Le livre juteux de Michael Wolff sur Fox News est sur le point d’être disponible dans les rayons. Voici pourquoi les lecteurs devraient être prudents lorsqu’ils s’y plongent

Michael Wolff lors de la lecture de son livre « Fire and Fury : Inside the Trump White House » au lit.cologne le 28 février 2018 à Cologne, en Allemagne.

Mercredi soir, lors d’une soirée chic dans une maison de Greenwich Village à Manhattan, Michael Wolff célébrera son prochain livre sur Fox News, intitulé « La chute : la fin de Fox News et la dynastie Murdoch ». L’ouvrage attendu de 320 pages, qui sera disponible la semaine prochaine, est sur le point de générer de nombreux bavardages et gros titres – et de laisser les rédactions dans une situation difficile.

Dans le livre à venir, dont CNN a obtenu un exemplaire avant sa sortie, Wolff fait un certain nombre d’affirmations choquantes et explosives. Wolff rapporte que Rupert Murdoch a un immense mépris pour Sean Hannity, qualifiant l’animateur des heures de grande écoute d’insulte offensante, et a même envisagé de le renvoyer. Murdoch, écrit-il, pensait initialement pouvoir régler le procès massif du Dominion Voting Systems pour seulement 50 millions de dollars (il a finalement réglé pour 787,5 millions de dollars). Suzanne Scott craignait de perdre son poste de directrice générale de Fox News au milieu du procès contre Dominion, rapporte-t-il. Et bien plus.

Mais, lorsqu’ils liront et rendront compte du livre, les journalistes et le grand public feraient bien de ne pas confondre la parole de Wolff avec la parole de Dieu. En termes plus simples : Wolff n’est peut-être pas le narrateur le plus fiable.

Wolff a l’habitude d’imprimer des affirmations qui finissent par être fortement contestées par les sujets eux-mêmes. Les critiques l’ont réprimandé dans le passé pour ses pratiques de reportage bâclées ou contraires à l’éthique. Et son best-seller « Fire & Fury » contenait même des erreurs factuelles pures et simples.

Cela ne veut pas dire que tout ce que Wolff imprime est erroné. Il ne fait aucun doute qu’un certain nombre d’anecdotes et d’affirmations publiées dans « The Fall » tiendront la route. En fait, la plupart d’entre eux pourraient très bien s’avérer tout à fait exacts. Mais les allégations, en particulier les plus explosives, doivent être considérées avec un œil sceptique, surtout jusqu’à ce que d’autres médias tentent de les rapporter à nouveau.

La plupart des livres ne sont pas soumis au même processus rigoureux de vérification des faits que les articles publiés par les agences de presse établies. Souvent, l’auteur travaille simplement avec un éditeur avant de soumettre le manuscrit à un éditeur pour impression. Ce manque de contrôle supplémentaire donne parfois lieu à des erreurs qui se retrouvent dans l’impression.

Même le célèbre auteur Walter Isaacson a dû revenir sur une réclamation majeure il a fait dans sa biographie récemment publiée sur Elon Musk. Isaacson a rapporté que Musk avait brusquement coupé l’accès de l’Ukraine à son système Internet par satellite Starlink l’année dernière alors que le pays lançait une attaque de drones contre une flotte russe en Crimée, privant les forces de communication de ce pays d’Europe de l’Est de communications pour l’assaut et faisant de l’offensive un échec.

Mais cette affirmation, émanant d’un auteur jouissant d’une excellente réputation, a été rapidement contestée par Musk et Isaacson a finalement décidé de publier une correction. Cela signifiait que CNN et le Washington Post (le premier qui publiait un article basé sur un extrait et le second qui publiait un extrait réel) ont dû modifier ce qu’ils avaient imprimé et annexer des notes de l’éditeur à leurs articles.

Un rapide coup d’œil à la version de « The Fall » obtenue par CNN révèle que Wolff a commis des erreurs bâclées, ayant même du mal à épeler les noms des principaux présentateurs de Fox News, Bret Baier et Jesse Watters. Et des sources de Fox me disent que Wolff n’a fait aucune tentative pour vérifier son livre auprès de Fox News ou de sa société mère, Fox Corporation.

Contacté pour commenter mardi soir, Wolff a admis qu’il n’avait pas contacté l’équipe des relations publiques de Fox pour vérifier les faits, suggérant qu’il ne croyait pas qu’ils seraient honnêtes dans leurs réponses. Mais Wolff a déclaré que « tous les personnages principaux du livre », y compris Murdoch, « ont été contactés pour commentaires ». Wolff a déclaré que la propre réponse de Murdoch était : « Non, merci ».

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un reportage sur n’importe quel sujet, il est important de prendre des mesures de base de vérification des faits. Avec Fox News, où un auteur peut fonder ses affirmations majeures sur des sources peu fiables, les risques sont plus prononcés, ce qui rend ces efforts de reportage encore plus primordiaux. Certaines sources peuvent avoir un agenda – et il faut peu d’efforts ou de risques pour fournir des informations en tant que source anonyme.

Fox News, pour sa part, choisit de ne pas répondre aux affirmations spécifiques de Wolff dans le livre. Dans une brève déclaration, un porte-parole du réseau a seulement déclaré : « Le fait que les livres de cet auteur soient usurpé de ‘Saturday Night Live’, c’est vraiment tout ce que nous devons savoir.