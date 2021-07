Le livre « I Alone Can Fix It » sur Trump raconte la dernière année « catastrophique »

Le livre suit « A Very Stable Genius » de Carol Leonnig et Philip Rucker, reporters du Washington Post.

Trump leur a dit qu’il pouvait battre un billet Washington-Lincoln dans une course en tête-à-tête.

L’indifférence précoce du président envers COVID, ainsi que les batailles du personnel, ont entravé la réponse à la pandémie.

WASHINGTON – Donald Trump s’est vanté que même George Washington – l’un des pères fondateurs du pays, qui se classe régulièrement en tête des listes des grands présidents américains des historiens – pourrait ne pas l’avoir battu lors d’une élection.

» I Alone Can Fix It « , par Carol Leonnig et Philip Rucker Trump, reporters du Washington Post lauréats du prix Pulitzer, se vante de sa présidence pré-pandémique, » Je pense que ce serait difficile si George Washington revenait d’entre les morts, et il a choisi Abraham Lincoln comme vice-président, je pense qu’il aurait été très difficile pour eux de me battre.

La vantardise est comparable au cours de Trump dans « I Alone », la dernière publication récente pour tirer les rideaux sur la désastreuse quatrième année de mandat de Trump et le deuxième livre sur cette administration du duo du Washington Post.

Le nouveau livre de Leonnig et Rucker reprend là où ce premier volume, leur premier livre sur Trump, « A Very Stable Genius » s’arrête – une plongée profonde dans près de trois ans de leadership de Trump. Sauf que cette fois, la paire a marqué une interview de deux heures et demie avec Trump dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, dans laquelle il est resté catégorique sur le fait qu’il est le plus grand président des États-Unis.

En rapport:Le « glissement de terrain » de Michael Wolff raconte la diatribe de Brett Kavanaugh de Trump, la fureur contre Netanyahu

Sur les élections de 2020 et John McCain

Sans surprise, Trump est toujours convaincu à tort que l’élection présidentielle de 2020 lui a été volée et a une colère particulière pour ses collègues républicains, vivants ou morts. Sans qu’on le lui demande, Trump se lance dans une tirade contre feu le sénateur républicain de l’Arizona, John McCain, l’appelant « un tyran et un méchant ».

« John McCain était un méchant », a déclaré Trump.

Les auteurs ont interrogé plus de 140 personnes, dont de hauts responsables de l’administration, des amis et des conseillers de Trump.

Ce que « I Alone » soutient dans un cas détaillé, c’est que la catastrophe de 2020 était le résultat de la propension de Trump à mettre l’optique politique avant tout, y compris les vies américaines. La santé de l’économie comptait plus pour Trump que la santé publique en une année électorale.

Plus de ‘I Alone’ :« Moment du Reichstag »: le président des Joint Chiefs craignait que Trump ne prépare le terrain pour un coup d’État

Trump méprise la faiblesse

Un autre fil conducteur est que le dégoût de Trump pour paraître faible l’a amené à prendre des décisions qui ont souvent été critiquées par le public américain.

L’ancien président ne porterait pas de masques pendant une pandémie mondiale parce que « les gens me disent que cela me fait paraître faible. » Trump a déclaré qu’il pensait pouvoir vaincre Biden parce qu’il était « faible ». Les manifestations de 2020 à Portland et Seattle « me font paraître faible », s’est plaint Trump au procureur général William Barr.

Lorsque Trump a contracté COVID-19, il a résisté à l’idée d’aller au Walter Reed National Military Medical Center parce qu’« il s’inquiétait de la faiblesse et de la vulnérabilité que cela lui donnerait – et le pays – semblerait ».

L’indifférence précoce de Trump vis-à-vis du COVID-19

« I Alone » commence avec les premiers grondements sur COVID-19 fin décembre 2019 et début janvier 2020 et la joyeuse indifférence du président aux rapports. Les auteurs décrivent Trump ignorant les rapports d’alerte précoce sur le nouveau coronavirus qui ont été inclus dans le President’s Daily Brief.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, « n’avait pas l’impression que les dirigeants de la Maison Blanche traitaient cette menace au sérieux ». À un moment donné, Trump ne savait pas que le CDC faisait rapport au HHS.

Le livre raconte également un président peu sûr et narcissique qui dirige une administration dysfonctionnelle traitant de la guerre interne – un facteur qui a grandement entravé un effort coordonné pour contenir la pandémie de coronavirus.

Entouré de flagorneurs se battant pour le territoire, Trump « a permis à sa Maison Blanche de devenir un nid de vipères, les hauts fonctionnaires faisant souvent avancer leurs agendas personnels et leurs vendettas au lieu d’une mission collective », écrivent Leonnig et Rucker.

