Le livre de jeu populiste de Danielle Smith : faire en sorte que le dominant se sente marginalisé

Cette chronique est l’opinion de Jared Wesley, politologue et ancien fonctionnaire de l’Alberta. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Première ministre Danielle Smith commentaires à son inauguration conférence de presse offrent un aperçu du monde sombre du populisme de droite.

Le premier ministre a déclaré à propos des Albertains non vaccinés: “C’est le groupe le plus discriminé que j’aie jamais vu de ma vie.” C’est une remarque qu’elle a tenté plus tard clarifier mais ne s’est pas rétracté.

Sa comparaison ignorait la des injustices plus profondes rencontré par de nombreux autres groupes tout au long de ses 51 années de vie. Le fait que les commentaires aient été faits depuis la tribune du premier ministre a fait de la province un nationale et embarras international .

Plus que cela, la rhétorique de Smith révèle une tentative du premier ministre de définir un petit sous-ensemble influent de la population – les anti-vaxxers – comme à la fois plus commun et plus lésé que les preuves ne le suggèrent. De cette façon, il s’inspire de la droite livre de jeu populiste utilisé dans d’autres parties du monde.

Le livre de jeu populiste

Les populistes comme le premier ministre Smith réussissent lorsqu’ils sont capables de faire trois choses :

Convaincre un groupe dominant qu’il est marginalisé. Convainquez ce groupe qu’il fait partie de la “majorité silencieuse”. Convaincre le grand public que le groupe est à la fois victime et trop dominant pour être contesté.

Les deux premiers mouvements semblent contradictoires. Comment quelqu’un peut-il être à la fois dénigré et faire partie du courant dominant ?

Les commentaires du premier jour de Smith alimentent les mythes sur le manque de pouvoir détenu par les libertariens ruraux de cette province. Dans un sens très réel, ils ont des places de choix autour de la table du Cabinet, et ils ont jouissait d’une surreprésentation à l’Assemblée législative tout au long de l’histoire de la province. Comment peuvent-ils alors être aliénés du pouvoir ?

Les populistes surmontent cette contradiction en persuadant les gens qu’ils sont moins puissants qu’eux, qu’ils sont « laissés pour compte » par des forces qui échappent à leur contrôle et qu’ils sont victimes du « système » dirigé par une « élite corrompue » contre les intérêts du « vrai peuple ». .”

Comme Pierre Poilievre Danielle Smith a défini ces forces comme “ Coalition Trudeau-Singh-Notley ” en particulier, et “ l’établissement mondial réveillé ” en général. Elle a positionné son projet de loi sur la souveraineté comme rempart important contre ces ennemis.

L’appel populiste de Danielle Smith lui a valu la direction du Parti conservateur uni. Comment jouera-t-il auprès du grand public? (Radio-Canada)

Ces messages ont contribué à propulser Smith au poste de premier ministre de l’Alberta. Qu’ils parviennent à attirer au-delà de sa base dépend de sa capacité à terminer le troisième mouvement du livre de jeu populiste.

Ensuite, elle doit convaincre le reste de la société que le petit mais influent groupe est à la fois une victime digne de pitié et si nombreuse qu’il serait vain de les défier. Ce défi est au centre de notre Terrain d’entente recherche, qui montre comment les populistes s’appuient sur les mythes pour créer de l’empathie pour les communautés politiquement dominantes.

Pendant des générations, les élites conservatrices de l’Alberta ont façonné un définition étroite de ce que signifie « être Albertain ». Ce personnage est capturé par le mythe du “cow-boy” — un stéréotype rural qui est profondément enracinée dans la conscience publique.

Ils cultive cette image grâce à la publicité gouvernementale et à d’autres techniques. L’objectif : ériger l’icône du groupe — le cow-boy, l’ouvrier du pétrole ou l’agriculteur, par exemple — en emblème de la société.

Si consensus déclare qu’un “vrai” Albertain est rural, robuste, individualiste, blanc, col bleu et masculin, alors les idées et les actions qui ne relèvent pas de ces normes sont traitées comme “extrêmes” ou “marginales”. Refusant de se plier aux experts qui conseillent de porter un masque ou de se faire vacciner, la mentalité de cow-boy établit les limites de la pensée, de l’expression et de l’action acceptables en Alberta. Agir en dehors de ces valeurs revient à trahison .

Ce consensus n’a pas à correspondre à la réalité démographique de la société ou aux attitudes personnelles de la plupart des gens qui la composent. En fait, ce n’est souvent pas le cas.

La plupart d’entre nous ont un faux sens de la réalité sociale qui nous empêche d’agir dans notre propre intérêt parce que nous pensons que cela ira à contre-courant. Nous avons une idée exagérée de l’étendue réelle des points de vue stéréotypés.

La police dirige une ambulance devant une manifestation contre les restrictions de santé publique à l’extérieur de l’hôpital Foothills de Calgary en septembre 2021. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Dans le cas de Smith, l’UCP a convaincu de nombreux Albertains que leur mythique Albertain… “Joe moyen ” – est victime d’attaques contre sa ” liberté médicale “. La plupart des Albertains ne ressemblent pas, ne ressentent pas, ne pensent pas ou n’agissent pas comme Joe.

(L’écrasante majorité a été vaccinée, par exemple. La plupart ne sont pas d’accord avec Smith à propos de santé publique , justice sociale et le mouvement de convoi .)

Pourtant, Smith espère que beaucoup comprendront le sort de Joe. Il est un symbole de leur communauté, et s’il est marginalisé en tant que père de famille résistant aux vaccins, nous sommes tous marginalisés.

Briser l’appel

Le livre de jeu populiste est moins efficace lorsque les gens reconnaissent le jeu pour ce qu’il est : une tentative trompeuse d’élever les griefs d’une communauté petite mais dominante au-dessus de tous les autres en les présentant comme les intérêts des “gens ordinaires”.

Le playbook échoue également lorsque les électeurs réalisent que normes en vigueur ils ont été vendus par des populistes à la fois en décalage avec l’opinion publique et incapables de relever les défis de l’heure.

Une fois que l’imposture est révélée, l’espace s’ouvre pour de nouveaux dirigeants – dédiés à l’équité et à la diversité, au lieu de l’exclusion et de la conformité – qui peuvent commencer à construire une vision plus inclusive de la société.

Dans notre cas, cela signifie élargir ce que cela veut dire être albertain et redéfinir l’image et les priorités de notre province pour être en phase avec les désirs de la population et les exigences de notre temps.

De cette manière, la rhétorique de Smith peut susciter d’importants débats parmi les Albertains sur qui ils sont et qui ils veulent les représenter. Ce type de réflexion collective est le véritable antidote populaire au populisme de droite.