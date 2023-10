Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un livre sur l’économie de la chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, contient des passages extraits de Wikipédia et d’autres sources.

L’éditeur de Mme Reeves, Basic Books, a admis que certaines sections factuelles du Les femmes qui ont créé l’économie moderne aurait dû être « réécrit et correctement référencé ».

Et la députée travailliste, soutenue par d’éminents économistes pour devenir chancelière, a déclaré que les erreurs seraient « rectifiées » dans les éditions futures – bien qu’elle ait nié les allégations de plagiat.

Le nouveau livre a été trouvé par le Temps Financier contenir des phrases et des paragraphes tirés de Wikipédia, Le gardien et un avant-propos de la députée travailliste Hilary Benn.

Les sections sur Beatrice Webb, économiste et réformatrice sociale, se sont révélées presque identiques à l’encyclopédie en ligne.

Une phrase sur sa relation avec HG Wells est exactement la même : « Il a répondu en ridiculisant le couple dans son roman de 1911 Le Nouveau Machiavel en les décrivant comme Altiora et Oscar Bailey, deux manipulateurs bourgeois myopes. »

Le livre de Mme Reeves semble également avoir utilisé un passage écrit par M. Benn pour le Tony Blair Institute for Global Change, lorsqu’il discute de l’influence exercée sur l’ancienne secrétaire au développement international, Clare Short, sur les dépenses d’aide sous le dernier gouvernement travailliste.

M. Benn a écrit : « Lorsque nous avons été élus en 1997, le montant de l’aide que nous accordions en proportion de notre revenu national avait diminué de moitié au cours des 18 années précédentes et n’était que de 0,26 pour cent. Au moment où nous avons quitté nos fonctions, nous étions en passe d’atteindre l’objectif de 0,7 pour cent.

Mme Reeves a écrit : « Lorsque les travaillistes ont été élus en 1997, le montant de l’aide fournie par le Royaume-Uni en proportion de notre revenu national avait diminué de moitié au cours des 18 années précédentes et s’élevait à seulement 0,26 pour cent. À la fin du mandat travailliste, en 2010, nous étions sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 0,7 pour cent.»

Rachel Reeves à la conférence travailliste à Liverpool plus tôt ce mois-ci (X)

Dans un communiqué, l’éditeur Basic Books a admis que certaines sections auraient dû servir de référence. « Lorsque des phrases factuelles étaient tirées de sources primaires, elles auraient dû être réécrites et correctement référencées. Nous reconnaissons que cela ne s’est pas produit dans tous les cas.

L’éditeur a également déclaré : « Comme toujours dans des cas comme ceux-ci, nous examinerons toutes les sources et veillerons à ce que toute omission soit rectifiée dans les réimpressions futures. »

Ils ont ajouté : « Il existe une bibliographie complète et sélective de plus de 200 livres, articles et entretiens. Lorsque les faits proviennent de plusieurs sources, aucun auteur ne devrait faire référence à chacune d’entre elles.

Le porte-parole de Mme Reeves a déclaré : « Nous réfutons fermement l’accusation [of plagiarism] cela nous a été présenté par ce journal. Il s’agissait d’erreurs involontaires et seront rectifiées dans les prochaines réimpressions.

Les chercheurs de Mme Reeves – à qui on attribue une partie du travail – auraient participé à l’enquête et à la rédaction de la bibliographie.

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a soutenu Mme Reeves et le parti travailliste lors de la conférence du parti à Liverpool au début du mois.

L’économiste – qui entretenait d’étroites relations de travail avec le chancelier conservateur George Osborne – a déclaré qu’il était « plus que temps » pour Mme Reeves de diriger l’économie dans un gouvernement travailliste.

Mme Reeves a profité de son discours pour annoncer des projets de réformes du système de planification « désuet » afin de faciliter la construction d’infrastructures, a promis de sévir contre le gaspillage gouvernemental afin d’économiser environ 4 milliards de livres sterling et s’est engagée à protéger l’indépendance de la Banque d’Angleterre.