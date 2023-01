Le livre du prince Harry expose le chagrin, la guerre, la drogue, les divisions familiales

Des récits de consommation de cocaïne et de perte de sa virginité aux ruptures familiales brutes, “Spare” expose des détails profondément personnels sur Harry et la famille royale au sens large.

L’histoire de Harry est dominée par sa rivalité avec son frère aîné, le prince William, et la mort de la mère des garçons, la princesse Diana, en 1997. Harry, qui avait 12 ans à l’époque, n’a jamais pardonné aux médias la mort de Diana dans un accident de voiture alors qu’il était poursuivi par les photographes.

La perte de sa mère hante le livre, que Harry dédie à sa femme Meghan, ses enfants Archie et Lili “et, bien sûr, ma mère”.

Harry révèle que des années plus tard, il a demandé à son chauffeur de l’emmener à travers le tunnel du Pont de l’Alma à Paris, site de l’accident mortel, espérant en vain que cela aiderait à mettre fin à une “décennie de douleur incessante”. Il dit aussi avoir consulté une fois une femme qui prétendait avoir des “pouvoirs” et être capable de transmettre des messages de Diana.

Harry ajoute que lui et William ont tous deux “supplié” leur père de ne pas épouser sa maîtresse de longue date Camilla Parker-Bowles, craignant qu’elle ne devienne une “méchante belle-mère”.

Il dit que lors d’une dispute en 2019, William a qualifié Meghan de “difficile” et de “grossière”, puis l’a attrapé par le col et l’a renversé. Harry a subi des coupures et des ecchymoses après avoir atterri sur une gamelle pour chien.