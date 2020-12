Jurgen Klopp a déclaré que Jose Mourinho avait transformé Tottenham en une « machine à résultats » alors que Liverpool, champion de Premier League, se préparait pour l’affrontement de haut de gamme de mercredi contre les leaders à Anfield.

Les Spurs entrent dans le match devant Liverpool en raison de la différence de buts, les deux équipes ayant accumulé 25 points en 12 matches jusqu’à présent cette saison, et peuvent s’écarter de l’équipe de Klopp avec une victoire qui ferait espérer un premier titre de champion depuis 1961.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Ogden: Liverpool doit se méfier de Leipzig à l’UCL

– Hamilton: pourquoi Liverpool doit dépenser en janvier

La résurgence de Tottenham sous Mourinho a conduit à des affirmations selon lesquelles le manager des Spurs a rebondi sur les suggestions selon lesquelles il était l’homme d’hier après son limogeage en tant que patron de Manchester United – Mourinho a été limogé le 17 décembre 2018, moins de 24 heures après un 3-1 défaite à Anfield.

Mais alors que Klopp a rejeté toute idée selon laquelle Mourinho avait besoin de rebondir, il a déclaré que l’ancien entraîneur de Chelsea, de l’Inter Milan et du Real Madrid avait transformé Tottenham depuis qu’il a succédé à Mauricio Pochettino il y a 13 mois.

« Il [Mourinho] a transformé les Spurs en une machine à résultats « , a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse. » C’est comme ça. Ils ont obtenu des résultats avec de bonnes performances et s’ils ne sont pas au top de leur forme, ils gagnent et défendent collectivement. Tout ce genre de trucs, donc ils sont très impressionnants.

« Je ne suis pas surpris [Mourinho was written off after leaving United], c’est le monde dans lequel nous vivons. Vous avez très bien réussi jusqu’à hier, probablement, car si vous ne gagnez pas aujourd’hui, les gens iront pour vous.

« C’est comme ça et je ne pense pas qu’il ait été surpris, mais il a montré des capacités de retour – si c’est même un retour – parce que c’est très impressionnant ce qu’il a fait à Tottenham, et la façon dont ils jouent cette année. est vraiment bon.

L’équipe de Jurgen Klopp peut avoir trois points d’avance sur les prétendants au titre des Spurs avec une victoire mercredi à Anfield. Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

« Je ne suis pas surpris par leur développement. Je vois beaucoup de similitudes avec nous, comment ils ont créé, construit et joué au football. Si vous regardez leurs matchs, ils sont une vraie équipe de football et jouent un bon football. »

« Vous voyez Harry Kane tomber comme Bobby Firmino, deux ailiers, un milieu de terrain très offensif comme [Tanguy] Ndombele et [Giovani] Lo Celso. Ils jouent au football. Vous ne pouvez pas être en tête de la ligue en contre-attaquant. «

Kane et Son Heung-Min entament le match de mercredi après avoir marqué 12 buts en tant que partenariat de frappe jusqu’à présent cette saison.

Mais Klopp pense que les Spurs sont désormais une équipe complète plutôt qu’une équipe qui dépend uniquement des objectifs de leurs deux principaux attaquants.

« Malheureusement, si nous les gardons [Kane and Son] calme, ils ont encore beaucoup de très bons joueurs « , a ajouté Klopp. » Ils forment maintenant une bonne équipe, avec de bons joueurs dans de nombreux domaines sur tout le terrain.

« [Steven] Bergwijn joue un rôle important, Ndombele avait besoin d’un peu plus de temps pour s’installer à Tottenham, mais il est là à 100% maintenant, et partage un travail avec Lo Celso et Moussa Sissoko. Pierre-Emile Hojbjerg est là, donc c’est une véritable unité au milieu de terrain.

« Tout fonctionne ensemble et, en plus de cela, Hugo Llor est un meilleur gardien. Ils se débrouillent bien et bien sûr, chaque fois que vous jouez à Tottenham, vous devez vous assurer que Kane n’est pas impliqué de la même manière avec Son.

« Leur relation a bien fonctionné, mais il y a beaucoup de bonnes choses à dire à propos de Tottenham. Ils sont dans un très bon moment. C’est comme ça. »

Pendant ce temps, Klopp a ajouté que les problèmes de blessures de Liverpool montrent peu de signes de diminution, seuls Joel Matip et Naby Keita ayant une chance extérieure de jouer mercredi.

« Matip a eu un spasme au dos, mais a travaillé avec les kinés, donc nous verrons », a déclaré Klopp. «Naby peut-être prêt. Il a eu un échauffement prolongé lundi, donc nous verrons aussi avec lui. Les autres? Non.