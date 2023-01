Le livre du prince Harry “pourrait être le dernier clou dans le cercueil” alors que le palais se prépare à l’impact: experts

La famille royale britannique se prépare à l’impact alors que sa “réserve” se prépare à déclencher une autre série de révélations.

Le prince Harry s’exprimera à nouveau dans deux interviews télévisées à venir pour coïncider avec la sortie de ses mémoires, “Spare”, en librairie le 10 janvier. ITV britannique et “60 Minutes” de CBS News ont partagé des parties de leurs sit-downs avec le duc de Sussex, qui sont tous deux diffusés dimanche. Dans celles-ci, l’homme de 38 ans continue d’exprimer ses griefs contre la monarchie.

Le père de deux enfants et sa femme, Meghan Markle, ont annoncé en 2020 qu’ils se retiraient en tant que membres seniors de la famille royale britannique. En 2021, ils ont évoqué leur décision de partir avec Oprah Winfrey dans une interview qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde.

Le mois dernier, Netflix a publié “Harry & Meghan”, une série en six parties qui détaillait également les expériences du couple menant à leur décision de prendre un nouveau départ aux États-Unis. Le couple avait précédemment partagé sur son site Web Archewell Productions que leur objectif était “de produire une programmation qui informe, élève et inspire.”

LE PRINCE HARRY DÉCLARE QU’IL VEUT QUE SON PÈRE ET SON FRÈRE ‘RETOURNENT’, ALLÉGUANT LA PLANTATION D’HISTOIRES DANS LES INTERVIEWS À VENIR

Kinsey Schofield, un expert royal et animateur du podcast “To Di For Daily”, a déclaré à Fox News Digital qu’il y a une bonne raison pour laquelle Buckingham Palace n’a pas publié de déclaration pour se défendre.

“La famille royale se prépare à des gros titres négatifs, mais elle a survécu à bien pire”, a-t-elle expliqué. “Ils sont convaincus que ce n’est que temporaire, et leur équipe a le sentiment que les gens sont très au-dessus de cette histoire. Si la famille royale répond, alors cela continue le drame de Harry et Meghan… S’ils restent silencieux et que Harry et Meghan continuent de battre le même tambour, les gens se lasseront de plus en plus de cette histoire très superficielle.”

“Harry et Meghan sont un inconvénient pour la famille royale, mais ils ne sont pas un objectif dominant”, a-t-elle partagé. “Plus la famille met de distance entre les Sussex et eux-mêmes, plus la marque royale de Harry et Meghan commence à échouer. Il ne nous reste plus que des stars de la réalité.”

Dans le documentaire de Netflix, Harry était cinglant sur le fonctionnement de l’équipe de presse royale et a expliqué comment sa relation avec son frère aîné, le prince William, ainsi qu’avec le reste de la maison royale, s’était effondrée. Markle a décrit vouloir mettre fin à ses jours alors qu’elle luttait pour faire face à une couverture médiatique toxique au Royaume-Uni.

Markle, 41 ans, une ancienne actrice américaine qui a joué dans le drame juridique “Suits”, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. Le couple réside maintenant à Montecito, en Californie, avec leur fils Archie, 3 ans, et sa fille Lilibet. , 1.

La commentatrice royale Hilary Fordwich a déclaré à Fox News Digital qu’il était peu probable que Buckingham Palace alimente la dernière tournée de presse de Harry en offrant une déclaration. Au lieu de cela, elle soupçonne que la famille royale continuera à garder son calme et à continuer.

“Comme Harry le sait bien, la famille royale ne parle pas librement de ses sentiments, et lui non plus”, a déclaré Fordwich. “Le mot clé ici est ‘librement’. Au sens littéral et figuré, Harry a vendu son âme car il a été payé par Netflix pour porter son âme.Étant donné que la famille royale ne parlera pas librement et n’a pas vendu son âme, nous pouvons déduire de beaucoup qu’ils sont “complètement épuisés” et “fatigués” par la désinformation de Harry. Historiquement et culturellement, les Britanniques ont tendance à laisser les actions parler plus fort que les mots. Le roi Charles les invitant au couronnement montre qu’ils “gardent leur calme et continuent”. Cette devise infâme était un mode de vie pour les Britanniques pendant le Blitz parce que… c’est ce qu’attendent de la famille royale le public britannique et le Commonwealth dans son ensemble.”

“Une autre façon de témoigner de leurs sentiments à travers leurs actions est de regarder ce [the royals did] pendant la saison de Noël », a souligné Fordwich. « Ils ont continué à servir le public britannique via [Kate Middleton’s] service de chants, leurs nombreuses promenades et événements soutenant une variété d’organismes de bienfaisance. Tout était centré sur les autres dans le besoin, pas sur eux-mêmes. Cela en dit long sur leurs sentiments. C’est en effet comme d’habitude – le travail de servir le public comme le font les membres de la famille royale.”

LE PRINCE HARRY DEVRAIT ÊTRE RETIRÉ DU TITRE ROYAL APRÈS LA SÉRIE NETFLIX, PRÈS DE LA MOITIÉ DU PUBLIC BRITANNIQUE DIT

Le commentateur royal Neil Sean a déclaré que les dernières interviews de Harry étaient “tout simplement des bêtises dont nous sommes tous fatigués maintenant”.

“[His publishers] doit se demander sur quoi diable ont-ils risqué tout cet argent”, a-t-il déclaré. “[The Sussexes] a donné les meilleurs trucs en parlant vaguement à Oprah, donc la famille royale n’aura rien à craindre ici.”

Dans des clips diffusés par ITV lundi, Harry a admis qu’il voulait que son père et son frère reviennent. Le duc de Sussex a également été montré en disant qu ‘”ils pensent qu’il vaut mieux nous garder d’une manière ou d’une autre comme les méchants” et qu ‘”ils n’ont montré aucune volonté de se réconcilier” – bien qu’il ne soit pas clair à qui il faisait référence.

Le prince a ajouté qu’il voulait “une famille, pas une institution”.

LE PRINCE HARRY S’EST ENGAGÉ À SOUTENIR LE PRINCE WILLIAM AVANT LEUR FEUD, L’AUTEUR RÉCLAME: “ILS ÉTAIENT INSÉPARABLES”

L’auteur à succès Christopher Andersen, qui a récemment écrit un livre sur le roi Charles III, a déclaré à Fox News Digital que Harry continuerait à dénoncer le palais dans l’espoir d’être enfin entendu. Cela, a-t-il dit, devrait inquiéter le palais.

“Il ne fait aucun doute que dans [his memoir] “Spare”, Harry visera à nouveau le palais en général, et par extension le roi et le prince William”, a déclaré Andersen. “Harry et Meghan se considèrent comme menant une guerre de relations publiques avec le palais, et les mémoires de Harry sont un arme offensive majeure dans cette guerre. Qu’il explose comme l’interview d’Oprah ou pétille comme leur documentaire Netflix, nous devrons simplement attendre et voir.”

“En bavardant les eaux avec ses interviews ITV et ’60 Minutes’, Harry indique clairement qu’il fera tout ce qu’il faut pour que son livre ait un impact”, a noté Andersen. “Jusqu’à présent, il ne semble pas qu’Harry tire des coups. Si j’étais roi moins de cinq mois après son couronnement, je serais inquiet… Publiquement, le roi Charles a fait un travail remarquable en maintenant une lèvre supérieure raide. . [But] Je suis sûr qu’il a déjà commencé à trembler.”

“Ce n’est pas facile pour la famille royale”, a-t-il poursuivi. “Les tirs embusqués constants de Montecito sont bien plus qu’une simple nuisance. À une époque où la monarchie est la plus vulnérable, chaque coup de Harry et Meghan fait des ravages, ébranlant les fondations de l’institution elle-même. Charles, plus que n’importe qui, s’inquiète qu’au moment où la couronne sera placée sur sa tête, elle sera battue et bosselée de façon irréparable.”

MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY « MANQUENT DE SUBSTANCE ET DE DÉTAILS » ; LA DUCHESSE “PAS RAVIE” AVEC L’ÉDITION FINALE DE NETFLIX

Depuis qu’il a quitté le Royaume-Uni, Harry a parlé de son éloignement de son père, 74 ans, et de son frère aîné, qui est l’héritier du trône. Le co-fondateur de True Royalty TV, Nick Bullen, avait précédemment déclaré à Fox News Digital que la relation entre William, 40 ans, et Harry était “au plus bas”. Andersen soupçonnait que cela ne ferait que s’aggraver car William “est notoirement rancunier”.

“La famille royale retient son souffle collectif… et pour cause”, a expliqué Andersen. “Il semble que Harry et Meghan soient déterminés à se présenter comme les malheureuses victimes d’un système sans cœur et écrasant l’âme qui visait dès le début à leur refuser la moindre chance d’être heureux… Pouvez-vous imaginer ce que ressentent Charles et William “Après la mort de la reine, ils luttent maintenant pour maintenir à flot la monarchie britannique millénaire – l’une des institutions les plus anciennes et les plus vénérées au monde. De leur point de vue, il semble que tous Harry et Meghan essaient de faire est de le couler. Depuis qu’ils ont fait leurs valises et sont partis, Harry et Meghan ont lancé une grenade après l’autre sur les murs du palais.

Plusieurs sources ont dit à Andersen qu’Harry espère des excuses du palais. Cependant, il est probable qu’il fera beaucoup d’attente. Andersen se demanda s’il était temps pour le roi de se demander si le duc et la duchesse de Sussex devaient conserver leurs titres royaux après tout.

“Le silence de William en dit long”, a déclaré Andersen. “Le roi et le prince de Galles ont tous deux des tempéraments épiques, et je frémis de penser à ce qui se passe en ce moment à huis clos… Il est impossible d’imaginer que le livre de Harry ne sera pas juste un autre clou dans le cercueil de sa relation avec le reste de la famille royale. Ce pourrait être le dernier clou dans le cercueil. Si Harry veut vraiment que son père et son frère reviennent dans sa vie, il a une façon très particulière de le montrer.

IL N’Y A PAS DE MYSTÈRE POUR MEGHAN MARKLE, LE PRINCE HARRY. RENCONTREZ DEUX JUVÉNILES QUI NE PEUVENT PAS FAIRE FACE AU MONDE RÉEL

“Harry a clairement indiqué que lui et Meghan avaient proposé de renoncer à leurs titres – une offre qui, selon lui, a été divulguée à la presse par le palais”, a partagé Andersen. “Je n’aurais jamais pensé que c’était possible, mais il semble que le roi pourrait accepter cette offre.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.