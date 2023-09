Le livre Sam Bankman-Fried de Michael Lewis rapporte 5 millions de dollars à Apple

Depuis sa cellule de prison de Brooklyn, le magnat de la crypto-monnaie en disgrâce de Palo Alto, Sam Bankman-Fried, a décrit une existence pénible consistant à survivre avec du pain, de l’eau et du beurre de cacahuète et s’est vu refuser un accès Internet adéquat pour préparer son procès en octobre.

Mais l’ascension et la chute spectaculaires de l’entrepreneur ont donné lieu à une histoire étonnante, et l’auteur de Berkeley, Michael Lewis, et d’autres personnalités de l’industrie du divertissement trouvent des moyens d’en tirer profit, selon un reportage dans The Ankler.

L’auteur de « The Blind Side » a gagné un énorme salaire pour « Going Infinite : The Rise and Fall of a New Tycoon », son prochain livre sur le fils schlubby-chic de professeurs de la faculté de droit de Stanford. Apple a payé à Lewis 5 millions de dollars pour les droits de son livre, probablement pour en faire un film ou une série télévisée limitée, ont déclaré plusieurs sources au média de divertissement. Étant donné que Lewis a passé un an au sein de Bankman-Fried, connu sous le nom de SBF, son livre et le projet Apple qui a suivi promettent un compte rendu inédit de Bankman-Fried et de son empire FTX effondré, « un symbole d’orgueil cryptographique qui a mal tourné ». », comme le dit le New York Times.

Le livre de Lewis, qui marque le dernier coup d’État de l’auteur, devrait être publié le 3 octobre, à peu près au moment où Bankman-Fried devrait se rendre devant le tribunal de district américain de Manhattan pour y être jugé pour des allégations de fraude électronique, de fraude sur les matières premières, de blanchiment d’argent et accusations de complot connexes.

Mais « Going Infinite » – le livre et le projet filmé d’Apple basé sur celui-ci – n’est que l’un des huit projets hollywoodiens connus en cours qui sont basés sur l’histoire de Bankman-Fried, selon le rapport The Ankler, « Inside Hollywood’s SBF Mad Brouiller. »

En novembre, Amazon a commandé une série limitée de huit épisodes sur le scandale FTX, que le streamer prévoyait d’accélérer avant la grève des scénaristes, a rapporté The Ankler. Le chroniqueur du New York Times, Andrew Ross Sorkin, a également un projet lié à SBF en préparation, tout comme Graham Moore, le scénariste oscarisé de « The Imitation Game », qui s’appuie sur un reportage tiré d’un article du New York Magazine. La société de production de Mark Wahlberg développe également une sorte de propriété. Enfin, Bankman-Fried devrait bénéficier d’un traitement documentaire sérieux de la part de la cinéaste Nanette Burstein, qui travaille sur un projet depuis le début de l’été et promet un « accès exclusif à l’intérieur ».

Le rapport Ankler indiquait qu’Hollywood était « au pic de l’escroquerie » lorsque la nouvelle de l’effondrement de FTX est tombée en novembre, qui a anéanti près de 9 milliards de dollars de fonds de clients non comptabilisés. Avant et après l’arrestation ultérieure de Bankman-Fried aux Bahamas, Hollywood a nourri l’appétit de l’Amérique pour les séries télévisées et les films sur de vrais fraudeurs, comme la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, et la mondaine Anna Delvey, des personnages hauts en couleur qui ont choqué, exaspéré et fasciné le public. avec leurs plans audacieux pour escroquer les gens avec beaucoup d’argent.

Il reste à voir dans quelle mesure l’Amérique aura un appétit pour les divertissements basés sur la vie et les prétendus complots de Bankman-Fried, et lequel des projets concurrents captera le mieux l’attention des téléspectateurs et des critiques.

D’un côté, Bankman-Fried n’est pas aussi glamour en apparence que Holmes ou Delvey, selon la critique de mode du New York Times, Vanessa Friedman. il a capturé une version extrême et « schlubby » de l’esthétique business casual de la Silicon Valley, apparaissant en public avec « la tête de lit la plus négligée » et des T-shirts et des pantalons cargo dans lesquels ils semblaient avoir dormi.

Mais l’histoire de Bankman-Fried s’est révélée « fascinante » à bien d’autres égards, a déclaré The Ankler. D’une part, Bankman-Fried semble être amoureux de parler de lui-même et de ce qu’il a fait en rapport avec FTX, a déclaré le Ankler. Cela aide également que lui, comme Holmes et Delay, ait mené une vie de privilèges extraordinaires, ce qui donne à son histoire une qualité presque ambitieuse.

Avant de devenir milliardaire et d’étudier au MIT, Bankman-Fried a grandi en tant que fils aîné adoré et indulgent des estimés professeurs de droit de Stanford, Joseph Bankman et Barbara Fried. Entre autres choses, il a été rapporté que leur érudition et leurs actions autour de l’empire FTX de leur fils suggèrent qu’ils ont encouragé en lui la conviction qu’il ne devrait pas se laisser contraindre par les normes éthiques qui s’appliquent à la plupart des gens.

Dans cette veine, le récit de Bankman-Fried offre également l’intrigue de voir des élites arrogantes obtenir leur récompense. Pensez à l’indignation du public lorsque Bankman-Fried a été libéré moyennant une caution sans précédent de 250 millions de dollars, ce qui lui a permis de rester confiné chez lui dans la spacieuse maison de ses parents sur le campus de Stanford – un luxe qui n’a pas été accordé à la majorité des accusés fédéraux. Là-bas, Bankman-Fried avait accès à Internet et pouvait jouer à des jeux vidéo et regarder du sport, tout en rencontrant des journalistes, dont probablement Lewis, et en travaillant avec des avocats pour construire sa défense.

Comme on le sait, Bankman-Fried a gaspillé ce luxe lorsque les procureurs ont présenté la preuve qu’il avait tenté à deux reprises d’interférer avec les témoins dans l’affaire. Le mois dernier, le juge chargé de son affaire, Lewis A. Kaplan, a révoqué sa caution.

Aujourd’hui, Bankman-Fried se trouve dans un centre de détention devenu tristement célèbre pour ses difficultés face au manque de personnel, aux conditions de gel et à d’autres problèmes, a rapporté le New York Times. L’année dernière, l’Association nationale des avocats de la défense pénale a publié une déclaration affirmant que les conditions de détention du MDC étaient « inhumaines ». Pour Bankman-Fried, ces conditions « inhumaines » incluent une perturbation de son régime végétalien et une diminution de ses médicaments sur ordonnance, y compris Adderall, qui traite le TDAH.

Alors que Bankman-Fried est toujours en détention, on ne sait pas s’il est au courant de la « ruée folle » d’Hollywood pour faire de lui son prochain anti-héros majeur. Mais sa détention provisoire, et son éventuelle incarcération dans une prison fédérale s’il est reconnu coupable, pourraient fournir une coda dramatique à n’importe lequel des films ou séries télévisées en préparation.