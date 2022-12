Le livreur de Zomato gagne les cœurs avec la danse ‘Sapne Mein Milti Hai’ en dehors du mariage

Passer du temps à faire ce que nous aimons au milieu d’un horaire de travail chaotique rend la vie plus belle et plus supportable. Pas parce que nous n’aimons pas notre travail, mais parce que tout le monde a besoin d’une pause pour se ressourcer, n’est-ce pas ? Telle était la chose avec le livreur de Zomato qui a décidé de faire quelque chose de “sain” autre que de livrer des commandes de nourriture qui ont conquis le cœur des utilisateurs en ligne. Une vidéo de l’agent de livraison dansant sur une chanson de Bollywood est devenue virale sur les réseaux sociaux alors que les utilisateurs ne pouvaient s’empêcher de verser de l’amour pour l’homme joyeux et travailleur.

Dans la vidéo partagée par un utilisateur d’Instagram, Pulkit Kochar, un homme portant le t-shirt rouge Zomato pouvait être vu danser au rythme du hit des années 90 “Sapne Mein Milti Hai” qui était joué dans un lieu de mariage. Le clip a commencé par un aperçu d’un cadre de Zomato dansant sur la chanson d’Asha Bhosle et Suresh Wadkar du film Satya, la piste sur laquelle les invités du mariage pouvaient être vus en train de secouer une jambe en portant des tenues traditionnelles. La personne derrière la caméra a capturé les deux côtés à travers la vitre et l’a sous-titré “Sain”.

Les internautes ont rapidement réagi au message IG en affluant dans la section des commentaires avec de belles réactions pour le livreur. “Vibe hai (c’est un vibe)” a écrit un utilisateur des médias sociaux tandis qu’un autre a répondu : “Juste troooooooo merveilleux ! Bien pour lui!” Certains utilisateurs ont également envoyé des commentaires généreux et ont déclaré: “Si je le voyais danser, je l’inviterais vraiment à manger.” Un autre l’a appelé un “Show stopper”.

La vidéo a accumulé plus de 62 000 vues au moment de la rédaction de l’article. Nul doute que le clip a apporté un large sourire aux visages des téléspectateurs qui ont apprécié le livreur et son attitude insouciante.

Plus tôt, Zomato a demandé aux clients de ne pas mettre “Bhaiya accha banana” comme instruction de cuisson qui n’a pas été bien accueillie par les utilisateurs. Les utilisateurs de Twitter ont commencé à critiquer l’application de livraison de nourriture pour ses frais de livraison et d’emballage élevés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici