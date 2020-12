La légende du football George Best était aussi célèbre pour être un playboy que pour être un joueur – sortant avec une série de femmes glamour d’actrices à Miss Worlds.

Son profil, son charme et son apparence qui l’ont vu surnommé le cinquième Beatle étaient une combinaison apparemment irrésistible.

Maintenant, le petit livre noir où les noms les mieux gardés et le nombre de nombreux amoureux s’est vendu aux enchères pour 1500 £.

La star de Manchester United s’est mariée deux fois, d’abord avec l’ancien lapin Playboy Angie, qu’il a rencontré alors qu’il terminait sa carrière aux États-Unis dans les années 1970.

Malgré cela, Angie a dit un jour: «Même lorsque j’ai divorcé de George, je n’avais aucune mauvaise volonté.

La deuxième épouse Alex était avec lui de 1995 à 2004. Avant cela, il était fiancé à Eva Haraldsted, trois semaines après sa rencontre. Et au milieu des années 1970, il eut une brève rencontre avec la texane Miss World Marjorie Wallace.

Il a eu des aventures avec Barbara Windsor, l’actrice de Straw Dogs Susan George et la chanteuse britannique Lynsey de Paul, parmi d’innombrables autres, et n’a pas regretté de consacrer autant d’énergie à s’amuser qu’au football.

« Si vous m’aviez donné le choix de battre quatre hommes et de fracasser un but de 30 mètres contre Liverpool ou d’aller au lit avec Miss Monde », a-t-il dit un jour.

Best est décédé à 59 ans en 2005.

Les commissaires-priseurs de Stacey à Basildon, Essex, ont déclaré que le livre contenait «tous ses principaux contacts, y compris les petites amies», tandis qu’une note à l’intérieur disait: «Avec amour, de George».

Il a déclaré: «Nous n’avons pas pu apporter les articles à Essex à cause du verrouillage, donc je ne peux pas vous raconter d’histoires juteuses. Mais j’aurais adoré y jeter un coup d’œil!

La chemise que Best portait lors de ses débuts internationaux pour l’Irlande du Nord a également été vendue, pour 13000 £.

