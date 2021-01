Kate Garraway est en train d’écrire un livre sur l’histoire «brute et émouvante» du combat de son mari Derek Draper contre Covid-19.

The Power of Hope, sorti en avril, est le journal du présentateur de télévision sur «l’impact dévastateur» de la maladie sur lui et toute sa famille.

Et Kate, 53 ans, maman de deux enfants, espère que cela aidera à réconforter d’autres familles sinistrées à travers la Grande-Bretagne.

«Bien que mon expérience de Covid soit extrême et extraordinaire, je ne suis que trop consciente du fait que ce virus a touché chacun d’entre nous», a-t-elle déclaré. «Nous traversons tous cela, dans une certaine mesure.

«En racontant l’histoire de la maladie de Derek et comment elle a changé la vie de notre famille, j’espère être en mesure d’atteindre les autres qui souffrent.







«Si écrire sur mon expérience de faire face à la peur, de faire face quotidiennement à un avenir incertain et de trouver de la force pour mes enfants peut aider une autre personne à se sentir perdue ou désespérée, cela signifiera beaucoup.»

Derek, 53 ans, a passé trois mois dans un coma provoqué après avoir été infecté en mars dernier et en novembre.

braise a prononcé son premier mot pendant six mois.

Il n’a plus Covid mais reste à l’hôpital, où il continue de se remettre lentement des effets ravageurs du virus.







Kate racontera dans son livre comment elle a trouvé de la force dans la communauté – et comment elle aspire à espérer, même dans les moments les plus sombres.

Elle était absente de Good Morning Britain d’ITV au milieu du combat de Derek pour la vie, au cours duquel elle a admis avoir été «consumée par la peur».

En novembre, elle a déclaré à GMB qu’un long chemin de récupération l’attendait, ajoutant: «Je pense que le pouvoir de l’espoir est énorme – mais vous essayez également de penser: ‘Quand l’espoir est-il encore réel?’»

Faisant référence aux enfants Darcey, 14 ans, et Billy, 11 ans, Kate a poursuivi: «Je dois faire attention, pour les enfants, de ne pas m’enfuir avec cet espoir et de penser: ‘Derek sera bientôt à la maison’.»







Mais elle a dit que sa première déclaration depuis si longtemps était «un moment énorme» – même si c’était le mot «douleur».

On s’attend à ce que son livre coïncide avec un documentaire d’ITV qu’elle réalise sur l’épreuve familiale.

La directrice éditoriale de Transworld, Michelle Signore, a qualifié Kate d ‘«inspirante». Il a ajouté: «Je suis honoré de publier son livre, qui, en plus de raconter son histoire profondément personnelle, offrira réconfort et espoir à tous ceux qui souffrent en ces temps les plus difficiles.»