ceux qui veulent être transformés en femmes sans modifier leur apparence corporelle ou leurs organes génitaux, pour leur seul désir de ‘ressentir«comme les femmes.

Et puis il y a souvent des discussions incompréhensibles sur la signification du terme ‘le sexe».

Lorsque les transsexuels subissent des traitements hormonaux et des chirurgies, il faut accepter qu’ils veulent vivre en tant que femmes – même si c’est fictif. Et je ne sais pas quel est l’avantage lorsque les femmes sont marginalisées et opprimées. Mais ensuite, elles se présentent avec leur apparence masculine et prétendent être des femmes.

RT: Quelle est la position du gouvernement espagnol sur les questions et les droits des transgenres?

LF: Le gouvernement espagnol, à travers le ministère de l’Égalité, entend approuver une loi qui légitime ce qu’ils appellent «l’identité de genre» – qui est la volonté exprimée de chacun, et sans autre preuve: ni traitements psychiatriques, médicaux, ni hormonaux ou chirurgicaux. Ils pouvaient changer d’identité sur la documentation officielle et participer aux espaces réservés au sexe opposé.

RT: Vous pensez que votre problème avec les autorités est en fait une persécution politique?

LF: Bien sûr, c’est une persécution politique. La Direction générale des services sociaux est aux mains d’Esquerra Republicana [a left wing and pro-Catalan independence political party] qui me déteste parce que j’ai manifesté à plusieurs reprises contre l’indépendance de la Catalogne. Et maintenant, le lobby homosexuel s’est joint à eux, car j’ai dit qu’il faisait campagne depuis longtemps pour légaliser la pédophilie.

Le lobby trans est très puissant même s’il représente à peine un pour cent de la population. Il est financé et soutenu par l’industrie pharmaceutique, médicale, chirurgicale – changement de sexe, esthétique -. Et les grandes entreprises numériques: Google, Facebook, Microsoft, etc.

Ils ont réussi à infiltrer le mouvement féministe et sont maintenant un cheval de Troie. Nous investissons beaucoup de temps et d’énergie pour y mettre un terme. Mais nous connaissons déjà les problèmes que pose la légalisation de «l’autodétermination du genre», en particulier au Royaume-Uni.

C’est faire disparaître effectivement les femmes et s’insérer dans les services publics, les sports, monopoliser les affaires ainsi que les quotas politiques, électoraux et culturels [for women]. Plusieurs prix féminins Onda [for film, TV, radio and music in Spain] ont été gagnés par des personnes trans. Et le parti vert allemand a choisi un homme et un homme trans pour sa direction conjointe.

C’est une guerre déclarée.

RT: Je ne suis pas un scientifique. Mais au niveau le plus élémentaire, au niveau génétique, un humain né en tant que mâle ne peut jamais être une femme. Par exemple, si le squelette d’une femme transgenre est déterré de la terre dans 500 ans – longtemps après que les preuves de chirurgie et de traitements hormonaux ont été emportés – des tests montreraient que le cadavre était un homme. Pensez-vous qu’un garçon puisse être une fille?

LF: Bien sûr, scientifiquement, c’est un non-sens. Le sexe se forme au moment de la fécondation, comme nous l’avons déjà vu avec des embryons en insémination artificielle, et est détecté par échographie pendant la grossesse, et l’hormone construit le corps. Et rien de plus.

Le chemin parcouru par cette idéologie idéaliste, inventée par les experts de la propagande capitaliste, nous a conduit à la dangereuse absurdité d’adopter des lois qui éliminent la réalité matérielle des femmes et des hommes.

Ils ne placent plus les femmes comme la classe exploitée, ils permettent que les mineurs soient hormonalisés pour changer de sexe. Et nous sommes appelés ‘parents non enceintes‘ et ‘parents enceintes‘, y compris les hommes trans.

C’est comme si nous vivions dans une dystopie.

RT: Vous avez eu de sérieuses luttes à l’époque franquiste. Pensez-vous que le lobby transgenre est presque aussi «fasciste» que Franco et ses exécutants?

LF: Le lobby trans est aussi répressif que l’idéologie fasciste, avec quelque chose de pire: pendant le fascisme, la gauche espagnole et internationale – ainsi que les démocrates du monde entier – m’ont soutenu. Aujourd’hui, la gauche s’est placée contre moi et m’a expulsé de la coalition de la Gauche unie, elle m’a empêché de continuer à écrire dans le journal Público. Il m’a dénoncé au tribunal. J’ai été bloqué par Twitter et il y a une tristement célèbre campagne contre moi sur les réseaux sociaux.

RT: N’importe qui a sûrement droit à une opinion, même si vous trouvez que cette opinion est fausse ou même odieuse. N’est-ce pas là l’essence même d’une société libre? Le droit de ne pas être d’accord. Si je veux croire aux extraterrestres, sans preuves, c’est à moi de décider. Tant que je ne commence pas à être violent avec les gens qui ne croient pas aux extraterrestres.

LF: Bien sûr, une démocratie doit permettre la liberté d’expression. Mais ici, il y a une intention politique. Si je veux défendre des extraterrestres ou une Terre plate, ils me permettent de le faire, mais je ne peux pas critiquer cette loi trans.

RT: Détestez-vous les personnes trans?

LF: Je ne déteste pas les personnes trans. Les personnes trans sont celles qui me détestent, parce que je les ai démasquées et qu’elles n’ont pas réussi à me faire taire.

Et je vais continuer à le poursuivre, car il n’y a aucun moyen de me faire profiter ni de prétendre que j’accepte le faux-sens qu’ils font passer pour des mesures juridiques raisonnables.

