Le livre de Meghan Markle montre le sosie de Harry disant « quand la vie est en désordre

Le nouveau livre de MEGHAN MARKLE semble faire une référence voilée à la faille royale du Megxit – montrant un sosie du prince Harry disant «quand la vie est en désordre – vous aiderez à retrouver l’ordre»

Le livre montre un sosie d’Harry jouant avec un petit garçon et réparant un dinosaure en jouet avec les mots « quand la vie est en désordre, vous l’aiderez à retrouver l’ordre ».

Une aquarelle d’un sosie de Harry semble faire référence aux retombées de Megxit Crédit : Christian Robinson

Le livre coûte 12,99 £ et peut être acheté sur Amazon Crédit : EPA

Le livre dépeint une série de papas avec leurs fils tout au long de Crédit : Christian Robinson

À l’intérieur du livre de 34 pages de Meghan, The Bench, les illustrations donnent un nouvel aperçu de la vie « authentique » des Sussex dans leur maison de LA.

Le choix des mots semble faire référence aux retombées que le couple a vécues après leur démission en tant que membres de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan ont tous deux fait de graves allégations contre des membres supérieurs du cabinet dans une interview explosive avec Oprah Winfrey.

Harry a également lancé des attaques virulentes contre son propre père, le prince Charles, affirmant qu’il l’avait fait « souffrir » et qu’il n’avait pas « réparé » après la mort de sa mère en 1997.

Les images du livre montrent également le nouveau-né Lili bercé dans les bras de Meghan alors qu’elle marche dans un potager pendant que Harry nourrit des poulets avec Archie, deux ans.

Un autre dessin montre un père et son fils en tutus de ballet rose pratiquant leurs étirements à l’intérieur du livre pour enfants à 12,99 £.

La duchesse est représentée vêtue d’un chapeau d’été, d’un t-shirt blanc et d’un jean – avec un bébé dans les bras Crédit : Christian Robinson

Le livre de Meghan, The Bench, est inspiré d’un poème qu’elle a écrit pour son mari le jour de la fête des pères Crédit : AFP

Les illustrations montrent un père en uniforme militaire jouant avec son fils Crédit : Christian Robinson

Le nom de plume de la duchesse est donné comme suit : « Meghan, la duchesse de Sussex » et elle racontera également un livre audio de l’histoire.

Meghan a déclaré: « Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie. Ce poème est devenu cette histoire.

« Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons.

« Cette représentation était particulièrement importante pour moi et Christian et j’ai travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

« Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quelle que soit sa composition, autant qu’avec moi. »

D’autres photos de l’intérieur du livre montrent un garçon soulevé dans les airs par un père roux en uniforme militaire alors qu’une femme pleure par la fenêtre.

Le banc devait être rendu public le 8 juin – mais risque déjà de s’effondrer après que Waterstones a retiré les livres de son éditeur des affichages d’affilée sur l’offre.

Son éditeur Penguin Random House est en conflit avec Waterstones, a rapporté le Telegraph.

Penguin Random House aurait limité le crédit qu’ils accordent à Waterstones, ce qui signifie que le libraire ne peut acheter qu’un certain montant à l’éditeur.

En réponse, Waterstones a retiré les livres Penguin Random House de ses présentoirs dans 283 magasins à travers le Royaume-Uni.

La duchesse de Sussex a écrit The Bench après avoir initialement écrit un poème pour la première fête des pères de Harry d’Archie.

Une photo du livre montre une aquarelle de l’artiste primé Christian Robinson d’un banc sous un arbre entouré d’oiseaux.

Son livre est mis en vente alors que Meghan et Harry ont accueilli Lilibet Diana Mountbatten-Windsor dans le monde vendredi – alors qu’ils annonçaient la naissance de leur fille dans un article sur leur site Web, Archewell.