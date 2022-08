Le livre “Futsal” de Jamie Fahey ravive l’importance du sport

Je me souviens de la première fois où j’ai joué au futsal. J’ai rejoint une ligue pour adultes pour faire de l’exercice et m’amuser, et j’ai pensé qu’essayer le football en salle serait une bonne idée. Regarder la Continental Indoor Soccer League m’a permis de savoir, plus ou moins, à quoi m’attendre.

Ce que j’ai vécu était complètement différent de ce que j’avais en tête. Même s’il s’agissait d’une ligue décontractée avec des tactiques rudimentaires, la vitesse et l’intensité du jeu signifiaient que j’avais un entraînement auquel je ne m’attendais pas. Et c’était une explosion absolue à jouer.

Aux États-Unis, nous considérons le futsal comme l’une des deux choses. D’une part, c’est le jeu auquel nos enfants jouent entre les saisons de soccer d’automne et de printemps. D’un autre côté, c’est le type de football qui a rendu Christian Pulisic si bon. Sans surprise, le jeu a une histoire et une infrastructure beaucoup plus profondes que cela.

Le journaliste vétéran Jamie Fahey tente de résumer le sport dans son nouveau livre, Futsal. S’inspirant de ses propres expériences dans le jeu et d’interviews sans précédent, Fahey offre aux lecteurs un aperçu d’un jeu qui révolutionne le football.

de Jamie Fahey Futsal livre et le sport rapide

En regardant la table des matières, le livre semble structuré de manière traditionnelle. Comme beaucoup de livres, il y a un élément de narration personnelle. Vient ensuite une leçon d’histoire avant un aperçu du monde. Au lieu de cela, le livre vire d’une perspective à l’autre avec peu de transition, presque comme s’il comprenait une série d’articles sur le sujet. Nous commençons par Fahey établissant ses références. Cela inclut de grandir en jouant au football dans les rues de son quartier en petites équipes. Ses histoires de balles follement carénées le relient au jeu. Beaucoup jouent une version du futsal sans même s’en rendre compte.

Passons à l’histoire du sport. Certes, c’était une partie déroutante. Avec de multiples prétentions à un futsal authentique, il est difficile de savoir quels clubs et mouvements représentaient lesquels. À quelques moments, je n’ai pas pu suivre les réalisations des pays lors de différents tournois, mais cela a peut-être été sur le critique, et non sur l’auteur. Nous passons ensuite à une discussion tactique qui dévie également vers des histoires sur les entraîneurs et les joueurs qui ont façonné le futsal. Le livre se termine par des critiques de la situation du futsal dans le monde, y compris les « nations à venir » que sont les États-Unis et la France.

Une critique à laquelle j’ai fait allusion ci-dessus à quel point il est difficile de résumer le livre car il change si rapidement. Par exemple, le chapitre sur le Brésil (le véritable parent du sport) se termine par une discussion sur l’Oriundi. Dans le football comme dans le futsal, c’est un enjeu majeur, notamment dans l’histoire de l’Italie. Pour référence, il s’agit de joueurs nés dans d’autres pays mais qui ont utilisé leur filiation pour déclarer une nationalité différente. Bien qu’il soit logique d’inclure une mention du Brésil (dans un sens) exportant des joueurs vers d’autres pays, le sujet est probablement suffisamment important pour son propre chapitre ou objectif, en particulier la majeure partie de la conversation porte sur la culture italienne du futsal.

Le formatage raconte une histoire

Au début, les transitions rapides m’ont d’abord dérangé. Ensuite, j’ai réalisé que c’était plutôt approprié. Le futsal est un jeu de réflexion rapide et de réaction rapide. Après tout, le gardien au futsal n’a que 4 secondes pour posséder le ballon avant de passer ! Le livre reflète involontairement ou intentionnellement le jeu avec le passage d’un sujet à l’autre. Par conséquent, il se lie pour créer quelque chose d’intéressant.

Et ce livre est intéressant. J’ai parfois eu du mal à le poser à cause de la connaissance que Fahey a du futsal. Il peut appeler certains des plus grands noms du football et du futsal et avoir leur avis sur le jeu, y compris Roberto Martinez. Sa vision globale présente également un sport mature dans de nombreux endroits (Portugal, Brésil, Russie) mais émergeant dans des endroits inattendus (Angleterre). En tant que personne ayant une connaissance passagère du futsal et de son importance pour le jeu mondial, ce livre m’a ouvert les yeux. Avec moins de 300 pages, c’est la bonne taille pour une lecture solide pour comprendre pourquoi vous devez prêter attention au futsal maintenant.

Futsal : Le jeu en salle qui révolutionne le football mondial est disponible via Amazon et tous les bons libraires.