Le Liverpool FC mis en vente pour un montant potentiellement record

Le club de football de Liverpool est maintenant à vendre. Fenway Sports Group, propriétaire du club anglais historique, a acheté Liverpool en 2010 pour environ 475 millions de dollars. Maintenant, il semble rapporter peut-être plus de 10 fois ce chiffre.

David Ornstein de The Athletic rapporte que la propriété a créé une présentation de vente complète pour les prétendants potentiels. Bien sûr, cela vient du fait qu’un certain nombre de clubs de Premier League subissent des changements de propriété.

Plus récemment, Roman Abramovich a vendu Chelsea à Todd Boehly. Cette vente a coûté au nouveau propriétaire américain 5,3 milliards de dollars. Ce nombre est le record pour une vente de club. Avant cela, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite avait acheté Newcastle United pour 415 millions de dollars. Considérablement moins que Chelsea, mais toujours un paiement élevé.

Conrad Wiacek, responsable de l’analyse sportive chez GlobalData, une société leader dans le domaine des données et de l’analyse, affirme que les revenus possibles pour FSG jouent sûrement un rôle dans la décision du groupe de vendre. Il prédit que Liverpool pourrait vendre pour plus de 5 milliards de dollars à un nouveau propriétaire. En fait, les accords de parrainage du club qui rapportent 160 millions de dollars sont une force motrice pour des frais de vente plus élevés.

“L’objection des fans au projet de Super League européenne signifiait qu’il était peu probable que la FSG puisse faire de Liverpool la vache à lait qu’elle espérait devenir en rivalisant avec Manchester City, propriété d’Abu Dhabi, Newcastle United soutenu par l’Arabie saoudite et la domination commerciale. des rivaux de Manchester United », a déclaré Wiacek. “C’est probablement à l’origine de la décision de vente de l’entreprise.”

En outre, il y a des rapports selon lesquels FSG veut continuer sa propriété sportive aux États-Unis. Le groupe possède déjà les Boston Red Sox de la MLB, d’où le nom de Fenway Sports Group. De plus, le club détient une participation majoritaire dans les Penguins de Pittsburgh de la LNH. Maintenant, FSG veut ajouter une équipe NBA à sa gamme, avec Las Vegas comme principal candidat pour une équipe d’expansion.

Le FSG met Liverpool en vente

Indépendamment de l’avenir du FSG, la vente de Liverpool signale la fin d’une ère prospère pour les Reds. Sous la direction de FSG, Liverpool a remporté son premier titre de champion en trois décennies, terminant premier de la Premier League lors de la campagne 2019/20. De plus, Liverpool a remporté la Ligue des champions 2019, tout en atteignant un total de trois finales au cours de cette période.

Cependant, FSG n’avait pas un bilan trop propre avec Liverpool. La Super League européenne susmentionnée a jeté un mauvais regard sur Liverpool, comme sur les autres grands clubs d’Angleterre. Le propriétaire principal de FSG, John Henry, a publiquement présenté ses excuses aux fans après l’épreuve.

PHOTO : IMAGO / ULMER Pressebildagentur