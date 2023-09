Le livre classique pour enfants Winnie-The-Pooh présentera de nouvelles illustrations pour montrer l’impact de la déforestation à travers le monde

Le livre pour enfants POPULAIRE Winnie-The-Pooh est réinventé pour mettre en évidence l’impact de la déforestation à travers le monde.

La littérature classique est mise à jour pour sensibiliser au rythme catastrophique auquel les arbres sont abattus pour fabriquer du papier toilette traditionnel.

Cela fait suite à un sondage mené auprès de 1 000 parents d’enfants âgés de six à 11 ans, qui a révélé que plus de la moitié des parents ne pouvaient pas dire avec certitude ce qu’est la déforestation.

De plus, 38 % ne savaient pas que le papier toilette pouvait être fabriqué à partir d’arbres – malgré le fait que plus d’un million d’arbres sont abattus chaque jour dans le monde pour fournir au monde du papier toilette.

Plus de la moitié (53 %) des parents ont déclaré que leurs enfants s’inquiétaient des problèmes environnementaux.

Mais près de neuf parents sur dix (86 pour cent) sont parfois ou souvent incapables de répondre aux préoccupations de leur enfant.

Simon Griffiths, fondateur de la marque de papier toilette écologique Who Gives a Crap, a déclaré que les résultats du sondage mettaient en évidence à quel point la déforestation était mal comprise.

Il a déclaré : « Nos recherches montrent que la déforestation est largement mal comprise, même si les parents et leurs enfants souhaitent faire mieux.

« Il est clair que les parents veulent en savoir plus sur le problème afin de pouvoir contribuer à éduquer nos enfants sur la déforestation.

« Bien qu’il s’agisse d’un sujet difficile à mettre en évidence, nous espérons que la « déforestation » de l’environnement imaginaire et emblématique de Winnie l’ourson pour représenter l’impact des terres défrichées chaque jour pour fabriquer du papier toilette traditionnel mettra la question de la déforestation sous les projecteurs et aidera les familles. , et au-delà, comprenez l’impact que cela a sur nos arbres et nos forêts.

Les résultats de l’étude montrent également que 96 pour cent des mamans et des papas interrogés pensent toujours qu’il est important pour eux d’éduquer leurs enfants sur les questions environnementales.

Les enfants ont également été interrogés sur la question de la déforestation et 22 pour cent ne savaient pas que couper beaucoup d’arbres pouvait avoir un impact négatif sur la planète.

15 pour cent des enfants interrogés avaient l’impression que les animaux étaient déplacés ailleurs, tandis que 12 pour cent pensaient qu’ils trouveraient un nouveau foyer (12 pour cent) lorsque la végétation serait coupée.

Néanmoins, c’est très rarement le cas.

Mais les enfants ont montré qu’ils souhaitaient en savoir plus sur le sujet.

Plus de la moitié (63 %) d’entre eux souhaitent en savoir plus sur la déforestation et ce qu’elle signifie.

85 pour cent souhaiteraient également pouvoir faire davantage pour aider à empêcher l’abattage des arbres.

L’étude, menée via OnePoll, a également révélé que 78 % des parents disent la même chose et aimeraient faire davantage pour prévenir la déforestation.

Winnie-The-Pooh: The Deforested Edition est disponible à l’achat aux États-Unis via Who Gives a Crap.

M. Griffiths a ajouté : « En mettant la question de la déforestation au premier plan pour tout le monde, nous espérons sensibiliser la population nécessaire pour aider à faire des choix durables et plaider en faveur de la protection de ces écosystèmes vitaux.

« Nous devons donner à nos jeunes les moyens d’être les acteurs du changement de demain, en tant que gardiens vigilants de nos forêts et champions d’un avenir plus vert et plus durable pour tous. »

