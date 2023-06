Le livre Marshall-Putnam Fair est maintenant disponible en ligne – Shaw Local

Quiconque souhaite commencer à planifier ses inscriptions à l’exposition pour la 102e foire annuelle de Marshall-Putnam peut consulter les départements non liés à l’élevage du livre de la foire en ligne dès maintenant sur www.marshallputnamfair.org. Les départements d’élevage arrivent bientôt.

Les exposants juniors doivent avoir entre 8 et 21 ans au 1er septembre, et les exposants Peewee doivent avoir entre 4 et 7 ans au 1er septembre.

Les formulaires d’inscription doivent être apportés au bureau avant le 1er juillet ou le cachet de la poste avant cette date. Ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent demander les informations nécessaires au Marshall-Putnam Fair Office.

Les heures normales de bureau sont de 9 h à 15 h. Le Marshall-Putnam « Galaxy-A-Fair » aura lieu du 12 au 16 juillet.