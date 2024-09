Le livre révélateur de Kim Porter fait le buzz sur Amazon après l’arrestation de Diddy

Tous les produits et services présentés sont choisis de manière indépendante par les éditeurs. Cependant, Billboard peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Un prétendu mémoire de Kim Porter, composé d’entrées de journal rapportées, a atterri sur Amazon suite à l’arrestation de Sean « Diddy » Combs. Les mots perdus de Kim : un voyage vers la justice depuis l’autre côté… a été publié sur le site de vente au détail le 6 septembre, environ une semaine avant que Combs ne soit inculpé de trafic sexuel et de racket.

Explorer Explorer Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités

Selon Courrier quotidienle livre de 60 pages a été publié par Chris Todd, un producteur de Los Angeles qui affirme que le livre contient des détails que Porter a enregistrés sur une clé USB et donnés à des amis avant sa mort soudaine il y a près de six ans. Todd a publié les mémoires non autorisés sous le nom de « Jamal T. Millwood », selon Courrier quotidienIl est répertorié comme co-scénariste avec Porter.

Le livre est actuellement numéro 1 sur la liste des best-sellers d’Amazon dans la catégorie des biographies de l’Ouest américain.

Todd n’a fourni aucune preuve pour étayer les allégations troublantes contenues dans le livre, qui comprend de multiples allégations de violence physique.

« J’ai eu la chance de rencontrer quelqu’un qui prétendait avoir la clé USB de Kim Porter », a-t-il déclaré au média. « Je connais assez bien la célébrité qui m’a contacté. Je sais à quel point ils étaient proches de Kim et Diddy, et de tous les gens de la communauté hip-hop. C’était censé être pour Kim Porter d’entre les morts, pour qu’elle se manifeste et raconte son histoire. »

Todd a ajouté : « C’est une situation dangereuse, et je ne voulais pas m’approprier les propos de Kim. Mais maintenant, je suis prêt à me manifester en raison de la récente arrestation de Sean Combs. [that] « Le gouvernement fédéral a finalement agi, je me sens plus en sécurité pour dénoncer ces pratiques. »

Amazone LES MOTS PERDUS DE KIM : Un voyage pour la justice, de l’autre côté…

Les autorités fédérales ont arrêté Combs lundi à New York. Le lendemain, les autorités ont publié un acte d’accusation de 14 pages déclarant notamment : « Pendant des décennies, Sean Combs… a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite. »

Le magnat du rap de 54 ans, qui a plaidé non coupable de toutes les accusations, s’est vu refuser à deux reprises la libération sous caution et est actuellement détenu. Centre de détention métropolitain de Brooklyn. Sa date de sortie est indiquée comme inconnue.

Comme indiqué précédemment, Combs a été placé sous surveillance pour risque de suicide à titre de mesure procédurale pour les détenus de haut rang. Dans une déclaration à Panneau d’affichageLe porte-parole de M. Combs a déclaré : « M. Combs est fort, en bonne santé et concentré sur sa défense. Il est déterminé à se battre dans cette affaire et a pleinement confiance en son équipe juridique et en la vérité. »

Porter, mère de quatre enfants qui a partagé trois enfants avec Combs – son fils Christian et ses filles jumelles Jessie et D’Lilah – et un fils aîné, Quincy, avec le chanteur de R&B Al B. Sure, est décédée d’une pneumonie en novembre 2018.