Le livre de Harry Potter reçoit un avertissement de déclenchement sur les « conversations difficiles »

La star de Vincent Crabbe de Harry Potter, Jamie Waylett, est méconnaissable après son arrestation, sa prison et son limogeage

La star de Vincent Crabbe de Harry Potter, Jamie Waylett, est méconnaissable après son arrestation, sa prison et son limogeage

Les autres sont The Hunger Games de Suzanne Collins et Northern Lights de Philip Pullman.

Harry Potter et la pierre philosophale est l’un des trois textes établis pour les étudiants de première année en anglais à l’Université de Chester.

Et ils sont invités à faire part de leurs préoccupations s’ils ont des problèmes avec des sujets dans l’histoire du garçon sorcier.

Harry Potter et la pierre philosophale est l’un des trois textes établis pour les étudiants de première année en anglais à l’Université de Chester

Il leur dit que cela pourrait soulever «des conversations difficiles sur le genre, la race, la sexualité, la classe et l’identité».

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.