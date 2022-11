Le livre de Rolling Stone couvre les 500 meilleurs albums de tous les temps

NEW YORK –

L’album phare de Fleetwood Mac “Rumours” est-il meilleur que “To Pimp a Butterfly” de Kendrick Lamar ? Faut-il classer « Tapestry » de Carole King plus haut ou plus bas que « Thriller » de Michael Jackson ?

Le magazine Rolling Stone a des réponses dans un nouveau livre qui ne manquera pas de susciter des conversations – “Les 500 plus grands albums de tous les temps”. C’est là que vous constaterez que “Born to Run” de Bruce Springsteen se situe juste devant “Ready to Die” de The Notorious BIG, aux n ° 21 et n ° 22, respectivement.

“Chaque disque ici est à certains égards pour des raisons différentes”, a déclaré Jon Dolan, le rédacteur en chef de Rolling Stone qui a aidé à créer le livre. “Nous sommes vraiment heureux, pour être honnête, de toute la liste.”

Mais si vous n’êtes pas d’accord avec le classement, ne blâmez pas les gens de Rolling Stone. Blâmer Beyoncé, Taylor Swift, Iggy Pop. Nile Rodgers, Questlove, Billie Eilish, Herbie Hancock, Saweetie, Carly Rae Jepsen, Lin-Manuel Miranda et des membres de Metallica et U2, parmi des dizaines d’autres artistes. Ils faisaient partie des juges.

Les éditeurs du livre ont contacté environ 500 électeurs du monde de la musique – artistes, journalistes, personnalités de maisons de disques et membres du personnel de Rolling Stone – et ont demandé leurs 50 meilleurs albums (Stevie Nicks en a gentiment offert 80). Ils ont obtenu quelque 4 000 albums et créé une feuille de calcul avec des points pondérés.

À chaque page, les artistes composent une fascinante tapisserie musicale. Prenez une section dans le Top 100 inférieur – au n ° 86 se trouve le premier album éponyme des Doors, suivi de ” Bitches Brew ” de Miles Davis, ” Hunky Dory ” de David Bowie et, au n ° 89, est ” Baduizm ” d’Erykah Badu, reliant des joyaux du rock classique, du jazz, du prog-rock et du R&B.

“Y a-t-il une personne qui aime toutes ces choses de la même manière? Probablement pas. Mais nous espérons qu’il y a des gens qui voudront certainement tous les essayer et voir ce qu’ils en pensent”, a déclaré Dolan. “C’est l’objectif : créer des liens et découvrir de nouvelles choses.”

Dolan a été impressionné par certains artistes établis embrassant la musique moderne, comme John Cale du Velvet Underground défendant FKA Twigs and Nicks classant “Fine Line” de Harry Styles assez haut.

“C’est gentil quand ces gens qui ont été là ne font pas que faire caca à la jeune génération”, a-t-il déclaré. “C’est bien quand les gens votent pour des choses en dehors de leur genre et de ce à quoi vous vous attendez.”

Les origines du livre ont commencé en 2003 lorsque le magazine a publié sa première liste de 500, plaçant The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” au n ° 1. C’était une liste assez lourde des Beatles, avec trois autres albums Fab Four faisant le top dix.

“C’était un peu le point de vue d’un fan de rock masculin de 45 ans qui était ouvert d’esprit, qui aimait un peu le rap, mais le tapotait un peu sur la tête, et aimait le R&B, mais était un peu dédaigneux de plus choses récentes », a-t-il déclaré.

“Nous voulions vraiment rompre avec cette perspective et penser que la liste pourrait en fait avoir de nombreuses perspectives convergentes.”

“Blue” de Joni Mitchell a grimpé sur la nouvelle liste, passant du n ° 30 en 2003 au top 10 maintenant, et “Purple Rain” de Prince and the Revolution est passé du n ° 76 au n ° 8. Un autre grand gagnant était Lauryn Hill’s « The Miseducation of Lauryn Hill », qui est passé des 300 en 2003 au Top 10 maintenant.

“Certains albums deviennent en quelque sorte de nouveaux classiques”, a déclaré Dolan. “C’est quelque chose qui évolue et qui est à gagner. Et nous voulions au moins impliquer cela en faisant celui-ci.”

La nouvelle liste est plus inclusive de genres autres que le rock et a ainsi poussé certains albums emblématiques vers le bas, comme “Back in Black” d’AC/DC qui est passé du n°77 au n°84, désormais niché entre “Dusty in Memphis” de Dusty Springfield et “Plastic Ono Band” de John Lennon. (“Je suis presque sûr qu’ils accepteraient cette compagnie”, a déclaré Dolan.)

Certains catalogues d’artistes ont également changé. “Blood on the Tracks” de Bob Dylan a dépassé son “Blonde on Blonde” et “Highway 61 Revisited” cette fois, et “Abbey Road” des Beatles est devenu leur meilleur album dans le livre, sur “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, « Âme en caoutchouc » et « Revolver ».

“La chaleur, la beauté et la douceur de ‘Abbey Road’ l’emportent peut-être en quelque sorte sur cette sorte d’inventivité sonore historique de ‘Revolver’ parce que les gens adorent l’écouter.”

Il y a eu des critiques en ligne à propos de la liste, comme si seul “The Stranger” de Billy Joel figurait sur la liste et aucune entrée d’artistes non occidentaux, les fans de U2 pourraient être en colère que “The Joshua Tree” ait été retiré du Top 100 et les fans de musique électronique pourraient déplorer qu’il n’y ait que huit albums électroniques.

Mais Rolling Stone dit que la liste est un instantané alors que la musique avance. Alors que les albums étaient compilés cette fois, “folklore” de Taylor Swift et “Rough and Rowdy Ways” de Bob Dylan sont sortis, et Dolan soupçonne que les deux auraient pu faire le livre s’ils étaient sortis plus tôt.

“Parce que la liste est tellement diversifiée sur le plan stylistique et ouverte, je pense que nous sous-entendons en quelque sorte que c’est toujours un travail en cours”, a-t-il déclaré. “Dans 20 ans, Rolling Stone, quelle que soit son entité, recommencera à un moment donné.”