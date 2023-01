Le livre de l’auteur de la Colombie-Britannique montre comment “marcher avec un but”

Le philanthrope de Surrey, John Volken, sait que même si l’argent ne peut pas acheter la plupart des choses les plus importantes de la vie, il peut certainement être utilisé à bon escient si vous avez l’esprit et le cœur pour aider les autres dans le besoin.

Volken a publié une autobiographie révélant une vie d’aventures, de défis, de travail acharné et de foi qui a donné lieu à de nouveaux départs pour de nombreuses personnes qui ont demandé l’aide de son organisation pour se débarrasser de leurs dépendances.

Volken est né en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et a passé une partie de son enfance dans un orphelinat en Allemagne de l’Est occupée par les Soviétiques. À 18 ans, il est venu au Canada, envisageant une nouvelle vie de bûcheron dans le grand nord blanc. Après avoir atterri à Halifax, il a pris un train pour Toronto, ne connaissant personne au Canada, ne connaissant pas l’anglais, sans perspective d’emploi et seulement 90 $ en poche.

Mais Volken était une étude rapide, avec une solide éthique de travail et possédait un esprit d’entreprise qui l’a vu passer d’un lave-vaisselle gagnant 25 cents de l’heure à la construction d’un empire de chaînes de vente au détail de meubles en Amérique du Nord qui comprenait 150 magasins et 200 millions de dollars en revenus annuels. Ventes.

Son livre de 184 pages, Marcher avec un but : l’histoire de John Volkena un sous-titre accrocheur : « De lave-vaisselle à multimillionnaire, puis a tout donné… »

En 2004, Volken a vendu son entreprise de meubles et, avec ses bénéfices, a créé une fondation qui soutient sa John Volken Academy – qui fournit “un traitement efficace et à long terme de la toxicomanie en établissement pour les hommes et les femmes” – ainsi que d’autres organisations caritatives.

Le diffuseur et auteur David Berner, également fondateur du premier centre de traitement résidentiel au Canada pour les toxicomanes et l’alcool, écrit dans la couverture arrière du livre que si la plupart des hommes riches “se seraient installés dans une vie de golf”, Volken ne l’a pas fait, et c’est “exactement là que commence la partie la meilleure et la plus excitante de l’histoire de John Volken…”

La Volken Academy a trois sites – une cure de désintoxication pour hommes à Seattle, une pour hommes et femmes à Phoenix, en Arizona, et une troisième pour hommes et femmes ici à Surrey, au 6911 King George Blvd., où il réside également.

Ses efforts philanthropiques ont, entre autres distinctions, abouti à une visite du Dalaï Lama en 2014 et à une audience avec le pape François en 2021. Alors que certains des nombreux faits saillants de sa carrière, écrit-il dans son livre, « ces expériences ne sont que instants fugaces. Bien plus importante est ma relation avec ma famille, ma relation avec mes semblables et surtout ma relation avec Dieu. Ces relations sont éternelles.

Son autobiographie, note-t-il, a un but pratique. Les gens lui posent souvent des questions sur lui-même.

“Enfin, j’ai dit bien, peut-être pour la postérité et pour éviter d’avoir à toujours répondre à toutes les questions, mettez tout dans le livre”, a-t-il déclaré au Maintenant-Leader. « Tout est dans le livre. Je crois qu’une fois que vous prenez soin de vous ou de votre famille, vous devez travailler pour le bien commun de tous.

“Ce n’est pas si épais mais ça vous raconte toutes mes histoires alors quand la prochaine fois que je dois donner une conférence devant des gens, je dis si vous voulez en savoir plus à ce sujet, plus sur moi, achetez simplement le livre et ensuite vous savez tout sur moi.”

Marcher avec un but : l’histoire de John Volken peut être acheté sur Amazon avec un prix catalogue de 22 $ canadiens / 16 $ américains, tous les profits de ce livre étant reversés à des œuvres caritatives.

tom.zytaruk@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

auteurPhilanthropieSurrey