William Shankly, populairement connu sous le nom de Bill Shankly, était un footballeur et entraîneur écossais, surtout connu pour son temps en tant que manager du Liverpool FC. Il est responsable du succès à Liverpool et de la promotion du club en première division tout en remportant trois championnats et la très convoitée Coupe UEFA. La figure charismatique et emblématique du club était également connue pour son éloquence et a été l’une des premières à identifier l’enthousiasme de la foule et à susciter les émotions de ses fans dans la reconstruction de l’équipe.

Shankly est souvent crédité comme la personne responsable de tordre la fortune de la Deuxième Division et d’aller nulle part pour jeter les bases sur lesquelles bâtir ses successeurs. Ils ont remporté sept titres de champion de la Ligue et quatre titres européens en dix saisons, après avoir pris leur retraite en 1974.

Originaire d’une petite communauté minière écossaise, Shankly était l’un des cinq frères qui jouaient au football professionnel. Il a représenté l’Écosse douze fois, dont sept internationaux en temps de guerre. Il a également représenté Carlisle United pendant une saison avant de déménager à Preston North End, où il a passé le reste de sa carrière, faisant même partie de l’équipe de la FA Cup en 1938. la seconde Guerre mondiale. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pris sa retraite du football de compétition en 1949. La même année, il est retourné à Carlisle United en tant que manager et a ensuite déménagé à Grimsby Town, Workington et Huddersfield.

Lorsque Shankly est arrivé à Anfield en 1959, Liverpool était un club de deuxième division. Le centre de formation de Melwood était en désordre, et le port d’attache lui-même n’était pas un beau spectacle. Son temps et ses efforts ont été consacrés à transformer le club en un acteur majeur des cercles de football anglais et européens. Il a mené Liverpool aux championnats de deuxième division pour accéder au premier vol de l’Angleterre en 1962. C’est pendant son règne que le club a remporté trois championnats de première division, deux coupes FA, quatre charity Shields et une Coupe UEFA. À la même époque, le club est passé à une tenue entièrement rouge et You Never Walk Alone est devenu l’hymne national.

Le Liverpool FC s’est rendu sur Twitter pour rendre hommage à l’un de ses plus grands managers avec une publication photo sur le site de microblogging.

Le message était sous-titré: «En ce jour de 1959, le grand Bill Shankly a été nommé directeur des Reds», avec un emoji au cœur rouge. La publication a été partagée sur les plateformes de médias sociaux et a reçu des centaines de commentaires élogieux des utilisateurs.

Bill Shankly a annoncé une retraite surprise du football juste après que Liverpool ait remporté la FA Cup en 1974. Il a dirigé le club pendant 15 ans et a été remplacé par son assistant de longue date Bob Paisley. Il a dirigé son club bien-aimé pour la dernière fois à Wembley pour le match FA Charity Shield en 1974.

Il est considéré comme l’un des managers de football les plus titrés et les plus respectés de Grande-Bretagne. Shankly est décédé le matin du 26 septembre 1981. Il avait 68 ans.

Il a été l’un des premiers intronisés au Temple de la renommée du football anglais et écossais respectivement en 2002 et 2004. Aujourd’hui, la statue du grand homme se tient devant son Kop préféré à Anfield et les Shankly Gates portent les mots immortels «You’re Never Walk». Seul ‘.