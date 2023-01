Le livre du prince Harry décrit l’attaque physique de William, selon un rapport

“Il a posé l’eau, m’a appelé un autre nom, puis est venu vers moi”, a écrit Harry, selon le rapport. “Tout s’est passé si vite. Donc très rapide. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a fait tomber au sol. J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir.

William a exhorté Harry à le riposter, selon le récit, mais il a refusé. William a alors dit à Harry: “Tu n’as pas besoin d’en parler à Meg.”

Harry répondit: “Tu veux dire que tu m’as attaqué?”

« Je ne t’ai pas attaqué, Harold, insista William.

Harry a écrit que son premier appel téléphonique après l’altercation était avec son thérapeute, ajoute le rapport.

Que les fils du roi Charles III s’appellent Willy et Harold était un morceau délicieux au milieu du banquet apparemment somptueux de révélations dans le livre. Le Guardian a déclaré que les mémoires détaillaient avec angoisse la rupture entre les frères, qui s’est aggravée après que Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé dans le sud de la Californie.

L’éditeur, Penguin Random House, a essayé de garder le livre secret, en interdisant le contenu et en ne l’expédiant qu’aux librairies juste avant sa sortie prévue. Mais le Guardian a déclaré qu’il avait obtenu une copie près d’une semaine avant la publication, anticipant ainsi un déploiement comprenant deux interviews télévisées avec Harry dimanche prochain, avec ITV en Grande-Bretagne et l’émission CBS “60 Minutes” aux États-Unis.