La paire fait valoir que l’échec de Trump concernant la pandémie était de l’égoïsme.

« La plupart des échecs de Trump peuvent s’expliquer par une simple vérité : il se souciait plus de lui-même que du pays », expliquent Leonnig et Rucker.

En rapport:« Anarchie et chaos »: le livre de Michael Bender décrit les troubles à la Maison Blanche de Trump

Alors que la pandémie fait des ravages, Trump se concentre sur l’enquête sur la Russie

Une autre raison pour laquelle Trump a été distrait de la pandémie était qu’il se concentrait sur l’enquête du procureur John Durham sur les origines de l’enquête Trump-Russie du FBI en 2016. Trump espérait que l’enquête de Durham prouverait que le FBI était corrompu et révélerait l’inconduite de l’administration Obama.

Le 8 avril 2020, Barr a prédit que l’enquête de Durham justifierait Trump lors d’une interview de Fox News avec Laura Ingraham, augmentant encore les espoirs de Trump. Cependant, les progrès de Durham ont été retardés par la pandémie et une enquête générale de l’inspecteur général du ministère de la Justice qui se chevauchent.

« Bien qu’il n’ait demandé à Barr d’inculper qui que ce soit en particulier, le président a fréquemment évoqué l’enquête lors de leurs réunions du bureau ovale ce printemps-là », écrivent les auteurs.

« Ses questions étaient souvent une version de « Quand pensez-vous que quelque chose pourrait en sortir ? Barr ne se sentait pas à l’aise de répondre avec des détails et a essayé de gérer les attentes du président », affirment-ils.

Plus tard dans « I Alone », Durham a appelé Barr pour lui dire « qu’il n’y aurait aucun rapport qu’il se sentirait à l’aise de libérer avant les élections ». Lorsque Barr a informé la Maison Blanche, Trump était furieux.

Après Lafayette Square, Trump débarque sur Mark Esper et Mark Milley

Dans le sillage de Lafayette Square – où des manifestants de Black Lives Matter ont été gazés près de la Maison Blanche en juin dernier – l’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper a pris ses distances avec les violences.

Esper a explicitement indiqué lors d’un point de presse le 3 juin qu’il pensait que la Garde nationale devrait fournir des ressources de secours à la police pendant les troubles civils. Et il a dit qu’il n’était pas en faveur de l’invocation de la loi sur l’insurrection.

Trump l’a perdu.

Lors d’une réunion du bureau ovale après le point de presse, Trump a réprimandé Esper. « Tu m’as trahi! » Trump a crié.

« Vous êtes (explétif) faible ! Qu’est-ce que c’est [expletive]? je prendre les décisions sur la loi sur l’insurrection. je suis le président, pas vous. Vous enlevez des options au président.

Par la suite, Esper a déclaré au président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, « Je vais être licencié. » Quelques instants plus tard, il a ajouté: « Je vais démissionner. »

Milley a également pris ses distances par rapport à l’incident de Lafayette Square. Milley s’est excusé pour son rôle dans la séance de photos lors d’un discours d’ouverture de l’Université de la Défense nationale.

Un Trump mécontent lui a demandé : « Pourquoi vous êtes-vous excusé ? Trump a ensuite ajouté : « Les excuses sont un signe de faiblesse. »

« M. Président, pas d’où je viens, ils ne sont pas », a répondu Milley.

En rapport:Milley et Trump en désaccord sur la répression des manifestations de justice raciale de 2020, boo

Esper licencié pour n’être pas « fidèle »

Trump a limogé Esper quelques jours après sa défaite électorale via Twitter. « Mark Esper a été licencié », a tweeté Trump. « Je tiens à le remercier pour son service. »

Après qu’une histoire de NBC publiée le 7 novembre a révélé qu’Esper avait une démission prête à partir, le chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, a appelé Esper le 9 novembre et lui a dit: « J’appelle parce que, vous savez, le président n’est pas content. »

« Et nous pensons que vous n’êtes pas suffisamment loyal. Vous allez être remplacé. Il va l’annoncer cet après-midi. Vous serez remplacé par Chris Miller », a ajouté Meadows.

Esper pensa en lui-même : « Qui ?

« C’est la prérogative du président. Mon serment est à la Constitution, pas à lui », a répondu Esper.

Par crainte que les loyalistes de Trump ne créent une liste d’ennemis, Esper n’a pas reçu d’applaudissements, où les officiers et le personnel applaudissent le secrétaire sortant, lorsqu’il est parti.

Autres friandises recueillies dans « I Alone »