Le livre d’un garçon de 10 ans sur l’astrophysique de Kolkata reçoit des critiques élogieuses en ligne

Reyansh, 10 ans, est l’auteur d’un livre d’astrophysique intitulé « L’univers : le passé, le présent et le futur ». Il y joue avec les informations sur l’espace.

L’auteur de 10 ans a déclaré qu’il avait commencé à s’intéresser à l’espace vers l’âge de 5 ans. « Je regardais le ciel nocturne et me demandais : quels sont ces points de lumière ? Comment se sont-ils formés ? Et pourquoi suis-je ici ? Cherchant des réponses à ces questions, Reyansh a commencé à lire différents livres d’astronomie et a regardé plusieurs vidéos spatiales pour acquérir des connaissances. En 2019, à l’âge de 7 ans, il a décidé de rédiger lui-même un livre avec toutes les connaissances qu’il a acquises en lisant des livres et des vidéos.

« J’ai écrit ce livre pour diffuser les connaissances que j’ai. De nombreuses technologies spatiales nécessaires (bases lunaires, bases martiennes et bien d’autres) sont impossibles à réaliser pour un seul individu et même dix individus à moins que les personnes travaillant soient extrêmement qualifiées et même alors, elles prennent des décennies à compléter et les risques d’erreurs sont élevé, surtout si une seule personne travaille sur le projet », a déclaré Reyansh.

« Ils nécessitent une immense coopération, plusieurs dizaines de personnes et de nombreux ordinateurs pour être réalisés dans un délai raisonnable. Cette coopération n’est possible que si tout le monde connaît l’importance de ces technologies et, surtout, si tout le monde connaît l’espace, les mathématiques et les sciences. Nous devons nous répandre sur différentes planètes et créer de nouvelles technologies pour maintenir notre civilisation en marche. Sinon, nous serions détruits par le réchauffement climatique ou les inondations », a-t-il ajouté.

L’éventail des connaissances de Reyansh, du théorème de Pythagore à la théorie du trou noir, est également incroyable pour sa famille. Sa mère, Sohini Routh, a déclaré : « Il a commencé à jouer avec sa tablette à l’âge de 5 ans et a commencé à s’intéresser à l’espace. À cet âge, il a commencé à parler de théories physiques. Comme nous n’avions pas beaucoup de compréhension de la physique, nous l’avons emmené voir des experts en physique et ils nous ont dit que tout ce qu’il expliquait était juste. C’est à ce moment-là qu’il m’a dit qu’il écrirait un livre et qu’il a en fait écrit tout le livre ».

À propos du livre

Le livre parle de l’importance de la science et de l’astrophysique. L’univers a été un domaine de recherche fascinant pour un grand nombre de personnes. Depuis les temps anciens, les philosophes grecs ont découvert divers faits intéressants sur l’espace. Le philosophe grec Ptolémée pensait que la terre était sphérique et au centre de l’univers.

Les sujets abordés dans le livre incluent une étoile qui pourrait être plus ancienne que l’univers, ce qui s’est passé pendant le Big Bang, une théorie qui dit qu’il existe de nombreux univers, lequel de la lumière ou de l’espace est la chose la plus rapide dans l’univers, la dilatation du temps, possible théories du multivers, différences entre Albert Einstein et Isaac Newton, l’avenir de l’univers, le cycle de vie des étoiles, le système solaire, les restes stellaires, la courbure, la fin et la composition de notre univers, la matière noire et l’énergie noire, l’espace-temps et plus encore. Il traite principalement d’astrophysique.

L’astrophysicienne Nandita Raha a parcouru le livre et a déclaré que son idée de l’espace et le contenu de son livre étaient très clairs et très bons. Les physiciens aussi sont émerveillés par un enfant de dix ans qui écrit un tel livre.

Le livre, qui est sur Kindle, a reçu de bonnes critiques d’Amazon et y était en tête des charts. Un critique a déclaré qu’ils étaient « émerveillés », tandis qu’un autre a déclaré qu’il s’agissait d’un « écrit étonnant et brillant ».

Reyansh est maintenant prêt à écrire son deuxième livre, qui portera sur les mathématiques.

