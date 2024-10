Le livre de Nazem Kadri raconte le comportement de Mike Babcock comme entraîneur des Maple Leafs de Toronto

Le livre de l’ancien attaquant des Maple Leafs de Toronto Nazem Kadri, « Dreamer: My Life On The Edge », se penche sur la façon dont l’entraîneur Mike Babcock gère les joueurs.

Le livre de Kadri, dont la sortie est prévue le 15 octobre, raconte que Babcock a dit à l’attaquant des Maple Leafs Mitch Marner, au cours de sa saison recrue 2016-2017, de dresser une liste de ses coéquipiers classant leur éthique de travail du meilleur au pire.

Marner a confirmé l’incident en 2019 après que les Maple Leafs ont congédié Babcock.

Kadri, qui a joué pour Toronto pendant une décennie, a déclaré dans son livre que lui et son coéquipier Tyler Bozak « ont fait irruption dans le bureau de Babcock et l’ont attaqué ».

« Il a essayé de défendre ce qu’il avait fait, d’expliquer le processus de réflexion derrière l’exercice », se souvient Kadri dans le livre.

« Il ne pouvait pas dire grand-chose, et à la fin, je pense qu’il a réalisé qu’il avait fait une erreur. Après cela, il s’est excusé auprès de Mitch. Nous l’avions pratiquement fait.

« On ne fait pas ça à un débutant. »

Babcock, qui a entraîné le Canada à remporter l’or olympique masculin en 2010 et 2014 et les Red Wings de Détroit à remporter la Coupe Stanley en 2008, était derrière le banc de Toronto de 2015 jusqu’à ce qu’il soit congédié au début de la saison 2019-20.

Kadri, qui en est maintenant à sa troisième saison avec les Flames de Calgary, a écrit que lui et Babcock avaient une « assez bonne relation et je pense qu’il a réalisé très tôt que je n’étais pas un joueur qu’il pouvait intimider », et aussi que Babcock avait fait de lui un meilleur joueur.

Mais il n’est alors pas d’accord avec certaines tactiques de Babcock. Kadri a écrit que Babcock avait demandé aux entraîneurs de Toronto de classer les joueurs en fonction de leur niveau d’effort dans le gymnase et avait parlé de ces évaluations joueur par joueur devant toute l’équipe.

« Le but était d’embarrasser les gars, et cela a donné lieu à des conversations gênantes entre les joueurs et l’équipe d’entraînement », a écrit Kadri.

« Une fois que l’on a rompu cette confiance, il est difficile de revenir. »

Après son renvoi des Maple Leafs, Babcock a été embauché comme entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus en 2023.

Il a démissionné après deux mois de travail et, avant le début de la saison, après que cela ait été révélé, il avait demandé à voir les photos personnelles des joueurs sur leur téléphone portable afin de mieux les connaître.

ÉCOUTER | Nazem Kadri réfléchit à la manière de transformer le racisme en carburant pour la confiance dans la LNH :