Le livre “Football Murals” d’Andy Brassell est une œuvre d’art

Le street art est une forme d’expression de plus en plus appréciée, notamment aux États-Unis. Les artistes modifient les bâtiments et les surfaces pour exprimer des opinions sur les personnes et les événements. Cette représentation unique est difficile à reproduire ailleurs. Peindre le visage de Lionel Messi aux couleurs argentines dans sa ville natale est une déclaration d’amour et d’affection. Les gens ne peuvent tout simplement pas manquer l’art sur les murs.

Comment la peinture murale interagit-elle avec le fandom du football ? Dans son nouveau livre, Football Murals : une célébration du plus grand art de rue du football, journaliste et animateur Andy Brassell présente des exemples de la façon dont cette forme d’art célèbre le football et les fans de football de différentes manières et dans différents pays. Brassell combine de belles images et des reflets. Ce faisant, il offre aux lecteurs une justification de la raison pour laquelle cette célébration du sport rarement discutée mérite l’attention.

Le livre, qui compte moins de 200 pages, comporte une série de courts chapitres principalement organisés autour des joueurs. La majorité des chapitres parlent d’un joueur et de son impact sur les fans et le sport. Brassell présente ensuite le street art du joueur comme un exemple de cela. Certains chapitres s’organisent autour de thèmes ; «Murals Memorials» et son accent sur Hillsborough est particulièrement poignant. Bien sûr, aucun livre sur le football ne serait complet sans les chapitres sur les managers et la gestion. Cela permet aux lecteurs de voir l’incroyable street art romain de José Mourinho, l’actuel directeur de Roma.

Critique du livre de Papiers peints de football

La meilleure chose à propos de ce livre est à quel point il est unique. Il existe d’autres livres sur les visuels du football. Pourtant, celui-ci, je crois, est unique dans son accent particulier sur l’art de la rue. Je connaissais peu le street art avant de lire ce livre. Après l’avoir déposé, j’avais encore peu de connaissances sur la performance ou la commande d’art de rue. Mais j’ai développé une appréciation de la raison pour laquelle les artistes le font. De plus, j’ai quelques photos que j’aimerais ajouter comme arrière-plan de téléphone ou d’ordinateur.

Il n’y a pas grand chose à dire sur le livre car il est court et simple. Il a de belles images et un texte explicatif. En le lisant, vous n’apprendrez pas grand-chose sur le sujet. Pourtant, il y a trop de texte pour qu’il s’agisse d’un livre de table basse ou d’un livre d’images. Je pense qu’il aurait été mieux servi d’être plus un livre d’images. Pourtant, l’auteur reconnaît même à la fin que le livre n’est pas complet. Par conséquent, il demande aux lecteurs d’envoyer de bons exemples d’art de rue autre ou nouveau. Cela a du sens car il s’agit d’un sujet plus récent qui est de plus en plus courant.

C’est le type de livre qu’un vrai fan de football qui collectionne divers livres sur le sport achèterait. Si vous voulez quelque chose de différent sur le fandom de football ou si vous voulez quelque chose de pas trop éprouvant avec de bonnes images, Papiers peints de football est un bon livre à revoir. Mais, si vous pensez que Inverting the Pyramid est le seul type de livre de football qui vaut la peine d’être lu (c’est-à-dire, la tactique et l’histoire), vous voudrez sauter celui-ci.

Football Murals est disponible sur Amazon et dans tous les bons libraires.