Le livre de l’Union Berlin raconte l’histoire d’un club dans une ville et un pays en mutation

Berlin est un endroit intéressant.

Je me souviens de ma première visite il y a quelques années lors d’une conférence de travail. Ma première réaction a été la taille d’une ville. À bien des égards, cela ressemblait à une ville du Texas: étendue, impossible de tout voir et pleine de zones et de quartiers différents. Les seuls connecteurs sont un nom de ville et pas grand-chose d’autre.

Bien sûr, l’histoire de Berlin est la raison, géographiquement parlant, de la ville comme elle est. La réinvention ou l’exploration de ce que signifie être un Berlinois reflète à certains égards l’exploration de ce que signifie être allemand. Même trois décennies après la chute du Mur, Berlin essaie toujours de se retrouver.

Union Berlin est l’un de ces visages de la ville. Le club, qui a rejoint l’élite en 2019/20, avait une réputation de club contre-culturel. Bien qu’il ne soit pas aussi branché que le FC St. Pauli, l’Union Berlin a attiré l’attention de ses fans, de son atmosphère et de sa philosophie. Il sépare le club de ses homologues allemands, y compris les rivaux de la ville Hertha. Aussi, pour note, Union se prononce OON-yon Berlin, pas YOUN-yon.

Il est facile de regrouper l’Union Berlin dans une boîte qui s’efforce d’être branchée et cool. Beaucoup de gens essaient de faire la même chose à Berlin en tant que ville avec sa musique ou sa scène de club. Pourtant, c’est trop simpliste. L’Union, comme Berlin et l’Allemagne dans son ensemble, semble être une chose à première vue. Mais, en réalité, l’Union Berlin est un club construit sur un courant tourbillonnant de contradictions culturelles, historiques et personnelles.

Livre Union Berlin

Le journaliste Kit Holden a un nouveau livre plongeant dans l’Union Berlin. Le livre, intitulé Scheisse! Nous montons ! The Unexpected Rise of Berlin’s Rebel Football Club, décrit le club sans narration linéaire. Il n’utilise pas non plus la perspective des fans, comme d’autres livres sur le football. Au lieu de cela, il tisse les expériences de plusieurs fans avec un regard dur sur le club au fil des décennies. Holden structure le livre presque comme des vignettes introduisant une leçon. Vous entendez un fan ou une personne intéressée qui partage son point de vue sur un événement clé de la « vie » du club. Ensuite, Holden fournit une analyse de ce que signifie ce moment dans un contexte plus large.

Club historique

Le livre commence pendant la guerre froide. La longue histoire du club remonte à plus tôt. Cependant, c’est là que commence la véritable histoire de l’Union Berlin.

L’Union Berlin est devenue un contrepoids au BFC Dynamo, qui était soutenu par la direction de la police d’État. L’Union Berlin était le club de football où les personnes mécontentes du gouvernement ou du système étatique pouvaient agir contre lui dans le cadre du sport. Cela a vraiment commencé le mythe du club en tant que club contre-culturel. Comme le souligne le livre, cela devient plus compliqué.

Le club était dirigé par des officiels étroitement liés au gouvernement, mais pas par la Stasi. Donc, techniquement, le club n’était pas un club outsider, mais pas dirigé par les personnes les plus répréhensibles. C’est un exemple de base des contradictions que le livre souligne pour montrer qu’être un club avec une culture différente n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît.

Holden organise des chapitres le long des principaux faits saillants du club. Par exemple, des supporters bénévoles ont réaménagé le stade. En outre, Union a lancé une tradition de chants de Noël à l’intérieur du stade. Enfin, la montée en Bundesliga est le plus grand moment sportif du club. Ces chapitres sont d’excellentes descriptions de ce que ces événements signifient pour le club et les fans. Chacun comprend des réflexions sur ce que vivent les grandes sociétés berlinoises et allemandes. Holden fait un excellent travail d’équilibrage en racontant une histoire fascinante sur un club unique sans hésiter à lutter pour maintenir cette expérience et être fidèle aux valeurs du club.

La beauté du livre Union Berlin

La description Amazon du livre dit que c’est pour les gens qui aiment les écrits de Raphael Honigstein. Je suis respectueusement en désaccord.

Condenser cela comme un livre sur le football allemand est trompeur. Ce livre est plus approfondi, sur la façon dont une équipe sportive ou un club de football peut garder son âme dans le monde moderne ou, une question encore plus difficile à répondre, si cette âme vaut la peine d’être conservée. Holden écrit une histoire magistrale qui n’est pas seulement une histoire de fan ou une histoire ou une analyse d’un club. Ce livre va deux étapes plus loin.

Les lecteurs peuvent m’accuser d’être trop dramatique, mais je me sens obligé d’être un peu dramatique. Ce genre de livre est difficile à écrire. D’autres ont essayé, et échoué, en se présentant comme trop moralistes ou trop favorables à leur source. Holden a un intérêt pour l’Union Berlin, mais il n’a pas peur de choisir les briseurs de grève qu’un écrivain moins talentueux ignorerait.

Ce livre est disponible cette semaine aux États-Unis et c’est un incontournable dans la bibliothèque d’un fan de football. Cela est particulièrement vrai alors que l’Union Berlin continue de prospérer en Bundesliga, soulevant des questions sur la façon dont elle peut maintenir son image de marque anti-entreprise alors que le besoin d’investissements accrus augmente. Le livre de Holden est l’un de mes préférés que j’ai lu cette année et pose des questions difficiles non seulement sur l’Union Berlin, mais sur nous en tant que fans de football.