Le livre New Kids in the World Cup raconte la croissance précoce de l’USMNT dans les années 90

Lorsque la composition de l’équipe nationale masculine des États-Unis a été annoncée pour la Coupe du monde 2022, les noms de clubs des joueurs étaient éblouissants : Arsenal, Barcelone, Juventus, entre autres.

Les « gamins » qui jouent au Qatar en rouge, blanc et bleu font partie d’une nouvelle génération de joueurs de football. Les meilleurs clubs convoitent ces noms avec des contributions qui affluent à la fois pour le club et le pays.

Alors que les États-Unis envisagent d’accueillir dans quatre ans une deuxième Coupe du monde, il peut être facile d’oublier que les États-Unis sont encore une puissance de football relativement jeune. Certaines choses sont tombées dans le bon ordre, bonnes et mauvaises, pour que l’USMNT se rende à cet endroit actuel. Plus de mauvaises pauses auraient pu retarder davantage l’épidémie des États-Unis.

Le nouveau livre d’Adam Elder, New Kids in the World Cup: The Totally Late ’80s and Early 90s Tale of the Team That Changed American Soccer Forever, se penche sur cette période de formation. De nombreux fans de football plus âgés se souviennent du but de Paul Caligiuri à Trinité-et-Tobago. Ou, ils se souviennent de la performance impressionnante de l’USMNT pour tenir l’Italie à Rome en 1990 à un seul but. L’histoire de la difficulté de cette période pour le football américain doit être racontée. Le style d’écriture et les connaissances approfondies d’Elder donnent à cette histoire l’attention et l’attitude nécessaires pour lui rendre justice.

Nouveaux enfants dans la Coupe du monde livre d’Adam Elder

L’histoire commence en 1988. Les États-Unis ont dépassé la Jamaïque pour se qualifier pour la phase de tournoi à la ronde de la Coupe du monde de 1990. Cette équipe américaine n’est pas comme celle totalement professionnelle d’aujourd’hui. Au lieu de cela, la liste comprenait un mélange de joueurs de football en salle, d’employés à temps partiel, de quelques pros en Europe et d’autres connus de la Fédération. L’entraîneur était un entraîneur à temps partiel, maître d’hôtel à temps plein. Mais les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

Le fait que les États-Unis ne se qualifient pas pourrait signifier la perte des droits d’organisation de la Coupe du monde de 1994 et des millions de dollars qui l’accompagnent.

Le livre emmène le lecteur à travers les qualifications et la Coupe du monde qui a suivi. Elder ne regarde pas seulement la performance sur le terrain, mais comment la Fédération a évolué et construit la liste pour refléter les objectifs d’un système plus moderne et plus professionnel. Bien sûr, comme toute bonne histoire, il y a eu de nombreuses fois où les États-Unis auraient pu trébucher et échouer, mais ils ont atteint leur objectif de façon spectaculaire.

Récit de l’histoire

La différence entre ce livre et d’autres livres de type “c’est de là qu’ils viennent” est le style narratif. Le livre se lit comme un roman. Les scènes sont pleines de mots descriptifs chargés d’émotion et les chapitres comprennent des suspenses et des pauses narratives dramatiques. Compte tenu des personnalités de l’équipe et de la période de la fin des années 80 et du début des années 90, le choix stylistique est bon.

Même si vous savez comment l’histoire se termine et reconnaissez qu’il peut parfois y avoir une surdramatisation, c’est une très bonne lecture. Elder a fait ses devoirs soit grâce à une mémoire supérieure, soit en revoyant ces jeux et en interviewant les participants. Je recommande ce livre comme une lecture agréable entre les matchs stressants du groupe B américain afin de reconnaître à quel point nous l’avons en tant que fans de football américains.

PHOTO : IMAGO / WEREK