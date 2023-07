Le livre de réunion de l’école Joliet remporte les honneurs nationaux et nationaux – Shaw Local

Avant le 50e anniversaire des écoles Joliet combinées qui composent maintenant la Joliet Catholic Academy, un ancien élève a créé un livre de réunion complet.

Marianne Wolf-Astrauskas d’Orland Park a déclaré qu’elle avait créé le livre alors qu’elle s’occupait de son mari, Jonas, un survivant du cancer du cerveau qui est paralysé du côté droit.

Et maintenant, le livre de réunion JCA a remporté deux prix.

« C’était vraiment un travail d’amour pour mes camarades de classe. Je voulais regarder en arrière et tout me souvenir de tout ce qui nous a influencés pendant cette période. — Marianne Wolf-Astrauskas du parc d’Orland

Après avoir remporté la première place du concours de communication professionnelle de l’Illinois Woman’s Press Association le 27 mai, le livre s’est qualifié pour le concours national, a déclaré la Fédération nationale des femmes de la presse dans un communiqué de presse annonçant les gagnants.

Le livre de réunion JCA a ensuite obtenu une mention honorable au concours de communication professionnelle des femmes de la presse de la Fédération nationale le 24 juin. Wolf-Astrauskas s’est dite ravie que son travail soit reconnu au niveau national.

Marianne Wolf-Astrauskas pointe du doigt ses tantes sur une vieille photo du mardi 20 septembre 2022 à Orland Park. La photo a été prise devant l’ancienne église catholique St. Joseph à Joliet. Elle a utilisé cette photo pour son livre de 2016 sur Joliet. Wolf-Astrauskas a créé un livre de 70 pages pour la 50e réunion combinée de l’ancien lycée catholique et de l’Académie St. Francis. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

« C’est comme acheter un billet de loterie. Vous ne savez pas si vous allez gagner ou non », a déclaré Wolf-Astrauskas. « Vous espérez juste que vous choisissez le bon projet. Et vous espérez que les juges aiment le produit fini. C’est une belle récompense pour avoir travaillé dessus.

Teri Ehresman, directrice du concours NFPW, a déclaré dans un e-mail que le concours avait attiré environ 2 000 candidatures en 2023. Parmi celles-ci, 516 se sont qualifiées pour le concours national. Ehresman a déclaré dans l’e-mail que le juge de l’Illinois a décrit l’entrée de Wolf-Astrauskas comme ayant « une excellente disposition et conception globales, y compris le placement des photographies et des illustrations ».

Cela n’a pas surpris Ehresman.

« Marianne soumet toujours des candidatures exceptionnelles à notre concours national et est fréquemment reconnue au niveau national », a déclaré Ehresman dans l’e-mail. « Elle est une communicatrice exceptionnelle et a remporté des prix nationaux dans plusieurs catégories de concours différentes. »

Dans les mois qui ont précédé le 50e anniversaire de l’ancienne St. Francis Academy (une école pour filles) et du Joliet Catholic High (une école pour garçons), Wolf-Astrauskas a documenté l’histoire unique des deux écoles, qu’elle a publiée dans un grand Livre de 70 pages.

Wolf-Astrauskas avait précédemment déclaré que les nouveaux arrivants dans la région de Joliet ne se rendraient peut-être pas compte que la Joliet Catholic Academy était composée de deux écoles jusqu’en 1990.

Ce livre de retrouvailles a été distribué aux participants lors des activités de retrouvailles le week-end du 16 au 18 septembre 2022.

Ce n’était pas le premier projet auquel Wolf-Astrauskas s’était attaqué alors qu’il s’occupait de Jonas. Alors qu’il se remettait de sa tumeur au cerveau en 2013, Wolf-Astrauskas a fait des recherches et écrit le petit livre intitulé « Leadership 1937-2003, Les quarante premières présidentes de la Fédération nationale des femmes de la presse.”

« Il devait être dans la maison, et j’ai eu l’idée de ce livre », a déclaré Wolf-Astrauskas, ajoutant plus tard que « Tout le monde m’a dit: » Comment avez-vous écrit ce livre? Il a été opéré. Il récupérait, se reposait dans une pièce, et j’étais juste à côté de lui dans mon bureau en train de faire mes recherches. S’il avait besoin de moi, j’étais là.

Marianne Wolf-Astrauskas, vue le mardi 20 septembre 2022 à Orland Park, a passé plusieurs heures par jour pendant six mois à assembler son Joliet Catholic/St. Francis Academy 50e livre de réunion. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Ainsi, lorsque des discussions ont éclaté en 2021 au sujet d’un livret de retrouvailles, Wolf-Astrauskas a déclaré qu’elle voyait une autre opportunité d’utiliser ses compétences depuis chez elle.

« Je pourrais prendre soin de mon mari », a déclaré Wolf-Astrauskas. « Et quand il n’avait pas besoin de moi, je pouvais travailler sur le livre. C’était vraiment un travail d’amour pour mes camarades de classe. Je voulais regarder en arrière et tout, me souvenir de tout ce qui nous a influencés à cette époque.

Wolf-Astrauskas a déclaré que les gens avaient tendance à oublier à quel point les choses étaient différentes dans le passé et à quel point c’était différent pour les adolescents d’il y a 50 ans. Elle a fait référence aux téléphones portables et à toutes ses fonctionnalités, d’Internet aux appareils photo, à titre d’exemple. Elle a dit qu’elle sentait que les adolescents d’aujourd’hui étaient confrontés à plus de défis que les adolescents d’il y a cinq décennies.

« Nous étions plus insouciants à l’adolescence », a déclaré Wolf-Astrauskas.

Le livre des retrouvailles comprenait également un répertoire des camarades de classe: photos d’hier et d’aujourd’hui, brefs faits de leur vie et coordonnées. Le livre contenait également une lettre de l’actuel président de la JCA, Jeffrey Budz, ainsi que des vœux et des lettres d’anciens enseignants.

Wolf-Astrauskas a également répertorié d’anciens professeurs des deux écoles, des anciens élèves notables et des élèves remarquables, des questions triviales sur les deux écoles et deux pages de monuments commémoratifs avec des photos de camarades de classe décédés.

Elle a également placé 1972 dans son contexte pour les anciens en présentant des jalons dans les sports masculins et féminins, des événements historiques se produisant dans le monde et les prix des articles courants à l’époque.

Pour trouver des informations, Wolf-Astrauskas a déclaré avoir passé au crible ses propres souvenirs : les annuaires des deux écoles, les journaux de l’école (The Focus pour St. Francis et Victory Light pour Catholic High), des programmes de pièces de théâtre et de comédies musicales, une feuille polycopiée du Catholic High chanson de fidélité, offres et photos de danses, et même l’uniforme de Saint François de l’OMS que sa mère lui avait réservé.

Les photos étaient les plus difficiles à acquérir parce que les adolescents de 1972 ne portaient pas d’appareils photo avec eux tous les jours comme les adolescents d’aujourd’hui avec leurs téléphones, a précédemment déclaré Wolf-Astrauskas.

« J’en suis tellement fier et tellement heureux d’avoir pu faire ça », a déclaré Wolf-Astrauskas. « Je savais à quel point j’avais travaillé dessus. Je savais combien de temps il fallait pour le concevoir et comprendre comment le mettre en page et trouver les informations. Je n’ai plus 17 ans. Je devais m’assurer que c’était bien, tout vérifier. C’était beaucoup de travail. »