Le livre de bien-être « Strive » de Venus Williams offre les clés du succès

Sur l’étagère Efforcez-vous : 8 étapes pour trouver votre talent Par Venus Williams

Amistad Press : 256 pages, 30 $ Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission sur Librairie.orgdont les frais soutiennent les librairies indépendantes.

Il n’est pas surprenant que la star du tennis Venus Williams soit « très sérieuse au sujet du succès ».

Williams, la joueuse de tennis la plus décorée de l’histoire olympique, propose un guide de réussite dans son nouveau livre, « Strive: 8 Steps to Find Your Awesome ». Ce livre sur le bien-être se compose de principes que la sœur aînée Williams a glanés au cours de son impressionnante carrière de 30 ans. Ces principes sont : observer, apprécier, équilibrer, enrichir, apaiser, croire, inspirer et le titre éponyme : s’efforcer.

« Pas dans le sens où je dois gagner tous les matchs, mais dans le sens où je sais que j’ai donné le meilleur de moi-même pour être la meilleure », explique-t-elle au Times à propos de la signification du succès.

L’ancienne numéro 1 mondiale du tennis – en simple et en double avec sa sœur Serena Williams – est l’une des athlètes les plus accomplies au monde et a ouvert les portes à des sportives noires comme Simone Biles et Naomi Osaka, son adversaire à Wimbledon en 2017. Williams a continué à jouer malgré ses blessures et tout en luttant contre la maladie auto-immune du syndrome de Sjögren, en participant plus tôt cette année aux tournois d’Indian Wells et de Miami.

Pendant son temps libre, elle est la fondatrice de l’entreprise de protéines végétales Happy Viking et a mis à profit son diplôme d’associée en design de mode de l’Art Institute de Fort Lauderdale (elle est également titulaire d’une licence en administration des affaires de l’Indiana University East) pour créer le cabinet de design commercial et résidentiel V Starr et la plateforme de design d’intérieur Palazzo.

Il n’est donc probablement pas surprenant que la septuple championne de Grand Chelem en simple, femme d’affaires et auteur (« Strive » est son deuxième livre ; son premier, « Come to Win », a été publié en 2010) ait souvent du mal à trouver un équilibre dans sa propre vie, que ce soit dans ses nombreuses activités professionnelles ou dans son régime alimentaire.

« La vie est tellement passionnante, il y a tellement de choses différentes dans lesquelles s’impliquer, mais au bout d’un moment, ça devient très déséquilibré », explique Williams, qui s’est récemment associée au Carnegie Museum of Art de Pittsburgh pour lancer « Widening the Lens », un podcast de six épisodes sur la photographie et l’environnement. « C’est vraiment quelque chose avec lequel j’ai du mal, car il y a tellement de choses que j’aimerais faire, mais je n’ai pas le temps, alors je dois tout faire à la va-vite, et au bout d’un moment, ce n’est pas génial. »

Cela, et le fait d’avoir la dent sucrée, une affliction partagée avec l’auteur. « Mes condoléances », rit Williams, même si elle mange sainement depuis quatre mois. Cependant, elle s’accorde une pause à l’approche de la sortie de « Strive » mardi.

Ce ton amical et informel est présent tout au long de « Strive ». Lire ce livre donne l’impression de jeter un œil au journal intime de votre sœur – vous savez, si votre sœur était la moitié d’un des duos de frères et sœurs les plus célèbres de l’histoire du tennis.

« Nous nous conseillons mutuellement comme nous le ferions avec notre copain. Ma sœur aînée [Williams’ mother, Oracene Price, had three daughters prior to marrying Richard Williams] je dirais : « J’ai fait cette erreur pour que tu n’aies pas à la faire » et nous ririons [about it] mais en même temps elle nous donnait cette grande leçon.

Les lecteurs ne doivent pas être intimidés par les réalisations de Williams.

« Peu importe le nombre de championnats que vous remportez ou si vous n’avez jamais joué [a game] « Avant, nous avons tous vécu des hauts, des bas, des victoires, des déceptions. Nous pouvons tous nous identifier à cela », dit-elle.

« Je suis très facile à vivre, même si je travaille très dur et que je suis aussi très intense », ajoute Williams, en riant à nouveau. « J’aime voir les gens réussir. J’aime voir les gens en bonne santé. Il s’agit avant tout d’être heureux, car une personne heureuse n’est pas seulement une personne qui réussit, mais qui se porte bien. La définition du bien-être est d’être heureux. Si vous n’êtes pas heureux, alors vous n’êtes pas bien. Tout est lié. »

Si une seule personne trouve du réconfort dans ses paroles, Williams affirme que ce serait un accomplissement ultime.

« J’ai lu votre livre, il m’a vraiment aidé, j’ai pu l’utiliser. J’en ai parlé à mon amie. Cela a fonctionné pour moi. » Pour moi, ce serait la meilleure réussite », a-t-elle déclaré.