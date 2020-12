Comme taquiné dans une séquence post-crédit lors de la finale de la saison « The Mandalorian », « The Book of Boba Fett » fera ses débuts en décembre 2021, avec le chasseur de primes introduit dans la première suite de « Star Wars », « The Empire Strikes Back ». Temuera Morrison reviendra de la trilogie précédente, avec Ming-Na Wen le rejoignant en tant que Fennec Shand.

Bien qu’il y ait eu des spéculations sur le fait que le spin-off pourrait fonctionner comme un substitut pour « The Mandalorian », Lucasfilm a annoncé qu’il s’agissait d’une émission distincte et que la série phare commencerait la production à sa troisième saison l’année prochaine, à la suite de « Book of Boba Fett. «

Le studio a déjà dévoilé une ambitieuse série de séries d’action en direct « Star Wars » pour Disney +. La liste comprend «Ahsoka», mettant en vedette Rosario Dawson dans le rôle du padawan adulte d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano; «Rangers of the New Republic», dans la même chronologie; et une série limitée Obi-Wan Kenobi, qui réunira Ewan McGregor et Hayden Christensen.

La société développe également une série d’événements construite autour du personnage de Lando Calrissian, un autre exemple d’utilisation de Disney + comme plate-forme pour développer les histoires entourant les personnages originaux de la galaxie « Star Wars ».