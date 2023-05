Le livre de jeu des Steelers de Kenny Pickett est presque tombé entre de mauvaises mains lors d’un vol de voiture

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, s’est fait voler son véhicule lors d’une interview mercredi, et le livre de jeu de l’équipe était à l’intérieur.

Les Steelers de Pittsburgh s’attendent à une énorme saison en 2023. Même s’ils ont raté de peu les séries éliminatoires l’an dernier, le quart-arrière Kenny Pickett s’est montré prometteur lors de sa première saison. Ainsi, cette intersaison, le front office lui a apporté un soutien supplémentaire pour l’aider à réussir.

En fin de compte, les Steelers ont été presque désavantagés.

Selon SteelersNow, Pickett s’est fait voler son véhicule, un SUV Genesis 2023, mercredi alors qu’il faisait une interview à la radio avec 93,7 The Fan chez un concessionnaire Chevrolet de Monroeville, en Pennsylvanie. Le véhicule de Pickett a depuis été retrouvé et restitué.

À l’intérieur du véhicule au moment du vol se trouvait son livre de jeu des Steelers, mais il a depuis été retrouvé, l’équipe a confirmé au WTAE 4.

Le véhicule de Kenny Pickett a été volé, le livre de jeu des Steelers était à l’intérieur

Cela aurait été désastreux si le livre de jeu des Steelers avait disparu. Heureusement, ce n’était pas le cas.

Christopher Carter, 60 ans, a été accusé de « prise illégale, recel de biens volés et utilisation non autorisée d’automobiles et d’autres véhicules » en lien avec le vol, selon WPXI 11.

Selon WPXI 11, la police a vu le suspect entrer dans la concession à 13 h HE et repartir avec le VUS de Pickett à 15 h 30 HE via des images de sécurité. Le suspect avait laissé son véhicule chez le concessionnaire et la police a lié Carter après avoir consulté son immatriculation. Ensuite, la police a été envoyée au domicile de Carter en raison d’une dispute conjugale et a trouvé le véhicule de Pickett, qui avait des égratignures et des éraflures, garé devant la résidence.

Pickett a pris la relève en tant que partant de l’équipe la saison dernière, récoltant une fiche de 7-5. Il a également mené l’équipe à des victoires consécutives contre les Raiders de Las Vegas et les Ravens de Baltimore au cours des semaines 16 et 17 la saison dernière. En 13 matchs joués (12 départs), Pickett a lancé pour 2 404 verges, sept touchés et neuf interceptions tout en complétant 63,0% de ses passes.

N’ayez crainte, les fans des Steelers, le véhicule de Picketts et le livre de jeu ont été rendus.