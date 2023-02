Le Liverpool FC déclare que les fans sont justifiés par un rapport sur le chaos lors de la finale de la Ligue des champions

Le Liverpool FC a salué le rapport officiel d’un panel indépendant sur le chaos de la finale de l’UEFA Champions League en mai dernier.

L’UEFA a publié lundi le rapport produit par le comité d’examen indépendant dirigé par le Dr Brandao Rodrigues, qui a enquêté sur les événements entourant la finale de l’UEFA Champions League disputée à Paris le 28 mai 2022.

L’UEFA a déclaré que le rapport met en évidence un certain nombre d’enseignements importants sur la manière dont l’organisation de la finale aurait pu être améliorée et formule une série de recommandations pour assurer une meilleure expérience des fans et la sécurité lors des événements futurs.

“Au nom de l’UEFA, je voudrais une fois de plus m’excuser très sincèrement auprès de tous ceux qui ont été touchés par les événements qui se sont déroulés sur ce qui aurait dû être une célébration au sommet de la saison des clubs. En particulier, je voudrais m’excuser auprès des supporters du Liverpool FC pour les expériences que beaucoup d’entre eux ont vécues en assistant au match et pour les messages diffusés avant et pendant le match qui ont eu pour effet de les blâmer injustement pour la situation qui a conduit à la coup d’envoi retardé”, a déclaré le secrétaire général de l’UEFA Theodore Theodoridis.

Dans un communiqué publié mardi, le Liverpool FC a déclaré que le rapport donnait pleinement raison aux supporters de Liverpool tout en trouvant l’UEFA principalement responsable des défaillances organisationnelles, de l’absence de contrôle global ou de surveillance de la sûreté et de la sécurité, d’une mauvaise planification et du manque de plans d’urgence, a rapporté Xinhua.

Les supporters ont été parqués et aspergés de gaz lacrymogène devant le Stade de France lors de la finale.

Le Liverpool FC a appelé l’UEFA à mettre en œuvre 21 recommandations essentielles du rapport afin d’assurer un passage sûr pour tous les supporters de football à chaque match de l’UEFA.

“Nous étions déterminés à faire en sorte qu’une enquête approfondie soit menée afin que des leçons soient tirées pour garantir que la sécurité des supporters de football en Europe ne soit plus jamais compromise”, lit-on dans le communiqué du club.

“Cela ne peut pas se concentrer uniquement sur les finales, cela doit se concentrer sur tous les matches que nous organisons à travers l’Europe et c’est vraiment le rôle et la responsabilité de l’UEFA de tenir ce rôle”, a déclaré Billy Hogan, PDG du Liverpool FC.

“Donc, effectivement, de notre point de vue, nous voulons maintenant voir l’UEFA prendre ces 21 recommandations et les mettre en pratique”, a ajouté Hogan.

