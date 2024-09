Le LMPD publie des détails sur un homme accusé d’avoir déféqué à plusieurs reprises sur le porche du vieux Louisville

De nouveaux détails ont été révélés dans un Police métropolitaine de Louisville enquête sur les incidents où un homme a déféqué à plusieurs reprises sur le porche d’une maison du vieux Louisville.

Dimanche, le LMPD avait reçu trois plaintes concernant un homme qui déféquait sur le porche d’une résidence de South First Street, a déclaré le porte-parole du LMPD, John Bradley. Un officier a pris la troisième plainte le 28 août. Dans un communiqué publié vendredi, Bradley a déclaré que l’homme responsable des actes était atteint de troubles du spectre autistique (TSA).

Le LMPD ne divulguera pas le nom de l’accusé et ne portera pas d’accusations criminelles, a déclaré Bradley.

« Ce jeune homme est un adulte atteint d’autisme de haut niveau. Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) se comportent souvent d’une manière que les personnes ignorantes (ou indifférentes) qualifieront immédiatement de criminelle. Les activités criminelles s’accompagnent généralement de délibération ou d’intention. Les personnes vivant et souffrant de troubles sont souvent incapables de faire face à des délibérations, et leurs actions doivent être examinées et comprises – plutôt que étiquetées et immédiatement jugées comme malveillantes », a écrit Bradley dans le communiqué.

Ce qu’il faut savoir sur les incidents

Vidéos de sécurité qui ont capturé les incidents a commencé à circuler en ligne après WAVE News a initialement rapporté l’histoire et a acquis les images du propriétaire le 30 août.

Dans les vidéos, on voit un homme marcher sur le porche d’entrée, vêtu d’une chemise rouge et d’un short de sport noir. Il baisse son short, s’accroupit et s’en va peu de temps après. L’homme porte les mêmes vêtements dans chacune des vidéos.

Le propriétaire, qui a parlé à WAVE News sous couvert d’anonymat, a déclaré au média que l’homme avait visité sa maison la veille du premier incident. Au cours de cette visite, l’homme a été filmé en train de regarder à l’intérieur de la maison et de partir sans rien faire d’autre, a rapporté WAVE News.

Le propriétaire a affirmé que l’homme était revenu à la maison pendant le week-end de la fête du Travail. WAVE News a rapporté 3 septembre.

« Ceux d’entre nous qui travaillent dans ce domaine ne se précipitent pas pour tirer cette conclusion. Au lieu de cela, nous recueillons des informations pertinentes par le biais d’enquêtes avant de parler publiquement. Si nous ne le faisons pas (comme dans ce cas), cela ne pourrait qu’entraîner l’embarras et l’humiliation de la personne touchée et d’une famille qui (selon toutes les apparences) fait de son mieux pour prendre soin d’elle et faire face à une situation difficile », a écrit Bradley dans un communiqué de presse.

