Le livre pour enfants de Meghan Markle se dirige déjà vers les bacs à bonnes affaires alors que les ventes s’effondrent et il est critiqué par les critiques

Le livre pour enfants de MEGHAN se dirige déjà vers les bacs à bonnes affaires alors que les ventes ont chuté et qu’il a été critiqué par les critiques.

Hier, The Bench n’a pas réussi à figurer sur la liste des 200 meilleurs vendeurs d’Amazon le premier jour et s’est classé n°60 modeste dans le classement des livres pour enfants.

Les ventes de livres pour enfants de Meghan Markle ont chuté Crédit : Getty – Contributeur

Ses faibles ventes sont survenues malgré la baisse de 3 £ du prix de couverture de 12,95 £ sur le site.

Quelques heures après sa sortie, des autocollants « achetez-en un et obtenez-en un à moitié prix » étaient-ils apposés sur eux à WH Smith à Newcastle.

Et 3 £ ont été retirés du prix demandé à Waterstones à Piccadilly, dans le centre de Londres.

Cela vient après que la belle-soeur de Meghan, le livre de photographies de la duchesse de Cambridge, Hold Still, ait fait No2 sur Amazon le premier jour.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a déclaré que le livre de 34 pages était basé sur un poème qu’elle avait écrit pour son mari, le prince Harry, pour la fête des pères.

Elle l’a dédié à lui et à son fils Archie, les appelant: « L’homme et le garçon qui font que mon cœur va pomper. »

Les faibles ventes du livre de Meghan sont survenues malgré la remise de 3 £ Crédit : Rex

Le banc est déjà placé sur l’étagère des bonnes affaires de WH Smith Crédit : NNP

Le rédacteur en chef des arts du Times, Alex O’Connell, a déclaré: « L’histoire manque tellement d’action et de danger que vous vous demandez à moitié si le travail d’écriture a été délégué à un meuble. »

D’autres critiques en ligne l’ont rejeté comme un projet de vanité qui aurait dû être conservé au sein de la famille.

Pendant ce temps, un client de Newcastle a déclaré : « Les illustrations ne sont pas assez bonnes. Surtout quand il y a si peu de mots.

Premier examen

PAR LEXI HOPE, sept ans

Little Lexi critique le livre pour enfants de Meghan Markle Crédit : Fourni

J’adore les livres et je lis une histoire avec maman tous les soirs avant de me coucher.

J’étais ravi de lire The Bench car je pense que la princesse Meghan est vraiment jolie et que bébé Archie est très gentil.

Il s’agit d’un banc et de différentes personnes s’assoient dessus, mais rien ne se passe vraiment – ​​j’ai quand même aimé les photos.

J’ai trouvé ça un peu ennuyeux et je n’ai pas vraiment compris l’histoire.

Je ne pense pas que j’aimerais le relire.

Mes livres d’images préférés sont Giraffes Can’t Dance, The Gruffalo et The Day the Crayons Quit.

PAR NATASHA HARDING, chroniqueuse Sun Book

La chroniqueuse du Sun Book, Natasha, a trouvé The Bench trop difficile et s’est réveillée Crédit : Olivia West – Le Soleil

MEGHAN aurait reçu une énorme avance pour The Bench, donc je m’attendais à quelque chose digne de la fanfare.

Cependant, il n’est pas à la hauteur des attentes.

Il comporte un banc et différents enfants avec leurs parents et des paroles de sagesse banales.

Si vous essayez d’utiliser des rimes, faites-le au moins de manière convaincante.

« Il apprendra à faire du vélo, comme vous le regardez avec fierté. Il va courir et il va tomber. Et il le prendra dans la foulée. Qu’est ce que ça veut dire?

Si ce livre d’images était arrivé de manière anonyme, je ne pense pas qu’il serait sorti de la pile de neige fondue.

C’est trop dur, éveillé et trop sentimental.